В России решили создать военный вуз войск беспилотных систем
В России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем, в связи с чем планируется создание высшего военного учебного заведения, сообщил замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов.
По его словам, в России будет создано первое высшее военное учебное заведение для подготовки специалистов войск беспилотных систем, передает ТАСС.
Иштуганов в интервью военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу подчеркнул, что в стране продолжается формирование новых частей и подразделений войск беспилотных систем, а отбор кадров для них ведется очень строго. «Лучшие военнослужащие, в том числе с учетом их боевых заслуг, назначаются в состав подразделений войск беспилотных систем», – отметил Иштуганов.
Подготовка специалистов сейчас осуществляется в вузах Министерства обороны, военно-учебных центрах при гражданских вузах, а также на предприятиях-изготовителях беспилотных систем и через общественные организации. Кроме того, обучение эффективному применению беспилотников проводится на полигонах военных округов и в тыловых районах зоны спецоперации на Украине.
В такие подразделения назначают не только операторов, но и инженеров, техников и других необходимых специалистов. Создание отдельного вуза позволит системно готовить профессиональные кадры для активно развивающихся войск беспилотных систем.
