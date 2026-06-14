В Ленобласти мужчина сбил лося и погиб под колесами своего автомобиля

Tекст: Дарья Григоренко

Авария со смертельным исходом произошла в ночь на субботу на 144-м км трассы «Кола» в Ленинградской области. Водитель автомобиля Renault Duster сначала сбил лося, затем остановился на дороге и вышел из машины, не выставив знак аварийной остановки, передает РИА «Новости».

«В это время водитель автомобиля Haval совершил наезд сначала на ранее сбитого лося, а затем на аварийно остановившийся автомобиль Renault Duster с последующим наездом данного автомобиля на его водителя», – рассказали в главке. От полученных травм 74-летний водитель Renault скончался на месте происшествия.

Водитель и пассажир автомобиля Haval получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В пресс-службе добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего ДТП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области при столкновении грузовика с микроавтобусом один человек погиб.

В Красноярском крае в Шарыповском округе при столкновении автомобиля с лошадью три человека погибли.