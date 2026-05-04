Пушилин: ТЦК распределяют взятки за освобождение мобилизованных в ВСУ
Деньги за освобождение мобилизованных украинцев через территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) получают и распределяют между собой определенные лица, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Расценки известны на Украине, соответственно, есть конкретные лица, кому идут эти деньги, [известно] как они распределяются, и прочее», – сказал Пушилин в интервью ТАСС.
Мобилизация стала на Украине «элементом обогащения», пояснил глава республики. Речь идет о коррупционных схемах, которые позволяют обогащаться за счет вынужденной мобилизации граждан.
По словам главы ДНР, подобные действия сотрудников ТЦК стали системной проблемой и подтверждаются многочисленными свидетельствами.
Также Пушилин указывал, что сотрудники ТЦК – это «очень богатые люди».