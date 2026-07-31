  • Новость часаСерия взрывов прогремела в Киеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской
    Франция стянула войска к границе с Испанией
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    Посол России Томихин сообщил о задержании убийц двух россиян в Таиланде
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так, лихим наскоком, «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.

    8 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

    3 комментария
    31 июля 2026, 22:11 • Новости дня

    Ребенок и девять жителей ДНР пострадали в пятницу от атак ВСУ

    Ребенок и девять жителей ДНР пострадали от атак ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате ударов дронов ВСУ и детонации взрывоопасных предметов (ВОП) травмы различной степени тяжести получили десять мирных жителей, среди которых один ребенок, сообщил в Max-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    «Десять мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП», – написал он.

    Пушилин уточнил, что украинские дроны атаковали рейсовый автобус Краснодар – Донецк на трассе в Амвросиевском муниципальном округе. Ранения средней степени тяжести получили семь пассажиров, включая мальчика 2014 года рождения.

    В Калининском районе Горловки тяжело ранена пожилая женщина. Кроме того, в Никитовском районе города при детонации взрывоопасного предмета пострадал местный житель.

    Глава ДНР добавил, что повреждения получили шесть объектов гражданской инфраструктуры, общественный транспорт и семь автомобилей.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, удар дронов ВСУ 30 июля привел к гибели мирного жителя ДНР и ранению еще трех. В результате атак дронов ВСУ 29 июля пострадали  семь мирных жителей ДНР. Из-за атаки ВСУ на автобус на дороге в Светлодарск 20 июля пострадали десять человек.

    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


    Комментарии (19)
    31 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук выразил удивление последствиями ударов украинских беспилотников по Петербургу во время своего визита в Россию.

    Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

    Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

    Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

    Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

    Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

    Комментарии (11)
    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Экс-депутат Туртиайнен заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны активно применяют северные воздушные коридоры для запуска беспилотников с боеприпасами по российской территории вопреки официальным запретам Хельсинки, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», – заявил РИА «Новости» переехавший в РФ общественный деятель.

    Правоохранители Финляндии с конца марта неоднократно фиксировали появление неизвестных беспилотников. Расследования подтвердили украинское происхождение обнаруженных дронов. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Ано Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из рядов «Истинных финнов» в 2021 году он основал партию «Власть принадлежит народу».

    Новое политическое объединение выступало против членства в НАТО и поддерживало сохранение связей с Москвой. В конце 2025 года политик вместе с супругой покинул родину. Семья перебралась в Россию, где официально получила статус беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония сочла падение дронов необходимой ценой конфликта. Заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. Кремль заявил, что знает маршруты украинских дронов через Прибалтику.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

    Комментарии (10)
    31 июля 2026, 05:47 • Новости дня
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot

    FT: Трамп не готов передать Украине лицензию на ЗРК Patriot

    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли Украине производить ракеты-перехватчики класса «земля-воздух» Patriot, что ставит под сомнение, согласится ли Вашингтон с одним из главных приоритетов Киева.

    Президент США заявил в телефонном интервью FInancial Times (FT) в четверг, что он «не уверен» в готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, добавив, что «мы рассматриваем этот вопрос».

    «Это совершенно необычное оружие, и... нам нужно быть несколько осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не лицензируем оборудование», – сказал Трамп.

    Комментарии Трампа прозвучали через два дня после его встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский назвал встречу «хорошей» и сказал, что они с Трампом обсудили «производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей».

    В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США заявил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot. После встречи в Белом доме во вторник президент Украины заявил, что Трамп «согласился с тем, что он предоставит нам лицензии».

    Зеленский также добавил, что недавно встречался с производителями системы Patriot: «У меня была встреча с представителями производства...Я надеюсь, что мы займемся совместным производством. Это очень важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot. Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot.

    Американский президент заявил FT, что Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину, чтобы добиться мира.

    Комментарии (5)
    30 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр экономического развития России Максим Решетников отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Южно-Кавказской железной дороге, напомнив о преимуществах участия Еревана в ЕАЭС и торговли с Россией.

    «Заявления премьер-министра Армении о Южно-Кавказской железной дороге – повод напомнить о значимых преимуществах, которые получает экономика этой страны благодаря участию в ЕАЭС в целом и торговле с Российской Федерацией, в частности», – передает РИА «Новости» слова Решетникова.

