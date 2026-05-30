    Армения начала терять российский рынок
    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем
    Пограничники на Украине сняли с дерева спасавшегося от медведицы уклониста
    В пяти регионах России объявили выходным днем 1 июня в честь Троицы
    Посла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии
    При атаке БПЛА в Курской области женщина получила ожог и травму
    Минобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины
    Основатель Blackwater рассказал об интересе наркокартелей к украинским боевикам
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    30 мая 2026, 15:34 • Новости дня

    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 16,5 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 60 млрд злотых (около 16,5 млрд долларов), сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о рекордных инвестициях в оборонный сектор, передает РИА «Новости». По его словам, масштабные сделки заключены в рамках европейской программы кредитования SAFE.

    «60 млрд злотых для сталелитейного завода Stalowa Wola и предприятий Польского группы вооружений. Все это за один день в рамках контрактов, заключаемых на вооружение для Войска польского», – написал глава ведомства.

    Завод Stalowa Wola произведет боевые машины пехоты Borsuk, технику дистанционного минирования BAOBAB и различные артиллерийские системы. Также стороны договорились о рефинансировании поставок бронетранспортеров Rosomak и машин сопровождения гаубиц К9. На предприятии DEZAMET выпустят артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.

    Программа Евросоюза SAFE предоставляет странам долгосрочные займы под низкий процент для развития стратегической инфраструктуры. Польша стала первым государством, подписавшим подобный договор. Страна является крупнейшим бенефициаром механизма и получит около 43,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро по программе SAFE.

    Позже премьер-министр республики Дональд Туск подтвердил получение этих военных кредитов вопреки президентскому вето.

    В начале мая глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш анонсировал создание самой сильной армии в Европе к 2030 году.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    27 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители России и Афганистана на полях Международного форума по безопасности заключили официальное соглашение о развитии военно-технического взаимодействия двух стран.

    Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Двусторонний документ о партнерстве был подписан в рамках проходящего в Подмосковье Международного форума по безопасности, передает «Интерфакс».

    Ранее в среду министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу отметил расширение связей между государствами.

    «Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения», – подчеркнул глава афганского оборонного ведомства.

    В свою очередь, Шойгу выразил уверенность, что западные страны обязаны разморозить афганские активы. По его словам, они должны полностью взять на себя ответственность за двадцатилетнее присутствие в Афганистане и обеспечить послевоенное восстановление страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал неприемлемым возвращение военных баз третьих стран в Афганистан.

    В июле прошлого года Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Кабула.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    28 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    На параде в Ереване показали российские ТОС-1А «Солнцепек» и истребители Су-30СМ
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское вооружение, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ, были представлены на военном параде в Ереване, прошедшем в четверг по случаю Дня Первой республики. Трансляцию с парада вели местные телеканалы.

    Современное российское вооружение продемонстрировали на торжественном мероприятии в Ереване, передает ТАСС. Местные телеканалы вели прямую трансляцию прохождения военной техники и авиации.

    Во время показа тяжелых огнеметных систем диктор подчеркнул их значимость на поле боя. «Солнцепеки предназначены для поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях», – пояснил комментатор. Он добавил, что техника способна выводить из строя легкобронированные машины с различных огневых позиций.

    Помимо этого, зрители увидели и другие образцы российской военной промышленности. В парадном строю прошли зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2КМ», противотанковые системы «Корнет-М» и гаубицы Д-30. В небе над городом пролетели вертолеты Ми-17В и легендарные штурмовики Су-25.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли удар по украинским позициям в Сумской области.

    Расчеты данных комплексов уничтожили сеть капитальных фортификационных сооружений противника.

    Российские истребители Су-30СМ поразили силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

    28 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Доходы ТЦК от взяток направлялись в черную кассу Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным российских силовых структур, деньги от коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) уходили в неофициальный фонд, связанный с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Большинство средств, полученных сотрудниками территориальных центров комплектования на Украине за взятки, направлялось в нелегальный фонд Владимира Зеленского, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их словам, речь идет о деньгах, собранных при уклонении граждан от мобилизации через ТЦК, которые на Украине выполняют функции военкоматов.

