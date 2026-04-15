    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Лидеры Канады и Финляндии создают новый альянс для защиты либерального порядка
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    Иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США
    США заявили об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    Курс доллара опустился ниже 75 рублей
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 12:22 • Новости дня

    Мадьяр сообщил о поручении сформировать правительство Венгрии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил по итогам переговоров с президентом Тамашем Шуйоком, что после избрания его премьером Венгрии на первом заседании парламента он получит мандат на формирование правительства.

    После переговоров с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком глава партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил на пресс-конференции, что получит мандат на формирование правительства после избрания его премьер-министром на первом заседании парламента, передает РИА «Новости».

    По словам Мадьяра, президент республики объявит его премьером на первом созыве парламента, поскольку партия «Тиса» одержала победу на недавних парламентских выборах.

    Мадьяр также отметил, что первое заседание нового парламента Венгрии запланировано на 6-7 мая. Президент страны сообщил ему, что учредительное заседание Национального собрания может пройти не раньше 4 мая, но фактические даты – 6 или 7 мая. Мадьяр напомнил, что по конституции Венгрии заседание нового парламента должно состояться не позднее 30 дней после выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах.

    Победивший политик Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Лидер партии «Тиса» подтвердил планы продолжить закупки российской нефти.

    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    12 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    «Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Орбан заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции. «Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан.

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также сообщил, что Орбан по телефону поздравил его с победой на парламентских выборах, передает ТАСС.

    После обработки данных 53,45% голосов, «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» получает 56 мест, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Венгрии состоялись парламентские выборы. В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 по партийным спискам. После подсчета 14,72% голосов партия «Тиса» лидировала, претендуя на 125 из 199 мест в законодательном органе.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    13 апреля 2026, 02:17 • Новости дня
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    @ Felix Zahn/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    13 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пост премьер-министра Венгрии занял Петер Мадьяр, который заявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    Петер Мадьяр одержал победу на исторических выборах в Венгрии, сменив Виктора Орбана, которого поддерживал Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

    Перед новым премьером стоит задача не только повысить уровень жизни венгров, но и восстановить верховенство закона, а также вернуть страну в европейское русло, открыв доступ к замороженным средствам Евросоюза.

    В приоритете у нового правительства – восстановление отношений с Евросоюзом и разблокировка более 20 млрд долларов, которые были приостановлены из-за коррупционных скандалов и претензий к судебной системе при Орбане.

    Мадьяр пообещал: «Мы быстро примем антикоррупционное законодательство, укрепим независимость судебной власти и обеспечим свободу СМИ и академической среды». Это необходимо, чтобы до конца августа предъявить Брюсселю отчеты по реализованным проектам и не потерять свыше 10 млрд евро грантов и кредитов.

    ЕС, в свою очередь, ожидает, что Будапешт одобрит 90 млрд евро кредита для Украины, заблокированного Орбаном. Мадьяр намерен выстроить новые отношения с Киевом и отказаться от конфронтационной политики Орбана, что может поспособствовать разблокировке финансовых потоков из Брюсселя. Первый зарубежный визит новый премьер совершит в Варшаву, а следом – в Вену и Брюссель.

    В экономике Мадьяру досталась страна с дефицитным бюджетом, высокими долгами и рейтингом, близким к «мусорному». Он намерен принять новый бюджет для стабилизации финансов и подготовить почву к переходу на евро, а также ввести налог на богатство и пересмотреть налоговые льготы для автомобильной и аккумуляторной промышленности. Будут сокращены траты на поддержку проправительственных СМИ и госзаказы, но вырастут инвестиции в здравоохранение, образование и транспорт.

    В политике основное внимание уделено демонтажу системы Орбана: Мадьяр призвал к отставке президента, судей и главного прокурора, воспользовавшись уверенной победой своей партии и возможностью получить большинство в парламенте. Это позволит принять новую конституцию, изменить избирательные правила и ограничить пребывание премьера в должности двумя сроками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший на выборах Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО.

    Для улучшения отношений с Брюсселем новый лидер решил разблокировать замороженный кредит на 90 млрд евро для Украины.

    При этом политик анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    На пресс-конференции для международной прессы он отметил, что в случае необходимости часть соглашений будет расторгнута, а финансовые условия по оставшимся договорам могут быть улучшены, передает РИА «Новости».

    «Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2», при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», – заявил Мадьяр, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире.

    В декабре Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2».

    13 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадяра.

    Евросоюз требует от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки около 35 млрд евро, замороженных из-за разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет Financial Times.

    Издание уточняет, что из общей суммы около 18 млрд евро были заблокированы на фоне претензий к верховенству права и независимости судебной власти, а также из-за коррупционных рисков, еще более 17 млрд предназначались для оборонных кредитов под низкий процент. Заморозка средств также связана с отказом Венгрии проводить необходимые реформы. Кроме того, Венгрия продолжает выплачивать штраф в размере  одного млн евро в день за отказ исполнять решение суда ЕС по миграционной политике, общая сумма уже приблизилась к 900 млн.

