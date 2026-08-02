Океания ударила России в спину

Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.