    Он отметил, что с 2015 года армянский экспорт в страны Евразийского экономического союза вырос более чем в 13 раз – с 240 млн до 3,2 млрд долларов.

    Более 80% традиционного экспорта страны поставляется на рынки ЕАЭС. При этом доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%, а для других государств союза этот показатель еще ниже.

    Россия также поставляет Армении газ по льготной цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, что позволяет Еревану экономить около 120 млн долларов ежегодно.

    «Поэтому говоря о вступлении в Европейский союз, поисках каких-то «альтернатив» ЕАЭС – нужно учитывать в первую очередь экономическую картину «на земле», – заявил Решетников.

    Министр добавил, что, по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации – ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. Это произойдет за счет восстановления таможенного и иных видов контроля на границе, прекращения автоматического признания армянских документов на товары и роста логистических издержек.

    Решетников напомнил, что благодаря пониженным пошлинам (30%) на газ – Армения экономит 120 млн долларов ежегодно.

    Комментируя ситуацию с Южно-Кавказской железной дорогой, министр Решетников указал на то, что Россия инвестировала в предприятие более 30 млрд рублей, закупила новые составы и развивает инфраструктуру. В случае одностороннего пересмотра обязательств Москва будет иметь основания требовать компенсации ущерба. Министр экономразвития подчеркнул, что ЕАЭС успешно развивался до вступления Армении и продолжит существовать без нее в случае выхода страны из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил  возможность судебного спора вокруг Южно-Кавказской железной дороги. Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД и заявил о возможности легко заместить поставки из республики.

    Комментарии (9)
    31 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева

    Захарова заявила о гибкости швейцарского нейтралитета в сторону Киева

    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Гибкий нейтралитет» Швейцарии прогнулся в 1940-х в сторону гитлеровской Германии, а сейчас гнется в сторону Киева и Брюсселя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Швейцарский нейтралитет меняет направление в зависимости от выгоды, написала Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на нежелание правительства Швейцарии законодательно закреплять нейтральный статус государства.

    «Правительство страны, 400 лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом свое благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придется соблюдать. Сказать, что это дно, – значит обидеть океан», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны швейцарский национальный банк купил у германского Рейхсбанка золота на 1,2 млрд франков. Финансовая система страны стала частью германской военной машины. Кроме того, в 1938 году Берн попросил Берлин ставить в паспортах немецких евреев букву «J», чтобы пограничники могли их выявлять. С 1942 года граница для еврейских беженцев была закрыта, добавила она.

    По словам представителя МИД, сейчас швейцарский «гибкий нейтралитет» гнется в сторону Киева и Брюсселя, как в 1940-х годах он был направлен в сторону Берлина ради золота и рынка. Именно поэтому Федеральный совет возражает против конституционной формулировки, ведь тогда нейтралитет придется соблюдать, пояснила Захарова.

    С точки зрения международного права позиция Берна несостоятельна, подчеркнула дипломат. Согласно Гаагским конвенциям 1907 года, постоянный нейтралитет не может быть гибким и требует одинакового применения ограничительных мер ко всем воюющим сторонам. Синхронизация санкций со списками ЕС, финансирующего киевский режим, юридически означает отсутствие нейтралитета, резюмировала представитель ведомства.

    Посол России в Берне Сергей Гармонин указал на разрушение независимого статуса Швейцарии из-за поддержки западных санкций.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский констатировал полную утрату Швейцарией нейтралитета.

    Швейцарские власти начали активную интеграцию в различные военные инициативы Европы.

    Комментарии (3)
    31 июля 2026, 00:04 • Новости дня
    Полиция Сербии начала поиски пропавшей в стране россиянки

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Сербии запустила масштабные поиски россиянки из Петербурга 27-летней Людмилы Турковой, родственники и подруги которой в конце июля потеряли с ней связь.

    Сербские правоохранители приступили к активным розыскным мероприятиям после исчезновения россиянки Людмилы Турковой, передает РИА «Новости». Обращение от обеспокоенных близких женщины поступило 29 июля.

    «Поступило заявление о пропаже данного лица. Ведется работа по ее поиску», – сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Сербии.

