Андрей Медведев
Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры
Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так, лихим наскоком, «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.
Иван Иванюшкин
Мировая трансплантология родилась в России
110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.
Тимур Шерзад
Как освободили от фашистов последний город России
31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.