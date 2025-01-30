  • Новость часаАвиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич* не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

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    30 января 2025, 11:05 • Новости дня

    Дубинский: Зеленский переложил вину за сдачу городов на военных

    Депутат Рады Дубинский заявил об уголовных делах против командиров ВСУ для запугивания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По мнению депутата Рады Александра Дубинского, офис Зеленского пытается переложить вину за потерю городов в Донбассе на командиров ВСУ, открывая уголовные дела и запугивая военных, чтобы те стояли насмерть и не отдавали приказ на отход.

    Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается переложить ответственность за потерю городов на военных, пишет РИА «Новости». По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по подозрению в госизмене, уголовные дела против командиров вооруженных сил Украины (ВСУ) используются как инструмент давления и запугивания. В частности, он заявляет, что против командира 46-й бригады было заведено дело за потерю контроля над Курахово.

    Дубинский убежден, что атака Государственного бюро расследований (ГБР) на военных осуществляется по указанию Зеленского, а также главы офиса Зеленского Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова. Он отмечает, что подобные действия не только перекладывают вину за стратегические ошибки на военных, но и служат предупреждением для других командиров, чтобы они не принимали решений об отходе и принимали бой до конца.

    По мнению Дубинского, Зеленскому важно демонстрировать, что украинская армия способна удерживать линию фронта. В его сообщении говорится, что президент Украины использует войну как инструмент продления своей власти. Депутат Рады считает, что Зеленский не остановится перед жертвами, чтобы сохранить свое политическое положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ заявил об угрозах расстрела со стороны командира бригады, украинский главнокомандующий Александр Сырский поручил Михаилу Драпатому приоритетные задачи по сдерживанию российских войск, а другой солдат ВСУ призвал новобранцев к мятежу против командования.

    29 января 2025, 18:01 • Новости дня
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У уничтоженных предполагаемых украинских военнослужащих в Часовом Яре обнаружили флаги Соединенных Штатов, заявил командир 2-го мотострелкового батальона (МСБ ТРО) 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО Зелимхан Батукаев (группа Шустрого спецназа «Ахмат»).

    «Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного убитого противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», – сказал Батукаев ТАСС.

    Батукаев также отметил, что подобная ситуация была замечена и в Артемовске, где большинство убитых противников были наемниками. По словам комбата, на юго-востоке города трое военных ВСУ сдались в плен. Они не понимают, за что воюют, отметил он.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. В ходе зачистки бункера в Часовом Яре, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак.

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    29 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском

    Эксперт Анпилогов: Потеря крупнейшей шахты под Красноармейском – серьезный удар по экономике Украины

    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская металлургия лишилась сначала качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля. Но Киев не считается с экономическими последствиями. Подрывом шахты под Красноармейском (Покровском) ВСУ хотели предотвратить использование инфраструктуры российскими военными и создать России дополнительные расходы на восстановление, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «Угледобывающее предприятие, подорванное ВСУ, объединяло несколько объектов возле поселка Удачное близ Красноармейска. Самая большая шахта – это шахта №1. Она же одна из самых старых, там несколько раз производилась модернизация», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, преимущество красноармейского коксующегося угля заключается в легкости его добычи. «Например, в соседней Горловке залежи сопряжены с крутопадающими, практически вертикальными слоями угля. Как следствие, их добыча обходилась дорого. Под Красноармейском залегание пластов практически горизонтальное. Это позволяет использовать механизацию, в том числе проходческие комбайны», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, красноармейская шахта всегда были «на переднем крае» по модернизационному потенциалу, и как следствие себестоимость добычи угля оказывалась низкой», – добавил специалист. Потерю Украиной такого источника дешевого сырья Анпилогов назвал «серьезным ударом» по экономике страны. Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории остаются месторождения угля – в том числе Львовский бассейн – но они «бедные и неудобные к отработке».  

    «Коксующийся уголь, купленный у США или Австралии, обойдется украинской стороне в полтора – два раза дороже, чем тот, который добывался на шахте под Красноармейском. Кроме того, транспортировка сырья станет непростым процессом в силу того, что перевозить его придется по Черному морю. Риски судоходства отразятся на страховых премиях», – рассуждает эксперт.