    Представители посольства России в Белграде подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с местными компетентными ведомствами. Дипломаты внимательно следят за развитием ситуации и оказывают необходимое содействие.

    Как рассказала подруга пропавшей Дарья, вечером 25 июля 27-летняя девушка собиралась пойти в ночной клуб в муниципалитете Палилула, о чем и сообщила подруге.

    «Людмила отправила последнее сообщение около 23.00. Была ли она в клубе –  неизвестно, но домой она не вернулась и на звонки не отвечает», – рассказала  Дарья «Комсомольской правде».

    Мать Людмилы Юлия в разговоре с 360 сообщила, что дочь была в двухнедельной турпоездке, приехала в Сербию навестить подруг, которые жили там два месяца.

    «Прислала мне сообщение, что она гуляет с девочками, все у нее хорошо и завтра позвонит. Это было в 23.20. Куда она собиралась, не знаю. Она больше общалась с девочками, чем со мной», – рассказал мать.

    По ее словам, и она, и подруги обратились в полицию. Заявление приняли и назначили следователя, но в Белграде должны получить заявление от Интерпола, прежде чем начать действовать.

    «Поэтому мне нужно, чтобы наши полицейские действовали быстрее и не затягивали. Негласно мне сказали, что это может занять от 15 до 20 дней, что очень долго», – сказала Юлия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты призвали россиян не ждать прежней безопасности за рубежом. Директор консульского департамента МИД Алексей Климов напомнил об угрозе задержаний россиян в государствах Евросоюза. Россиянка впала в кому на Бали после местного вина.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 23:52 • Новости дня
    Бурляев призвал Лунгина не снимать рэпера Хаски в роли Лермонтова

    Бурляев отговорил Лунгина снимать рэпера Хаски в роли Лермонтова

    Бурляев призвал Лунгина не снимать рэпера Хаски в роли Лермонтова
    @ Vladimir Zhabrikov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России Николай Бурляев публично раскритиковал выбор рэпера Хаски на главную роль в новом фильме Павла Лунгина о Михаиле Лермонтове.

    Режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев на творческой встрече выразил несогласие с выбором главного исполнителя роли в фильме Павла Лунгина. Месяцем ранее стало известно о планах режиссера снять рэпера Хаски в образе русского поэта Лермонтова, передает РИА «Новости».

    «Если Паша это хочет делать... Паша, я тебе это не советую», – заявил Бурляев, комментируя кастинг.

    По мнению народного артиста, современные экранизации часто искажают подлинный образ Лермонтова, представляя его неприятным и горделивым человеком.

    Бурляев подчеркнул, что недавние попытки экранизировать жизнь поэта выглядят как издевательство.

    «Это просто попытка расписаться в том, что и мы так же о нем думаем: такой он был неуживчивый, гордый, колкий и неприятный человек. Что вы делаете, братцы? Ну, не надо так бить по нашим пророкам», – добавил он.

    Съемки новой картины Лунгина планируют начать в октябре текущего года, а выход фильма в прокат запланирован на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михалков на ВЭФ рассказал, за что американское кино достойно огромного уважения. Ефремов и Козловский решили сыграть в фильме «Отец. Еще отец». Медведев назвал самого дефицитного в российском кино героя.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 01:25 • Новости дня
    ФНС заинтересовалась доходами неработающих россиян с дорогими покупками

    РБК: ФНС заинтересовалась неработающими россиянами

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная налоговая служба (ФНС) стала запрашивать у состоятельных неработающих граждан информацию об источниках доходов для оплаты крупных покупок, среди которых яхты, автомобили, квартиры.

    «Трудоспособные, но неработающие граждане, покупающие дорогие авто, яхты и квартиры, начали получать письма от московских налоговиков с предложением пояснить источники доходов», – передает ТАСС со ссылкой на РБК.

    Сотрудники налоговых просят предоставить письменные пояснения и документы, подтверждающие легальность средств на покупку недвижимости и транспортных средств.

    Генеральный директор юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин рассказал, что таким образом инспекторы тестируют механизм вменения дохода на основании расходов.

    «Пока что это сложная задача, хотя в будущем подобная практика станет массовой», – спрогнозировал эксперт.

    По его словам, в начале 2026 года один из налогоплательщиков в Москве получил требование о предоставлении документов, а затем уведомление о вызове в налоговый орган.

