В России решили создать военный вуз войск беспилотных систем

Русскоговорящую девочку из Латвии не приняли в школу в Москве

Tекст: Вера Басилая

По словам мамы девочки Виктории, Оля проходила тестирование для детей переселенцев, комиссия посчитала, что ребенок не справился с заданиями.

При этом родители разговаривали с девочкой исключительно по-русски, девочка сама читает, пишет и даже сочиняет стихи на русском языке, перед тестированием школьница занималась с платным репетитором, который заявил, что она прекрасно владеет русским языком.

Мама Оли Виктория, ее муж и дети – русскоговорящие граждане Латвии, которые всю жизнь разговаривали на русском языке.

«Мы родились и выросли в Латвии, но мы все русские! Когда у нас появились дети – мы общались с ними исключительно на русском языке, он для детей родной. Латышский они практически не знают. Это стало проблемой, когда старшая дочь Оля пошла в первый класс рижской школы», – рассказала «Регнум» Виктория.

Учителя возмутились, что девочка говорит только по-русски, и потребовали, чтобы Олю научили дома латышскому языку.

«Договориться не получилось, учитель заявила, что в ее обязанности не входит учить мою дочь латышскому языку. Абсурдная ситуация, учитывая, что ее специальность – учитель латышского языка», – отметила мама Оли.

В итоге весь первый класс с русскоговорящим ребенком принципиально разговаривали по-латышски.

«С горем пополам, но Оля доучилась год и окончила первый класс», – рассказала Виктория.

В конце 2024 года Виктория вместе с мужем приняли решение переехать жить в Россию, чтобы никто не запрещал их детям знать русский язык и разговаривать на нем. По словам Виктории, семья также решила переехать из-за навязывания детям западных ценностей, гендерного воспитания.

«Весной 2025-го мы подали документы на ВНЖ, а летом окончательно переехали в Москву», – рассказала женщина.

По словам Виктории, сразу после переезда она начала собирать необходимые документы для оформления детей в учебные заведения. Младшую дочку без проблем взяли в детский сад, а Олю в школу не приняли. Несколько раз отклоняли заявление о зачислении во второй класс московской школы из-за документов.

«Дочка с рождения говорит по-русски, но мы решили подстраховаться и наняли репетитора. Он несколько недель занимался с дочкой, и репетитор заверил меня, что Оля прекрасно знает русский язык и мне нечего переживать. Когда наше заявление наконец-то приняли – на 29 октября назначили тестирование», – рассказала Виктория.

Представитель школы сообщила, что для поступающих со второго по 11-й класс будет два задания – письменное и устное.

По словам тех, кто тестировал ребенка, у девочки выявили недостаточный уровень знания русского языка для обучения в школе.

«Что такого должен знать восьмилетний ребенок, чтобы ему разрешили ходить в школу? Я не понимаю! И ведь нигде нет разъяснений об этом тестировании: какие там задания, что требуется от детей!» – поделилась Виктория.

Женщина решила оспорить результаты тестирования и подала апелляцию. Однако уже вторую неделю ответа на ее заявление нет. Пересдача теста назначена через три месяца.

«Оля уже даже согласна снова пойти в первый класс, лишь бы ее зачислили. На днях я ездила в одну школу, где нам пообещали попробовать принять на обучение нашу дочь, но в школе также пришлось писать заявление. Если его одобрят, то Оле снова придется проходить тестирование, и это случится не раньше, чем через месяц», – отмечает Виктория.

Ранее в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

В сентябре Рособрнадзор сообщил, что большинство несовершеннолетних иностранцев не смогли подтвердить знание русского языка для поступления в российские школы.

Минпросвещения позволило детям мигрантов пересдать тест по русскому языку.