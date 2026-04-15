    Спецоперация сделала РЭБ одной из основ современной войны
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    Татьяна Тарасова попала в реанимацию
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
    Португалия отказалась поддержать создание единой армии Европы
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России
    Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 18:37 • Новости дня

    Организаторы рассказали о новых форматах «Бессмертного полка-2026»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Организаторы акции объявили, что памятные мероприятия «Бессмертного полка» пройдут в России и за рубежом с расширенным набором форматов с 1 по 11 мая.

    Подготовку к всенародной акции «Бессмертный полк» обсудили в пресс-центре МИА «Россия сегодня», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что акция памяти состоится при любых условиях, а решение о проведении шествий 9 мая примут главы регионов с учетом безопасности. Она подчеркнула: «Обращаю внимание: перенос шествия Бессмертного полка на какие-либо другие дни недопустим. Оно проводится только 9 мая».

    Цунаева отметила, что в год 80-летия Победы мероприятия прошли в 120 странах, и ожидается, что большинство из этих стран снова поддержат акцию в разных форматах, включая шествия, автопробеги и возложение цветов. Конкретный список стран-участниц не раскрывается по соображениям безопасности.

    Формат «Бессмертный полк онлайн» сохранится, технологическим партнером вновь станет Сбер. Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов сообщил, что для восстановления старых фотографий будет использоваться нейросеть Kandinsky, позволяющая улучшать качество изображений героев. Прием заявок на онлайн-шествие откроется 23 апреля на сайте 2026.polkrf.ru и продлится до 6 мая, а трансляция начнется 9 мая в 12:00 по местному времени, последовательно охватывая все регионы России.

    Руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина рассказала о расширении цифровых форматов: платформа VK расширяет поддержку, добавляя к «Одноклассникам» и VK новую платформу Max. Шадрина подчеркнула, что модерация анкет будет осуществляться с участием профессиональных историков для предотвращения фейковых заявок. Также в этом году «Бессмертный полк на стадионе» выйдет на федеральный уровень: игроки и болельщики смогут принести портреты своих героев на спортивные мероприятия.

    Появится новый формат – праздничные автопробеги, которые посетят малые населенные пункты с концертами и памятными мероприятиями. Сохранятся традиционные способы участия: на транспорте, сельхозтехнике, одежде, а также в школах, детсадах и учреждениях по всей стране.

    Бессмертный полк запускает формат «СВОи – родные» при поддержке Ассоциации ветеранов СВО: ветераны и действующие бойцы запишут видеоролики о семейной памяти, а на передовой разместят портреты героев Великой Отечественной войны. Волонтеры «Волонтеров Победы» будут сопровождать колонны и помогать с модерацией онлайн-заявок, предварительно пройдя специальную подготовку.

    15 апреля 2026, 12:28 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали в села

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», инициированным партией «Единая Россия», с 2012 года около 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали работать в сельскую местность и малые города.

    За это время медицинские работники получили около 80 млрд рублей подъемных выплат, а до 2030 года на эти цели планируется выделить еще 30 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте партии.

    Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев отметил, что только в 2025 году в Бурятии трудоустроились 81 врач и 28 фельдшеров, в Ленинградской области – 403 специалиста, в Крыму – 70 врачей и 20 работников среднего звена, а в Ивановской области число выпускников медуниверситета, оставшихся в регионе, выросло с 40 до 200 человек с 2017 года.

    Он подчеркнул, что базовые выплаты для врачей в селах и малых городах составляют 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей, а для работы на Дальнем Востоке, Крайнем Севере или в новых регионах – 2 млн рублей врачам и 1 млн рублей фельдшерам.

    За труд в труднодоступных и суровых регионах компенсация может достигать 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, а в отдельных районах, например, в Забайкалье, сумма поддержки доходит до 3 млн рублей. Для получения выплат медики обязаны отработать не менее пяти лет.

    С 2026 года вступил в силу закон, по которому студенты-бюджетники обязаны отработать до трех лет в государственных медучреждениях. Власти регионов также предоставляют служебное жилье, компенсируют аренду и помогают с ипотекой. Программы по закреплению кадров продолжат действовать в рамках новой Народной программы «Единой России» до 2030 года, в том числе с утверждением квот на жилье и поддержку для медиков в регионах, таких как Югра и Ульяновская область.

    В июне партия представит стратегическую рамку программы на десятилетия, а в августе – народную программу на пять лет. Экспертный совет по подготовке программы включает Героев РФ, участников СВО, представителей науки, промышленности и общественных объединений.