    Все это скажется на украинской металлургии, которая и так «страдает от недофинансирования», добавил аналитик. «Украина оказалась в достаточно неприятной ловушке. Ее преимуществом была дешевизна двух основных компонентов для производства чугуна в доменном процессе – это коксующийся уголь и железорудный концентрат», – напомнил Анпилогов.

    Как уточнил собеседник: самые богатые месторождения железной руды располагаются на юге Запорожской области – Киев их утратил. Залежи остаются в Полтавской области, а также в районе Кривого Рога. «Между тем, криворожские месторождения содержат большое количество серы. Ее приходится убирать дополнительными способами, чтобы соответствовать стандарту по производству большинства марок стали. А это опять-таки тянет цены вверх», – заметил эксперт.

    «Получилось, что украинская металлургия лишилась сначала самой качественной железной руды, а теперь она теряет вторую компоненту – это дешевый кокс», – подчеркнул эксперт. Таким образом, украинский металл теряет качество и становится неконкурентоспособным в условиях зависимости от импорта коксующегося угля.

    Однако Киев не считается с экономическими последствиями. Подрыв ВСУ шахты под Красноармейском носил, скорее, характер военных приготовлений, считает Анпилогов. По его мнению, речь идет об организации противником взрыва ствола шахты. Он объясняет: это «достаточно высокое индустриальное здание, эквивалентное 16- или 25-этажному дому, в зависимости от конкретного случая».

    «На этой башне можно размещать и ретрансляторы для беспилотников, и расчет ПТУР. Оттуда удобно вести наблюдение», – перечислил аналитик. На этом фоне он напомнил, что ранее украинские войска уничтожили трубы Кураховской электростанции. «То есть первая причина, по которой взорваны шахты, – военная», – подчеркнул Анпилогов.

    «Вторая причина – создать для России дополнительные расходы на восстановление. Украина продолжает использовать тактику выжженной земли. Если какой-либо объект может представлять ценность для российской стороны, то в большинстве случаев ВСУ пытаются при отступлении если не уничтожить его, то максимально вывести из строя, чтобы наступающим войскам оставались руины», – добавил эксперт.

    В случае с шахтой под Красноармейском пока рано судить о разрушениях и необходимых для восстановления добычи угля работах. «Главный вопрос – в каком состоянии находится подземная выработка, не затоплена ли она. Во многих условиях вода поступает в шахты, и могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы осушить их. Также нужно понимать, какое состояние в части концентрации газов, например, метана. То есть это вопрос комплексной восстановительной экспертизы», – детализировал аналитик.

    Но стоит ожидать, что добыча в перспективе будет восстановлена Россией. «Как я говорил ранее, красноармейский уголь является одними из самых доступных и экономически выгодных в отработке. Более того, шахта расположена вблизи традиционного металлургического кластера. Рядом и месторождения железной руды. Кроме того, есть специалисты. Это все, что нужно для современной металлургии. А эта отрасль, как и энергетика, – одна из основ промышленного роста», – акцентировали специалист.

    «Для производства автомобилей, судов или космических кораблей нужна качественная сталь. Это то, чем вполне реально заниматься на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области – регионов, для которых промышленность всегда была традиционной отраслью», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровске) ДНР. Предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в России в перечень террористов и экстремистов). Украинская сторона объясняет свои действия предотвращением использования шахты российскими силами для дальнейшего наступления.

    При этом произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. «Эта шахта добывала уголь не только для украинской металлургической промышленности, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – отметил военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с РИА «Новости».

    По его мнению, после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. «Нужно будет провести дефектовку самой шахты – что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось», – уточнил Гагин.

    В середине декабря 2024 года стало известно, что компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении предприятия отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы.

    Шахтоуправление «Покровское» – единственное, пока еще на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь. По информации украинских СМИ, в 2023 году Украина более чем на 90% обеспечивала себя углем, поставляемым именно с этой шахты. Директор компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявлял, что при потере ВСУ Красноармейска страна столкнется с рядом последствий, среди которых дефицит угля и как следствие сокращение производства стали.

