Организаторы рассказали о новых форматах «Бессмертного полка-2026»

Tекст: Елизавета Шишкова

Подготовку к всенародной акции «Бессмертный полк» обсудили в пресс-центре МИА «Россия сегодня», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что акция памяти состоится при любых условиях, а решение о проведении шествий 9 мая примут главы регионов с учетом безопасности. Она подчеркнула: «Обращаю внимание: перенос шествия Бессмертного полка на какие-либо другие дни недопустим. Оно проводится только 9 мая».

Цунаева отметила, что в год 80-летия Победы мероприятия прошли в 120 странах, и ожидается, что большинство из этих стран снова поддержат акцию в разных форматах, включая шествия, автопробеги и возложение цветов. Конкретный список стран-участниц не раскрывается по соображениям безопасности.

Формат «Бессмертный полк онлайн» сохранится, технологическим партнером вновь станет Сбер. Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов сообщил, что для восстановления старых фотографий будет использоваться нейросеть Kandinsky, позволяющая улучшать качество изображений героев. Прием заявок на онлайн-шествие откроется 23 апреля на сайте 2026.polkrf.ru и продлится до 6 мая, а трансляция начнется 9 мая в 12:00 по местному времени, последовательно охватывая все регионы России.

Руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина рассказала о расширении цифровых форматов: платформа VK расширяет поддержку, добавляя к «Одноклассникам» и VK новую платформу Max. Шадрина подчеркнула, что модерация анкет будет осуществляться с участием профессиональных историков для предотвращения фейковых заявок. Также в этом году «Бессмертный полк на стадионе» выйдет на федеральный уровень: игроки и болельщики смогут принести портреты своих героев на спортивные мероприятия.

Появится новый формат – праздничные автопробеги, которые посетят малые населенные пункты с концертами и памятными мероприятиями. Сохранятся традиционные способы участия: на транспорте, сельхозтехнике, одежде, а также в школах, детсадах и учреждениях по всей стране.

Бессмертный полк запускает формат «СВОи – родные» при поддержке Ассоциации ветеранов СВО: ветераны и действующие бойцы запишут видеоролики о семейной памяти, а на передовой разместят портреты героев Великой Отечественной войны. Волонтеры «Волонтеров Победы» будут сопровождать колонны и помогать с модерацией онлайн-заявок, предварительно пройдя специальную подготовку.