    Инспекторы запросили бумаги, переданные в банки для оформления ипотеки или кредита, и выписки по банковским счетам.

    Налоговая указывает на отсутствие официального заработка для крупных приобретений, предполагая, что недвижимость и автомобили могут сдаваться в аренду. В итоге клиент Ломакина решил не продолжать спор, задекларировал дополнительный доход и подал уточненную декларацию по форме 3-НДФЛ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФНС назвала значительно возросшее число самозанятых россиян. Госдума одобрила отмену штрафов за нулевые декларации. Новак объявил о росте реальных доходов россиян за последние три года.


    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 23:27 • Новости дня
    Россиянин Камоцкий впервые нокаутировал соперника на турнире по пощечинам

    Россиянин Камоцкий нокаутировал соперника на турнире по пощечинам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский спортсмен Василий Камоцкий, известный как Пельмень, одержал яркую победу над польским оппонентом Давидом Залевским на турнире по пощечинам Power Slap в Сербии.

    Российский боец Камоцкий отправил противника в нокдаун первым же ударом, а второй привел к нокауту. Это первый подобный успех в карьере россиянина на этих соревнованиях, передает РИА «Новости».

    Спортсмен начал выступления в лиге, основанной главой UFC Дэйной Уайтом, в июне 2024 года. Тогда он оказался сильнее поляка Камила Марусажа. Впоследствии боец два раза сходился с американцем Коа Вирнесом.

    В январе 2025 года россиянин выиграл второй поединок решением судей, получив чемпионский титул. Однако позже он уступил пояс брату соперника Дейну Вирнесу.

    Сразу после триумфа над Залевским победитель Камоцкий бросил вызов действующему чемпиону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Мурат Гассиев нокаутом защитил титул чемпиона WBA.


    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Профессор Сафонов напомнил о росте пенсий с 1 августа

    Tекст: Катерина Туманова

    С 1 августа в России автоматически увеличатся пенсионные выплаты для работавших пенсионеров, получателей накопительных пенсий и граждан старше 80 лет, сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

    «С 1 августа 2026 года в России произойдет плановый автоматический перерасчет выплат для нескольких категорий пенсионеров: работавших в прошлом году, получателей накопительных пенсий, а также граждан, отметивших 80-летний юбилей. Все надбавки начисляются Социальным фондом России (СФР) в беззаявительном порядке, подавать документы не нужно», – заявил эксперт ТАСС.

    Работающим пенсионерам прибавка будет начислена за счет взносов работодателей за 2025 год. Максимальное увеличение ограничено тремя пенсионными баллами, что составит 470,28 рубля при стоимости балла 156,76 рубля в 2026 году. Точная сумма будет зависеть от индивидуальной зарплаты.

    Получателей накопительных пенсий ожидает самое масштабное повышение – на 17,3% благодаря высокой инвестиционной доходности. При средней выплате в 1600 рублей прибавка составит около 276 рублей.

    Для участников программы софинансирования и владельцев материнского капитала выплаты вырастут на 19,32%, что даст надбавку около 580 рублей при средней выплате в 3 тыс. рублей.

    Кроме того, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Гарантированная часть увеличится с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Также им будет назначена доплата за уход в размере 1413,86 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд сообщил о корректировке размера накопительных пенсий 1 августа. Эксперт раскрыл способ работающих пенсионеров увеличить пенсионный капитал. Чукотка возглавила рейтинг регионов с высокими средними пенсиями.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Крупный пожар охватил склад техники во Владивостоке

    Во Владивостоке локализовали крупный пожар на складе DNS

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощное возгорание произошло на складе компании DNS во Владивостоке, пожарным удалось локализовать огонь на площади 5 тыс. кв. м, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС России.

    Как сообщили в управлении, после сообщения о возгорании здания склада на улице Днепровской, через 6 минут на месте работали сотрудники МЧС России.

    В ходе тушения над зданием клубился густой черный дым, специалисты делали замеры воздуха.

    «Группировка для ликвидации пожара увеличена до более 40 человек и 10 единиц техники. Тушение осложняется сильной ветровой нагрузкой и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах, внутри склада бытовая электротехника. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня», – сообщили в Max-канале ведомства.

