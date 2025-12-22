Рябков отметил значение систем «Посейдон» и «Буревестник» для безопасности России

Tекст: Валерия Городецкая

«Среди этих решений мы видим сейчас системы, которые успешно прошли испытания. Это «Посейдон» и «Буревестник», которые однозначно укрепляют наш потенциал в этой сфере и служат мощнейшим сигналом сами по себе всем, что Россия будет делать максимум для защиты своих интересов в этой сфере», – сказал дипломат, передает ТАСС.

По словам Рябкова, президент России Владимир Путин и руководство военного ведомства не раз подчеркивали, что усилия последних лет, вложенные в развитие национального ядерного потенциала, гарантируют безопасность страны даже с учетом американских проектов в сфере ПРО. Дипломат добавил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону не разрывать связь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, что было гарантом стратегической стабильности многие годы.

Замглавы МИД напомнил, что после завершения срока действия Договора СНВ 5 февраля 2026 года Россия готова еще год сохранять основные ограничения по вооружениям, если США не будут предпринимать шагов, способных ухудшить российский потенциал ядерного сдерживания.

Комментируя американскую оборонительную систему «Золотой купол», Рябков пояснил, что она отражает типичную для США веру в превосходство технологий, однако реагировать на нее Россия будет асимметрично, гибко и с учётом всех нюансов.

Вместе с тем Рябков не ожидает новой гонки вооружений или повторения советского опыта противодействия программе СОИ, реализованной в период президентства Рональда Рейгана.

Ранее Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» в Кремле.