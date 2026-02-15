Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.0 комментариев
Минобороны России сообщило об освобождении четырех населенных пунктов Запорожья
В результате продвижения российских подразделений в Запорожской области освобождены четыре населенных пункта, включая Цветковое, Запасное, Магдалиновку и Приморское, сообщает Минобороны России.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступление на территории Запорожской области, передает Минобороны в MAX. В частности, российские силы взяли под контроль населенный пункт Цветковое.
Также отмечается, что бойцы группировки «Днепр» провели активные и решительные действия, в результате которых были освобождены еще три населенных пункта в Запорожской области: Запасное, Магдалиновка и Приморское .
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.
Военные России освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.
Российские подразделения освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.
Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!