    Собеседник агентства заявил: «Большая часть денежных средств с коррупции тэцэкашников идет в черную кассу Зеленского. Тех же сотрудников ТЦК, кто присваивает себе больше положенного, задерживает Служба безопасности Украины».

    Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщал, что сотрудники ТЦК ежедневно зарабатывают на взятках около 1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной серия арестов военкомов ТЦК в Одессе, Полтавской, Волынской, Киевской и других областях выявила масштабную коррупцию и превращение этих структур в рынок вымогательства.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о системных коррупционных схемах в украинских ТЦК с получением денег за освобождение мобилизованных и их последующим распределением между ограниченным кругом лиц.

    До этого глава Киевской специализированной прокуратуры Артем Новов во время заседания Верховной рады сообщил о требованиях сотрудников ТЦК взяток от 4 до 80 тыс. долларов за освобождение от мобилизации и о быстром росте числа жалоб на их действия.

    29 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    TWZ: Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные намерены создать масштабную систему наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, основу которой составят оснащенные передовыми датчиками воздушные шары.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов активно расширяют использование летательных аппаратов легче воздуха, передает TWZ. Недавно опубликованный контрактный запрос подтверждает намерения приобрести 15 коммерческих высотных аэростатов. Оборудование предназначено для подразделений на Гавайях и будет оснащено системами связи Starlink.

    В документе отмечается потребность в готовых или модифицированных решениях. «Это товарное требование к коммерческим готовым (COTS) или модифицированным коммерческим системам высотных аэростатов и сопутствующему оборудованию», – говорится в заявке батальона контрактного обеспечения армии США.

    Военные запрашивают аппараты трех различных размеров. Самые крупные из них должны достигать высоты от 27 до 36 километров. Помимо самих шаров, Пентагону требуются разнообразные инфракрасные и электронные датчики, а также системы радиоэлектронной борьбы.

    Подобные платформы способны оставаться в воздухе месяцами, выполняя задачи разведки, ретрансляции связи и даже запуска беспилотников. Ранее американское командование уже привлекало такие аппараты к масштабным учениям в Тихоокеанском регионе, тестируя их возможности при координации ракетных ударов.

    В 2025 году военные заявляли о планах запустить около 100 высотных шаров для отработки тактики автономного роевого применения. Для подготовки специалистов на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон открылась специальная школа, где обучают управлению аэростатами с полезной нагрузкой до 22 килограммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, затраты Пентагона на подключение беспилотников к спутниковым сетям SpaceX увеличились в пять раз.

    Российские инженеры приступили к тестированию высотных аэростатов для замены системы Starlink.

    Ранее Великобритания успешно испытала новые беспилотные аэростаты-шпионы.

    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    29 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за выхода ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Украинские аналитики заявили о выходе ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие продвигаются к финальным оборонительным рубежам украинских сил в Запорожской области, создавая критическое положение для противника, отмечают украинские военные аналитики.

    Вооруженные силы России выходят на последнюю линию обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом в беседе с ТСН заявил украинский военный аналитик Олег Жданов, пишет «Российская газета».

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в крайне тяжелой ситуации в районе Гуляйполя. Оттуда российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья. Именно на этом участке располагается последний оборонительный рубеж, возведенный еще до 2014 года.

    «Дальше поле и до самого Днепра. Там надо делать оборонительные рубежи», – отметил Жданов.

    Аналитик также предупредил о растущих рисках для украинских солдат на славяно-краматорском направлении в ДНР. Опасность значительно возрастет после вероятной утраты контроля над Константиновкой, за которую в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Потеря этого населенного пункта может стать переломным моментом, позволив российской армии выйти к Дружковке – следующему городу на пути к Краматорску.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения скрывают от высшего командования большие потери в Константиновке. До этого армия России вышла на окраины Гуляйполя.

    28 мая 2026, 11:30 • Новости дня
    Airbus заявил о союзе с Saab для создания истребителя шестого поколения
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский авиастроительный концерн изучает возможность партнерства со шведской компанией Saab для создания пилотируемого тактического самолета из-за серьезных проблем в текущей программе.

