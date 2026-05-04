Пушилин: ТЦК распределяют взятки за освобождение мобилизованных в ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Расценки известны на Украине, соответственно, есть конкретные лица, кому идут эти деньги, [известно] как они распределяются, и прочее», – сказал Пушилин в интервью ТАСС.

Мобилизация стала на Украине «элементом обогащения», пояснил глава республики. Речь идет о коррупционных схемах, которые позволяют обогащаться за счет вынужденной мобилизации граждан.

По словам главы ДНР, подобные действия сотрудников ТЦК стали системной проблемой и подтверждаются многочисленными свидетельствами.

Также Пушилин указывал, что сотрудники ТЦК – это «очень богатые люди».