    Напомним, наступление российской армии в Донбассе уже обернулось для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Так, ВС России установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном Шевченко. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще может приобрести Россия в ближайшее время.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    29 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Кличко обвинил ставленника Зеленского в попытке захвата контроля над Киевом

    Кличко обвинил нового главу КГВА в попытке захвата контроля над Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил нового главу Киевской городской военной администрации (КГВА) в дестабилизации управления городом и попытке перехватить полномочия мэра.

    Кличко выразил недовольство тем, что назначенный Зеленским новый начальник КГВА, не обладающий военным образованием и опытом, заменил на должности боевых генералов и блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов, передает ТАСС.

    «Новый начальник КГВА, без военного образования и опыта, заменивший в должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов – восстановления поврежденных домов и инфраструктуры, компенсации пострадавшим жильцам», – заявил Кличко.

    По его словам, это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы. Кличко также отметил, что новый глава администрации пытается перехватить полномочия мэра, городского совета и Киевской городской государственной администрации, нарушая закон.

    Кличко добавил, что люди из окружения главы Украины Владимира Зеленского занимаются политическими интригами, и эти процессы становятся критическими для ситуации в Киеве. Однако он не уточнил, какой именно инцидент стал причиной столь резкой критики.

    Напомним, в конце декабря Владимир Зеленский сменил главу Киевской городской администрации, назначив Тимура Ткаченко вместо Сергея Попко. В октябре Виталий Кличко упрекнул офис Зеленского в давлении на журналистов.

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    30 января 2025, 08:48 • Новости дня
    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие

    Мирошник: После удара ВСУ по Кременной большая часть города осталась без света

    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, есть раненые, повреждены жилые дома и административное здание, большая часть города осталась без света, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник сообщил в своем Тelegram-канале , что ВСУ выпустили более 30 снарядов с кассетной боевой частью по спальному кварталу в Кременной.

    По его данным, в результате обстрела серьезные повреждения получили жилые дома и административное здание, известно об одном раненом гражданском жителе.

    В настоящее время значительная часть города осталась без энергоснабжения. Местные власти продолжают обход домов, эвакуацию жителей и принимают меры по ликвидации последствий обстрела.

    Ране системы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью.

    Также сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области, пострадавших и разрушений нет.

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    29 января 2025, 16:51 • Новости дня
    На Украине арестовали имущество сына Порошенко

    Имущество Алексея Порошенко арестовали за игнорирование повесток военкомата

    На Украине арестовали имущество сына Порошенко
    @ Максим Никитин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко, Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), из-за игнорирования повесток, а также наложили административный штраф в размере 51 тыс. гривен в пользу государства.

    На Украине арестовали имущество Алексея Порошенко, сына экс-президента Петра Порошенко, сообщает ТАСС. Арест связан с тем, что он игнорировал повестки, направленные ему Печерским райвоенкоматом Киева. В связи с этим Порошенко также был наложен административный штраф в размере 51 тыс. гривен, что эквивалентно приблизительно 1200 долларов.

    Представитель Министерства юстиции постановил взыскать штраф с Алексея Порошенко и, руководствуясь статьей 56 закона «Об исполнительном производстве», наложить арест на все принадлежащее ему имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования. В украинских СМИ также сообщили, что Алексею Порошенко выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен, что составляет 610 долларов.

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    30 января 2025, 09:19 • Новости дня
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине, пишет Financial Times.

    По данным газеты, страны Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить импорт российского трубопроводного газа в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По мнению официальных лиц, это поможет снизить цены на энергоносители и стимулирует обе стороны сохранять перемирие.

    Включение газа в текст соглашения рассматривается как стратегический шаг для стабилизации экономической ситуации в регионе и укрепления политических позиций сторон.

    Ранее некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    Тем временем цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров.

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    29 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Зеленский заявил о бездействии Байдена в начале конфликта на Украине
    Зеленский заявил о бездействии Байдена в начале конфликта на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский в интервью Fox News обвинил бывшего президента США Джо Байдена в оставлении Украины без поддержки в начале конфликта.

    Зеленский заявил, что в начале конфликта на Украине страна сражалась в одиночку из-за бездействия бывшего президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, он предупреждал Байдена о необходимости принятия превентивных мер против России, чьи войска накапливались на границе с Украиной.

    Зеленский отметил, что просил у США оружие, однако получил отказ. Это, по его мнению, привело к тому, что украинцы в начале конфликта оказались оставлены без поддержки и вынуждены были сражаться в одиночку.

