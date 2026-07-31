По Польше попало ракетой. Что странного?

Лунный календарь садовода и огородника на август 2026 года: что сажать и убирать по лунному календарю В августе дачники продолжают собирать урожай, повторно сеют зелень и скороспелые овощи, ухаживают за плодовыми деревьями, готовят грядки к осени и начинают закладывать урожай на хранение. Спланировать работы можно по состоянию растений, погоде и, при желании, по фазам Луны. Рассказываем, что делать в саду и огороде в августе 2026 года по лунному календарю, какие дни считают благоприятными для посева и ухода за растениями, а когда серьезные работы лучше отложить.

График выплаты пенсий в августе 2026 года: когда придут деньги и кому перечислят досрочно В августе 2026 года пенсии будут выплачиваться за текущий месяц по установленным региональным графикам. Дата поступления зависит от способа доставки – через банк или почту, а также от региона проживания пенсионера. Если день выплаты приходится на выходной, порядок переноса нужно проверять по графику своего региона: в ряде случаев деньги перечисляют заранее. Рассказываем, как узнать дату выплаты пенсии за август 2026 года, кому в этом месяце пересчитают пенсию и что делать, если деньги не пришли в ожидаемый день.