    Генеральный директор Airbus Defense and Space Михаэль Шелльхорн заявил о готовности сотрудничать со Швецией и Saab в разработке нового истребителя, передает TWZ.

    По его словам, компания ведет продуктивные, но конфиденциальные переговоры со шведским и немецким правительствами.

    «Мы открыты для многих вещей. Для Airbus пилотируемый истребитель по-прежнему остается открытым вопросом», – подчеркнул Шелльхорн в интервью шведскому изданию Dagens Industri. Он добавил, что европейским странам необходимо активно изучать альтернативные варианты развития авиации.

    Панъевропейская программа Future Combat Air System, в которой участвуют Франция, Германия, Испания и Бельгия, столкнулась с серьезными трудностями. Немецкие чиновники недовольны требованиями Франции по контролю над проектом. Руководитель французской компании Dassault предупредил о закрытии программы в случае отказа Airbus от сотрудничества.

    Шелльхорн отметил важность создания европейского истребителя шестого поколения до 2040-х годов, чтобы избежать закупок американских самолетов. Концерн также рассматривает британский проект Global Combat Air Program как возможную альтернативу и активно развивает концепцию совместных боевых дронов. Кроме того, Airbus допускает партнерство со Швецией в сфере самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия между Францией и Германией затянули совместную разработку истребителя шестого поколения.

    Париж допустил создание нового боевого самолета без участия Берлина.

    Европейские страны рассмотрели возможность полного отказа от проекта Future Combat Air System.

    29 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ избавляются от останков наемников в селе Бударки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки громили живую силу и технику ВСУ на Харьковском напарвлении в районах Петровки, Сосновки, Рубежного, Прудянки, Великого Бурлука и Избицкого.

    «Украинские пограничники из 1 пого сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный Ветер».

    В районах Гранова и Ветеринарного штурмовики «Севера» продолжают зачистку лесных массивов. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на 14 участках на расстояние до 800 метров.

    Стрелковые бои длятся в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 900 метров на четырех участках: в селе Бударки и на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении противник терял в личном составе и технике в районах Эсмани, Храповщины, Кияницы, Большой (Великой) Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и посёлка Хотень. В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ. Минобороны 28 мая подтвердило переход Нововасилевки под контроль российских бойцов. Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки.

    29 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поставках Украине беспилотников для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны обеспечивают украинскую армию беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов по российским регионам, заметно облегчая работу ВСУ, отметил президент России Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на то, что западные государства активно снабжают Киев беспилотниками, предназначенными для атак на территорию РФ. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам визита главы государства в Казахстан, передает РИА «Новости».

    «Конечно, им западники поставляют дроны – чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», – отметил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные отразили самую массовую атаку украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее в Белгородской области от ударов дронов погибли двое мирных жителей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

    28 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» создал универсальную ракету против дронов и безэкипажных катеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты концерна ВКО «Алмаз-Антей» запатентовали зенитную управляемую ракету, способную противостоять всем типам беспилотников, в том числе дронам-камикадзе и безэкипажным катерам.

    Специалисты концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» успешно запатентовали новую зенитную управляемую ракету. Изделие предназначено для борьбы со всеми видами беспилотников, включая дроны-камикадзе и безэкипажные катера, передает ТАСС.

    «Изобретение относится к области военной техники, а именно – к управляемым снарядам и ракетам, и может быть использовано при разработке зенитных управляемых снарядов и ракет (ЗУР) для перехвата малоскоростных и зависающих беспилотных летательных аппаратов класса мини, беспилотных систем разведки на поле боя и корректировки огня артиллерии, ударных средств типа дрон-камикадзе, ударных безэкипажных катеров», – сказано в патентной документации.

    Новое оружие относится к классу ракет «поверхность – воздух» и «поверхность – поверхность». Конструкция выполнена по Х-образной схеме конвертоплана и оснащена неповоротными мотогондолами с винтовыми движителями на краях крыльев. Ракета также комплектуется современной аппаратурой наведения и специальным программным обеспечением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» представил специальные дронопорты для автоматизации запуска беспилотников-перехватчиков.

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты стационарных объектов от атак с воздуха.

    Российские специалисты создали защитно-улавливающую сеть «Дарвин» для борьбы с безэкипажными катерами.