    В интервью также упоминалось, что эти критические замечания в адрес демократов прозвучали на фоне прихода к власти в США президента Дональда Трампа, что стало неожиданным поворотом, учитывая прежние теплые отношения Зеленского с демократами.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит украинцев и мировое сообщество в заблуждение. По его словам, в Киеве утверждают, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда войска РФ стояли под столицей Украины. Однако на самом деле этот документ Зеленский подписал несколькими месяцами позже, когда Россия уже отвела свои войска от Киева.

    Кроме того, российский лидер отметил, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.

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    29 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом приостановку помощи на три месяца, заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

    По его словам, Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным пакетам, передает РИА «Новости».

    Коваленко заверил, что распространенная в медиа информация об остановке военной помощи не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине почти 90% СМИ зависели от западных грантов, что вызывало опасения по поводу возможной монополизации медиапространства на фоне заморозки американской помощи на три месяца, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

    Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.

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    30 января 2025, 08:37 • Новости дня
    Guardian: Украина потрясена приостановкой всех программ внешней помощи США

    Tекст: Александра Юдина

    Украина потрясена после решения президента США Дональда Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов, пишет Guardian.

    По данным британской газеты, решение Трампа о приостановке всех программ внешней помощи вызвало потрясение на Украине, передает РИА «Новости».

    Остановка финансирования в одночасье заморозила многие проекты, которые ранее реализовывались с поддержкой Соединенных Штатов.

    В публикации рассказывается о неудачных попытках киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых критически важных программ.

    «Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось», – пишет источник газеты.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    При этом администрация Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания. Кроме того, Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

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    29 января 2025, 13:00 • Новости дня
    Скачко: Украинские медиа без американских грантов ждет борьба за выживание

    Политолог Скачко: Украинские СМИ без западных грантов обречены на естественный отбор

    Скачко: Украинские медиа без американских грантов ждет борьба за выживание
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские СМИ не полностью справились с задачей по ментальному превращению Украины в «анти-Россию». Поэтому всех деятелей медиарынка ждет борьба за выживание на фоне массовых сокращений и урезания бюджетов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине забили тревогу из-за заморозки американского финансирования СМИ.

    «Судя по всему, теперь все украинские СМИ перейдут на ограниченное финансирование из одного источника. Это, в свою очередь, будет сопровождаться увольнениями, сокращениями, урезанием бюджетов и борьбой за каждое место в СМИ», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Какой это будет источник? Теоретически это действующая власть и финансово-промышленные группы, поддерживающие Зеленского. Однако они и сами в немалой степени сидят на западных грантах. Так что в результате мы увидим очень урезанную версию прежнего украинского медиарынка», – заметил он.

    «Еще одни интересанты – силы, видящие лидера в экс-президенте Петре Порошенко. Купить украинские СМИ может и группа, поддерживающая экс-председателя Рады Дмитрия Разумкова. В областные СМИ будут вкладываться, скорее всего, влиятельные и богатые сторонники мэра Киева Виталия Кличко», – спрогнозировал собеседник.

    «Стоит отметить, что немалая часть этих СМИ – это пропагандисты и агитаторы. И будущие владельцы могут посчитать, что не все из них справились с задачей по ментальному превращению Украины в «анти-Россию». Поэтому перекупят далеко не всех. На украинском медиарынке искусственным методом запущен естественный отбор», – подчеркнул эксперт.

    Ранее директор Института массовой информации Оксана Романюк заявила, что девять из десяти украинских СМИ существуют за счет западных грантов, поэтому на них негативно скажется заморозка американской помощи. «В первый же год военного конфликта рекламный рынок упал – в частности в сфере онлайн-медиа на 92%. И до сих пор он не возродился», – указала она, добавив, что региональные медиа получают доход от рекламы на уровне 3-10%, чего не хватит для работы.

    Романюк опасается «монополизации медиапространства», которое раньше контролировали «пять крупных олигархов», сообщает РИА «Новости». «Может быть, кто-то захочет воспользоваться ситуацией, чтобы захватить медиапространство и превратить в инструмент влияния», – предположила она.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам, мотивируя это борьбой с инфляцией и снижением стоимости жизни. Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило все проекты на Украине.