    14 апреля 2026, 19:40 • Новости дня
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    Tекст: Валерия Городецкая

    На Казанском пороховом заводе произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкции.

    «В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие», – сообщила пресс-служба главы Татарстана, передает РИА «Новости».

    По данным властей, причиной пожара стал техногенный фактор. Технологический процесс на предприятии не был остановлен.

    Ранее крупный пожар охватил мебельный цех с пиломатериалами в Красноярске.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 09:07 • Новости дня
    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные правоохранители остановили работу теневой сети, которая через тысячи фирм-однодневок помогала компаниям уклоняться от уплаты налогов в гигантских масштабах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Ущерб от действий группировки составил более 1 трлн рублей, пояснила Петренко, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что с 2023 года злоумышленники зарегистрировали свыше 4 тыс. фиктивных компаний. От их имени преступники продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры. Эти документы содержали вымышленные сведения о несуществующих сделках, проданных товарах и оказанных услугах.

    Фальшивые бумаги использовались покупателями для налоговой отчетности, что привело к колоссальным потерям государственной казны. Петренко пояснила, что против фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.

    Масштабную сеть удалось выявить благодаря совместным усилиям столичных следователей, ФСБ, МВД и Федеральной налоговой службы. Сейчас часть подозреваемых уже доставлена на допрос к следователям для выяснения всех обстоятельств.

    Ранее источники сообщали, что правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной сети по уклонению от уплаты налогов на 1 трлн рублей.

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    Лавров счел отказ Мадьяра звонить Путину личным правом

    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину
    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    «Военная хроника»: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    14 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU

    В Китае в морепродуктах обнаружили вызывающий слепоту вирус POH-VAU

    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские ученые обнаружили новый вирус POH-VAU в креветках и рыбе, который способен передаваться человеку и вызывать редкое заболевание глаз.

    Как пишет журнал Nature Microbiology, вирус способен попасть в организм человека через употребление сырых морепродуктов, передает ТАСС.

    Биологи особо отмечают, что более 70% зараженных столкнулись с персистирующей глазной гипертензией – это заболевание вызывает сильное воспаление и повышенное внутриглазное давление. В ряде случаев такое состояние приводит к полной потере зрения.

    Ранее специалисты считали, что вирусы, подобные POH-VAU, не представляют угрозы для человека и опасны лишь для морских животных. Открытие китайских исследователей, подчеркивают они, ставит под сомнение прежние представления о безопасности подобных вирусов для человека и показывает, что межвидовые границы для некоторых патогенов могут быть размыты.

    Напомним, что именно из Китая в 2019 году начал распространение коронавирус, первые случаи были зафиксированы в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Именно оттуда вирус SARS-CoV-2 за считаные месяцы распространился по другим регионам Китая, а затем и по всему миру, приведя к объявлению пандемии и масштабным ограничениям в десятках стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские медики предупредили, что вирус Нипах способен вызывать молниеносное ухудшение состояния с комой, эпилепсией, острым энцефалитом и тяжелым поражением дыхательной системы.

    15 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Редакция Delfi осудила высказывания Лукашенко о литовском народе
    Редакция Delfi осудила высказывания Лукашенко о литовском народе
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Редакция литовского портала Delfi расценила заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко как оскорбительные по отношению к литовскому народу.

    Сообщение редакции появилось в официальном Telegram-канале издания и вызвало бурное обсуждение в местной медиасреде, передают «Вести».

    Поводом для критики стало выступление Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития Могилевской области. В своей речи белорусский лидер использовал выражения, которые литовская пресса сочла неприемлемыми и уничижительными.

    По информации Delfi, одно из слов, произнесенных Лукашенко, исторически применялось как пренебрежительное прозвище литовцев и связано с литовским приветствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков призвал жителей Литвы повлиять на политику своих властей.

    15 апреля 2026, 11:06 • Новости дня
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов

    Гуцан: Ущерб СССР от преступлений фашистов составил 257 трлн рублей

    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финансовые потери СССР от действий немецких захватчиков и их союзников в годы Великой Отечественной войны достигли колоссальной суммы в 257 трлн рублей, заявил генпрокурор Александр Гуцан.

    «По искам прокуроров в 34 регионах страны судами подтверждены факты совершения фашистскими захватчиками военных преступлений против человечности и признаны эти преступления геноцидом», – указал Гуцан, передает РИА «Новости».