    28 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Командир украинского нацбата получил в России 20 лет за терроризм

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командир взвода батальона добровольческого корпуса «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая организация) Геннадий Хамраев получил 20 лет колонии строгого режима за участие в террористическом сообществе, сообщили в суде.

    Южный окружной военный суд приговорил командира взвода батальона добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»  (запрещенная в России террористическая организация) Геннадия Хамраева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, следует из сообщения суда.

    Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 и ст. 205.3 УК РФ об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности.

    Установлено, что в ноябре 2013 года в Киеве было создано запрещенное террористическое сообщество «Правый сектор». Не позднее 19 февраля 2015 года гражданин РФ Хамраев, разделявший идеологию нацизма и украинского национализма и негативно относившийся к жителям ДНР и ЛНР, решил участвовать в деятельности этой структуры. С этой целью он выехал из России на территорию Украины и в феврале 2015 года добровольно вступил в ряды сообщества.

    С 19 февраля по 22 мая 2015 года Хамраев на тренировочной базе прошел обучение для осуществления террористической деятельности, получил форменное обмундирование, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи. «В этот же период Хамраев, состоя в должности стрелка, а затем командира взвода батальона добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», находясь в местах его дислокации и на боевых позициях, выполнял обязанности по несению внутренней, караульной и постовой службы, а также принимал активное участие в боевых и разведывательных действиях», – указали в суде.

    В приговоре подчеркивается, что за совершенные преступления Хамраеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

    Ранее Южный окружной военный суд признал уроженца Хмельницкой области Александра Тихонова виновным в прохождении обучения для террористической деятельности и участии в запрещенном сообществе.

    До этого тот же суд приговорил 32-летнего разведчика полка группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) к 20 годам лишения свободы за террористическое обучение и участие в боевых действиях оператором роботизированной разведки.

    Кроме того, еще одну участницу того же формирования Марию Гринь суд приговорил к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании Кировского межрайонного суда Донецка.

    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    29 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Стало известно о праве бизнеса закупать вооружения для защиты от БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Частные предприятия получили возможность приобретать крупнокалиберное оружие и технику для защиты объектов от беспилотников, в том числе зенитную артиллерию, автотранспорт, средства радиолокации и РЭБ, выяснил РБК.

    «Утвержден механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения, в том числе турелей, зенитных артиллерийских комплексов, радиолокационных средств, автомобильного транспорта и комплексов РЭБ», – пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

    Информатор пояснил, что для оперативного обеспечения необходимым оборудованием  формируются подразделения мобильных огневых групп, решение об этом недавно на было принято на государственном уровне.

    Данные также подтвердил другой источник в военном ведомстве. По его словам, принятые меры призваны оперативно обеспечить мобильные огневые группы всем необходимым для эффективной защиты от воздушных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные успешно применили новые комплексы РЭБ против тяжелых дронов. Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов. «Алмаз-Антей» создал универсальную ракету против дронов и безэкипажных катеров.


    28 мая 2026, 02:16 • Новости дня
    Марочко рассказал о планомерном приближении ВС России к Орехово

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие на Запорожском участке наступают на Орехов, южнее Гуляйпольского также есть успехи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие начали продавливать линию обороны на запорожском участке. Это повлияет серьезно на продвижение в районе населенного пункта Гуляйполе. Дело в том, что наши военнослужащие имеют южнее – в районе населенного пункта Гуляйпольское – также успехи. В принципе, мы планомерно подходим к населенному пункту Орехов», – сказал он ТАСС.

    Напомним, глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт рассказал о трудностях ВСУ на Ореховском направлении из-за ВС России. Российские дроноводы применили тактику ночных охотников под Ореховом.


    МИД указал на непоследовательную позицию западных политиков по Украине
    Туск призвал НАТО всерьез отнестись к предупреждению Медведева
    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    Двое жителей Краснодарского края задержаны за подготовку теракта в Туапсе
    Трамп начал набирать вес
    Умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова

    Армения начала терять российский рынок

    С 30 мая Россия запрещает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также полностью блокирует поставки минеральной воды «Джермук». Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