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, считает, что такое решение по Украине – сигнал Вашингтона о недовольстве политикой офиса Владимира Зеленского.

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    29 января 2025, 14:49 • Новости дня
    На Украине раскритиковали экс-посла США за слова о России

    Украинская журналистка Панченко раскритиковала экс-посла США Макфола за слова о России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Диана Панченко резко отреагировала на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о необходимости союзников в противостоянии с Москвой и Пекином.

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) критику в адрес бывшего посла США в России Майкла Макфола, передает РИА «Новости».

    Панченко выразила недовольство словами Макфола о том, что Соединенные Штаты нуждаются в союзниках в противостоянии с Пекином и Москвой.

    Она заявила, что США жертвуют жизнями украинцев ради своих геополитических целей.

    «Для этого вы ведете войну с Россией жизнями наших граждан?» – задала Панченко риторический вопрос, выражая возмущение ситуацией.

    Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил бывшему президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

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    29 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Экс-замначальника региональной таможни на Украине насильно мобилизовали

    В Луцке бывшего замначальника Буковинской таможни Терещука мобилизовали силой

    Tекст: Ольга Иванова

    На западе Украины в Волынской области сотрудники военкомата насильно задержали экс-замначальника Буковинской таможни Юрия Терещука, когда он находился около спортзала.

    СМИ сообщили о том, что в Луцке Волынской области сотрудники военкомата насильно мобилизовали Юрия Терещука, бывшего заместителя начальника Буковинской таможни. Как передает издание «Страна.ua», задержание произошло возле спортзала, где обычно тренируется Терещук, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), из-за игнорирования повесток, а также наложили административный штраф в размере 51 тыс. гривен в пользу государства.

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    29 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Украинская журналистка Панченко спросила Рютте о сроках окончания конфликта

    Украинская журналистка Панченко задала вопрос генсеку НАТО о поддержке Украины и гибели граждан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская журналистка Диана Панченко в соцсетях обратилась к генсеку НАТО Марку Рютте с вопросом о прекращении конфликта на Украине, упомянув почти миллион погибших украинцев.

    Она обратилась к Рютте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) после его поста о поддержке Киева.

    Панченко выразила беспокойство по поводу последствий поддержки Украины и задала вопрос: «Ваша поддержка Украины привела к гибели почти миллиона украинцев. Когда вы закончите эту войну?»

    Ранее Рютте заявил на форуме в Давосе, что поражение Киева вынудит Запад потратить триллионы вместо миллиардов на сдерживание России, повысив оборонные расходы до трех процентов ВВП.

    Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, причем более половины всех расходов пришлось на Соединенные Штаты.

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    30 января 2025, 08:25 • Новости дня
    ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью

    Украинская ракета была сбита ночью силами ПВО в небе над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщил оперштаб Курской области.

    Представители оперативного штаба сообщили в Telegram-канале, что ракету сбили ночью, она была успешно уничтожена в воздухе.

    Ранее российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями.

    Средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Крым.

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    29 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Сырский потребовал от Драпатого сдержать натиск российских войск

    Сырский приказал новому командующему «Хортицы» Драпатому сдерживать натиск России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский главнокомандующий Александр Сырский поручил Михаилу Драпатому приоритетные задачи по сдерживанию российских войск.

    Украинский главнокомандующий Александр Сырский приказал новому командующему группировкой «Хортица» Михаилу Драпатому «сдержать натиск» российских войск. Об этом сообщил сам Сырский в своем Telegram-канале, передает РБК.

    Он рассказал о представлении генерал-майора личному составу, подчеркнув важность выполнения поставленных задач.

    «Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника. Работаем вместе», – заявил Сырский в своем сообщении. Он отметил, что задача командования ВСУ заключается в том, чтобы «держать линию», наносить российским военным максимальный ущерб и заботиться о личном составе.

    По словам Сырского, важно поддерживать боеготовность украинских сил и уделять внимание не только стратегическим, но и тактическим аспектам обороны. Он также подчеркнул значимость координации и взаимодействия между подразделениями для успешного выполнения поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сменили командующего харьковской группировкой второй раз за два месяца, а президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главнокомандующего ВС Украины Вадима Сухаревского.

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