    «Мы начнем работу с новым правительством как можно скорее, чтобы обеспечить быстрый и давно назревший прогресс в интересах венгерского народа», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув при этом, что Венгрии предстоит «еще многое сделать» для возвращения на европейский путь.

    По словам европейских чиновников, логика Брюсселя проста: «Если они выполнят условия – мы выполним свои обязательства». Для разблокировки средств Будапешту необходимо выполнить 27 условий, включая усиление антикоррупционного контроля, обеспечение независимости судов и пересмотр решений периода Орбана, включая решения в миграционной политике, связанные невыполнением общеевропейских правил по приему мигрантов.

    По данным Financial Times, Еврокомиссия уже вышла на контакт с Мадьяром после его победы на выборах. ЕС требует восстановить отношения с Украиной, начать реформы, провести изменения в судебной системе и службах безопасности, а также сменить руководство крупнейших госучреждений.

    В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро, одобрят 20-й пакет санкций против России и прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, от Венгрии ожидают согласия на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС. Подготовка к выделению средств Киеву уже началась, чтобы решение можно было принять сразу после вступления нового премьера в должность.

    По информации издания, Петер Мадьяр планирует в первую очередь посетить с визитами Варшаву и Вену, а затем Брюссель. Однако, как отмечают источники, он рассматривает возможность визита в Брюссель еще до официального вступления в должность, чтобы начать переговоры по разморозке средств.

    Мадьяр также заявил о готовности к компромиссам с Брюсселем. «Венгрия готова договариваться. У ЕС есть свои недостатки, мы будем спорить, но не ради самого спора», – сказал он, добавив, что страна станет «конструктивным партнером», учитывая продолжающийся конфликт рядом с ее границами. При этом он пообещал восстановить систему сдержек и противовесов, присоединить страну к Европейской прокуратуре и создать национальный антикоррупционный орган. «Венгрия вновь станет сильным союзником в ЕС и НАТО», – заявил он после победы.

    В Брюсселе подчеркивают, что в отличие от ситуации в Польше в 2023 году, когда средства были разблокированы достаточно быстро после смены власти, в случае Венгрии процесс будет более осторожным и поэтапным. Дополнительную неопределенность создает переходный период: по конституции президент страны имеет до 30 дней на формирование нового парламента, и в ЕС не исключают, что за это время команда Орбана может попытаться повлиять на будущие реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса

    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев жестко отреагировал на публикацию Александра Сороса, призвавшего после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» русских уехать домой, а венгров вернуться, назвав такие антироссийские высказывания идиотскими.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес сына финансиста Джорджа Сороса Александра, передают «Вести».

    Поводом для этого стала публикация Сороса-младшего в социальной сети X, в которой он призвал русских «уехать домой», а венгров – вернуться.

    В ответ на этот пост Дмитриев заявил: «Для тех, кто не любит левого глобалиста Сороса и его русофобскую повестку, – его идиотские антироссийские заявления дают еще больше поводов любить, уважать Россию, а также сотрудничать с ней».

    Пост Александра Сороса был опубликован после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра. Эта партия получила 138 из 199 мандатов, что обеспечило ей уверенное большинство в парламенте.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о захвате власти в Венгрии организацией Сороса.

    Дмитриев предрек ускорение распада Евросоюза из-за победы партии «Тиса».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уважение к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    13 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
    @ Martin Fejer/estost.net/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией Венгрия не будет представлять интересы Украины, заявил глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр.

    «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.

    14 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии противоречия внутри ЕС не исчезнут. Вряд ли появится новая фигура на роль «ширмы», скорее речь пойдет о формировании группы интересов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов.

    «Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    Так, ряд стран закулисно скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался замечательной «палочкой-выручалочкой». Публично же такие члены объединения выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи, детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика в некотором смысле вскроет внутриевропейские противоречия. «Но принципиально важно другое: разногласия внутри ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что появится новая фигура на роль «ширмы». Скорее речь пойдет о формировании группы интересов. «В результате отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет видно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса «тянут немного в разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и некоторую регионализацию.

    Напомним, триумф венгерской оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал волну воодушевления в Евросоюзе. Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    В своей победной речи Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Отметим, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    13 апреля 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль отреагировал на результаты выборов в Венгрии

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах, передает ТАСС.

    В Кремле также заметили заявления из Будапешта о готовности к диалогу с Россией и считают, что такие контакты будут полезны обеим сторонам. По словам Пескова, Москва приветствует возможность поддерживать диалог с новым руководством Венгрии.

    Песков подчеркнул, что результаты выборов в Венгрии не окажут влияния на развитие ситуации вокруг конфликта на Украине. Представитель Кремля заявил, что не видит связи между внутренней политикой Венгрии и ходом спецоперации на Украине.

    Кроме того, Россия рассчитывает на сохранение и развитие прагматичных контактов с новым венгерским правительством. Песков выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами продолжится и после смены руководства в Будапеште.

    Ранее оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Мадьяр отверг идею создания проукраинского правительства в стране.

    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