    Ущерб от преступлений составил 257 трлн рублей, заявил глава ведомства.

    Руководитель надзорного органа подчеркнул исключительную важность сохранения исторической памяти. При этом недавние проверки архивов и музеев выявили серьезные проблемы с обеспечением сохранности документов.

    Из-за несоблюдения нормативных условий часть исторических свидетельств оказалась испорчена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Эксперты признали жертвами геноцида советского народа более 9 млн человек. Глава государства подписал закон об уголовной ответственности за отрицание этих исторических фактов.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    МВФ спрогнозировал сильнейший энергокризис в ЕС и резкий рост цен на газ

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    15 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Житель Риги потребовал лишить «Союзмультфильм» прав на персонажей «Ну, погоди»

    Рижанин потребовал лишить «Союзмультфильм» прав на Волка и Зайца из «Ну, погоди»

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранный заявитель попросил суд аннулировать права «Союзмультфильма» на товарные знаки с героями «Ну, погоди!», ссылаясь на их неиспользование.

    Константин Ведерников из столицы Латвии просит лишить киностудию прав на товарные знаки в виде Волка и Зайца, передает РИА «Новости».

    Речь идет о двух изображениях зайца и одном изображении волка, зарегистрированных в Роспатенте в 2020 году. Действие этих брендов распространяется на множество товаров и услуг.

    По мнению заявителя, правообладатель в настоящее время не использует указанные знаки. Исковое заявление поступило в инстанцию шестого апреля. Суд пока оставил документ без движения из-за отсутствия подтверждения уплаты госпошлины и соблюдения претензионного порядка.

    Устранить процессуальные недочеты истец должен до 14 мая. Известно, что ранее Ведерников уже судился с российскими телеканалами. Тогда мужчина считал нарушенными свои права на обозначение «Мультимания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московские суды приняли 26 новых исков киностудии о защите авторских прав. Арбитражный суд Камчатского края получил иск против продавца ковров с Карлсоном.

    Таганский суд Москвы ранее удовлетворил требования «Союзмультфильма» о правах на образ крокодила Гены.

    14 апреля 2026, 21:06 • Новости дня
    В США инвалиду без рук и ног предъявили обвинение в убийстве
    В США инвалиду без рук и ног предъявили обвинение в убийстве
    В США инвалиду со всеми ампутированными конечностями предъявлено обвинение в умышленном убийстве друга.

    Как сообщает The Washington Post, 27-летний Дейтон Уэббер обвинен большим жюри округа Чарльз (штат Мэриленд) по статье об убийстве первой степени, а также по двум эпизодам незаконного обращения с оружием и двум эпизодам создания угрозы для окружающих. Сейчас он содержится в местном изоляторе без права внесения залога и в случае признания виновным может получить пожизненное заключение.

    По версии следствия, вечером 22 марта Уэббер застрелил 27-летнего Брадрика Уэллса во время конфликта в салоне кроссовера Tesla. В машине, помимо них, находились еще двое пассажиров – они, как утверждается, покинули автомобиль и обратились к полиции после того, как Уэббер попросил помочь ему избавиться от тела. Позже тело Уэллса с двумя огнестрельными ранениями головы было обнаружено во дворе частного дома в населенном пункте Шарлотт-Холл к востоку от места предполагаемой стрельбы.

    Сам Уэббер был задержан в больнице в районе города Шарлотсвилл (штат Вирджиния), примерно в 240 километрах от места преступления, куда он обратился за медицинской помощью. После ареста его доставили в Мэриленд, где судья окружного суда Патрик Дивайн отказал в освобождении под залог, сославшись на тяжесть обвинений и тот факт, что обвиняемый покинул штат после инцидента.

    Адвокаты настаивают, что их подзащитный действовал в порядке самообороны. По их словам, в машине произошел острый конфликт, во время которого Уэллс якобы угрожал Уэбберу огнестрельным оружием. «Он был уверен, что его сейчас убьют, и сделал то, что допускает закон», – заявил один из защитников Хаммад Матин, выразив уверенность, что доказательства подтвердят невиновность клиента.

    Прокуратура категорически не согласна с такой трактовкой. Заместитель окружного прокурора Карен Пайпер Митчелл подчеркнула, что спор идет не о том, кто стрелял, а о мотивах произошедшего. Мать погибшего Анита Стюарт-Мерчисон в интервью местным СМИ назвала версию о самообороне надуманной и полностью возложила ответственность на Уэббера, отметив, что ее сын был убит двойным выстрелом в затылок.

