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Прокуратура Подмосковья сообщила о схеме обмана через домовые чаты
Злоумышленники создают поддельные соседские чаты и под предлогом актуализации данных выманивают у граждан персональную информацию для доступа к «Госуслугам», сообщили в прокуратуре Московской области.
Аферисты начали использовать новую схему обмана с созданием фейковых домовых чатов, предупредили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».
Злоумышленники действуют якобы от лица управляющей компании и просят жильцов пройти процедуру обновления информации.
«Как действуют мошенники: создают чат якобы от имени управляющей организации или домового сообщества и добавляют жильцов. Сообщают о «цифровой базе жителей», «актуализации данных» или другой «обязательной» процедуре», – указали в прокуратуре.
Для подтверждения личности жертвам предлагают получить код через бота, СМС или по ссылке. После передачи кода мошенникам людям начинают поступать сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах» и необходимости связаться со службой поддержки.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что указанные в таких сообщениях номера принадлежат самим аферистам. Граждан призвали не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать коды и при любых подозрениях связываться напрямую с управляющей компанией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, киберпреступники начали выманивать секретные СМС-коды от лица пожилых соседей по подъезду. Аферисты начали предлагать жителям Москвы перерасчет коммунальных платежей через специальные группы в мессенджерах.