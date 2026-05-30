Тушу погибшего кита Тимми пообещали вскрыть в Дании
Вскрытие туши горбатого кита, известного под кличкой Тимми, состоится в четверг, 4 июня, на датском острове Анхольт.
Процедура вскрытия туши горбатого кита по кличке Тимми назначена на 4 июня на датском острове Анхольт, передает ТАСС. «Вскрытие начнется во второй половине дня и продлится около шести часов», – сообщил представитель Датского управления по охране окружающей среды Мортен Абильдстрём.
Накануне тяжелая техника с помощью тросов успешно вытащила 12-метровое тело животного с мелководья на берег. Операция длилась два часа и прошла без непредвиденных осложнений. Место нахождения останков обнесли сигнальной лентой, а власти настоятельно рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к туше из-за риска заражения.
Горбатый кит был впервые замечен 23 марта у общины Тиммендорфер-Штранд, благодаря чему и получил свое прозвище. Животное несколько недель оставалось на мелководье в бухте острова Пёль. В апреле волонтеры погрузили Тимми на баржу и в начале мая выпустили в Северное море, однако спустя полторы недели его обнаружили мертвым у берегов Дании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая спасатели вывезли горбатого кита на барже в Северное море.
В середине месяца мертвое животное нашли на побережье датского острова Анхольт.
Позже местные власти начали подготовку к буксировке туши из-за угрозы взрыва скопившихся газов.