    До трагедии Уэббер получил известность в США как пример успешно социально адаптировавшегося человека с тяжелой инвалидностью. В детстве он перенес тяжелую инфекцию крови, из-за которой врачи ампутировали ему руки и ноги, однако впоследствии он научился самостоятельно писать, водить транспорт, заниматься борьбой, играть в американский футбол и корнхол (игра на меткость, цель которой – забрасывать мешочки с кукурузой в отверстие на наклонной деревянной платформе). В течение почти десяти лет он выступал на профессиональных турнирах Американской лиги корнхола, став первым в мире спортсменом с ампутацией четырех конечностей в этом виде спорта. Его истории были посвящены сюжеты ESPN и NBC, а в соцсетях опубликованы ролики как с его выступлениями, так и те, где он стреляет из пистолета и винтовки.

    Ранее суд Австралии выдвинул 109 обвинений против 13-летней девочки.

    14 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах

    Обыски в Елисейском дворце связали с организацией государственных похорон

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники финансового подразделения судебной полиции Франции провели обыски в Елисейском дворце в рамках расследования возможных финансовых нарушений при организации памятных церемоний, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Canard enchaine, внимание следователей привлекли десятки контрактов на проведение церемоний в Пантеоне, где с 2002 по 2024 год хоронили известных деятелей культуры и общества, передает ТАСС.

    Отмечается, что все эти церемонии неизменно поручали одной и той же фирме Shortcut Events, специализирующейся на организации масштабных мероприятий. Стоимость каждой церемонии для французского государства составляла примерно 2 млн евро.

    Как отмечает газета, следователи пытаются выяснить, предоставлялись ли Shortcut Events какие-либо особые преференции со стороны Центра национальных музеев, министерства культуры или даже самого Елисейского дворца.

    Ранее Politico сообщило, что за год до окончания президентского срока Эммануэля Макрона из его команды за два месяца ушли четыре ключевых советника, включая двух заместителей руководителя администрации.

    14 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.

    Соединенные Штаты и Израиль способны использовать переговорный процесс исключительно для создания видимости мирного урегулирования, передает ТАСС.

    В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.

    Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям на иранской территории.

    Белый дом подтвердил продолжение военной кампании против Исламской республики.

    15 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

    Эксперт Кнутов: Украине в западном военном альянсе отведут роль поставщика живой силы

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз заинтересован в создании независимого от НАТО военного блока на фоне ослабления помощи США. Но Европа не имеет армий с реальным боевым опытом. Поэтому особое место в новом альянсе может быть отведено Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кунтов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной.

    «Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс начинает трещать по швам – на фоне разлада с США и внутренних противоречий. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом власти европейских стран прекрасно понимают, что не обладают «живыми» армии с реальным и сколько-нибудь верифицированным боевым опытом. Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы – действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», – продолжил он.

    «Именно поэтому по всей Европе, в частности в Скандинавии, запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет, снарядов. Часть из них базируется на вывезенных с Украины производствах», – детализировал спикер.

    Он напомнил про ускоряющуюся милитаризацию Европы. «Польша заказала 486 установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, Volkswagen заявил о готовности переориентировать часть гражданских предприятий на военное производство. В гонку вооружений включаются Британия, Нидерланды, Дания. Так что планы Запада, о которых говорил Лавров, максимально реалистичны», – подчеркнул Кнутов.

    «В рамках проекта Украину должны будут принять в ЕС по ускоренной программе. Тогда же, вероятно, в устав Евросоюза внесут правки, указывающие, что теперь он представляет собой не только экономический, но и военно-политический альянс. Причинами перепрофилирования, скорее всего, укажут борьбу с терроризмом, ослабление интеграции с США и «российскую угрозу». Концепция вполне соответствует интересам и Брюсселя, и Банковой, и украинских националистических сил», – заметил собеседник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что страны Запада планируют создать новый военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль, сообщает RT. Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» Европу от российской армии. «Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», – отметил Лавров. Ранее глава МИД упоминал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    Со своей стороны, Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам со странами ЕС по созданию совместного проекта по защите воздушного пространства. «Или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», – угрожал он.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выражал одобрение Зеленскому за продолжение военных действий против России, несмотря на значительные потери среди украинских военных. «За последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», – отмечал политик.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в переходе Германии и Украины к стратегическому партнерству проявляется не только укрепление сотрудничества, но и попытка Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России.

