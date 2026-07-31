Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так, лихим наскоком, «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.8 комментариев
Ребенок и девять жителей ДНР пострадали в пятницу от атак ВСУ
Ребенок и девять жителей ДНР пострадали от атак ВСУ
В результате ударов дронов ВСУ и детонации взрывоопасных предметов (ВОП) травмы различной степени тяжести получили десять мирных жителей, среди которых один ребенок, сообщил в Max-канале глава ДНР Денис Пушилин.
«Десять мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП», – написал он.
Пушилин уточнил, что украинские дроны атаковали рейсовый автобус Краснодар – Донецк на трассе в Амвросиевском муниципальном округе. Ранения средней степени тяжести получили семь пассажиров, включая мальчика 2014 года рождения.
В Калининском районе Горловки тяжело ранена пожилая женщина. Кроме того, в Никитовском районе города при детонации взрывоопасного предмета пострадал местный житель.
Глава ДНР добавил, что повреждения получили шесть объектов гражданской инфраструктуры, общественный транспорт и семь автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, удар дронов ВСУ 30 июля привел к гибели мирного жителя ДНР и ранению еще трех. В результате атак дронов ВСУ 29 июля пострадали семь мирных жителей ДНР. Из-за атаки ВСУ на автобус на дороге в Светлодарск 20 июля пострадали десять человек.