    На текущий момент пожар локализован на площади около 5 тыс. квадратных метров. Тушение продолжается.

    «Предварительный ущерб от пожара пока не подсчитан, но помещения и техника, вероятно, будут уничтожены полностью», – сообщил TACC совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владимире 28 июля вспыхнул крупный пожар на складе. Пожар в логистическом центре Пензы после атаки дрона локализовали. В Тверской области сгорели декорации на съемках фильма «Молодинская битва».


    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 06:44 • Новости дня
    Российские ученые создали способствующий похудению хлеб

    В России создали способствующий похудению хлеб

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты разработали инновационный хлеб с зеленой гречкой и овсяными отрубями, предназначенный для людей с избыточным весом и нарушениями обмена веществ, сообщили в пресс-службе «ФИЦ питания и биотехнологии».

    В состав нового продукта входят пшеничная цельнозерновая и зеленая гречневая мука, овсяные отруби с бета-глюканами, а также пшеничная клейковина.

    «В нашей лаборатории под научным руководством академика РАН Аллы Алексеевны Кочетковой проведена разработка рецептуры и технологии специализированного пищевого продукта в виде хлебобулочного изделия, предназначенного для диетической коррекции нарушений углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом», – рассказала ТАСС научный сотрудник Юлия Фролова.

    Помимо основных ингредиентов, в рецептуру добавлены экстракт подсолнечника, концентрат подсолнечного белка, солодовый ячменный экстракт и хлорогеновые кислоты.

    Фролова отметила, что высокое содержание белка в диете способствует уменьшению жировых отложений и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пищевые волокна улучшают обмен веществ, а фенольные кислоты обеспечивают антиоксидантный эффект.

    Инновационный продукт планируется включить в комплексные программы питания для борьбы с ожирением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении.

    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни.

    Фитнес-эксперт рассказал, как худеть с макаронами, рисом и картофелем в рационе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    Дочь Бориса Немцова Жанну заочно арестовали в Москве
    МИД Польши вручил послу России ноту протеста из-за упавшего объекта
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Блогер Лерчек получила пять лет условно за валютные махинации
    В Сербии задержали подозреваемых в жестоком убийстве россиянки

    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина начала экспортировать терроризм в самые неожиданные места

    Россия – не единственная цель террора со стороны Украины, он принял поистине международное измерение. Украинские боевики действуют даже там, где своих террористов хватает. Однако Киев все отрицает, включая случаи, когда его поймали за руку, как это произошло в Ираке. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • По Польше попало ракетой. Что странного?

      Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь садовода и огородника на август 2026 года: что сажать и убирать по лунному календарю

      В августе дачники продолжают собирать урожай, повторно сеют зелень и скороспелые овощи, ухаживают за плодовыми деревьями, готовят грядки к осени и начинают закладывать урожай на хранение. Спланировать работы можно по состоянию растений, погоде и, при желании, по фазам Луны. Рассказываем, что делать в саду и огороде в августе 2026 года по лунному календарю, какие дни считают благоприятными для посева и ухода за растениями, а когда серьезные работы лучше отложить.

    • График выплаты пенсий в августе 2026 года: когда придут деньги и кому перечислят досрочно

      В августе 2026 года пенсии будут выплачиваться за текущий месяц по установленным региональным графикам. Дата поступления зависит от способа доставки – через банк или почту, а также от региона проживания пенсионера. Если день выплаты приходится на выходной, порядок переноса нужно проверять по графику своего региона: в ряде случаев деньги перечисляют заранее. Рассказываем, как узнать дату выплаты пенсии за август 2026 года, кому в этом месяце пересчитают пенсию и что делать, если деньги не пришли в ожидаемый день.

    • Магнитные бури в августе 2026 года: прогноз по дням и опасные даты

      В августе 2026 года геомагнитная обстановка, по предварительным прогнозам, ожидается преимущественно спокойной, однако отдельные периоды повышенной активности возможны из-за солнечных вспышек, корональных выбросов массы и потоков солнечного ветра. Точный прогноз магнитных бурь обычно уточняется ближе к датам, поэтому календарь на месяц стоит регулярно проверять. Рассказываем, когда в августе могут быть магнитные бури, как читать Kp-индекс и что делать метеозависимым людям.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации