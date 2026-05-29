29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.0 комментариев
МВД заявило о росте числа желающих получить гражданство России европейцев
Число европейцев, желающих получить гражданство России, неуклонно растет, рассказал первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности МВД Алексей Егоров в кулуарах Международного форума по безопасности.
«Конечно, растет. Есть специальные программы, есть соответствующие указы президента, которые выполняются», – заявил представитель ведомства, отвечая на вопрос о динамике интереса к российскому паспорту со стороны граждан Европы, передает РИА «Новости».
Егоров также подчеркнул, что в стране активно реализуются меры по поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. Кроме того, исполняются указы, направленные на содействие переселению в Россию тех иностранных граждан, которые представляют интерес для государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин сообщил о значительном росте спроса на участие в программе переселения среди жителей Австрии и Германии.
Генконсул России в Женеве Игорь Попов отметил увеличение количества желающих переехать в РФ из-за несогласия с западными ценностями.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о стремительном увеличении числа бегущих от неолиберальных установок европейцев.