Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
Захарова назвала показушным отказ украинцев от русского языка за рубежом
Захарова: Отказ украинцев от русского языка за рубежом вызывает жалость
Отказ украинцев от использования русского языка за рубежом является показушным и вызывает жалость, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Миллионы граждан Украины уехали с территории Украины за последние годы и проживают на территории не только стран Западной Европы, а вообще по всему миру. Внимание, вопрос: все ли они владеют иностранными языками? Конечно, нет», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она рассказала, как лично наблюдала такую ситуацию в одном из отелей за рубежом. За соседним столиком сидели люди, чья речь по фонетике и музыкальности была похожа на русскую. Когда дипломат подходила, они замолкали, а стоило ей отойти – продолжали разговор.
«Я встаю, они полагают, что я уже ухожу, а я иду за кофе. Через какое-то время возвращаюсь, они говорят по-русски. Это, оказывается, украинцы. Все показушное. То есть все, что они делают в плане языка – показушное, что их все руководство говорит по-русски, думает по-русски, общается дома по-русски, что они сами, уезжая за рубеж, говорят по-русски», – подчеркнула она.
По ее словам, эти люди вызывали жалость. «Настолько они выглядели тщедушно – не из-за того, что сами так выглядели, а потому что позволили себя довести до этого состояния», – добавила Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Захарова заявила, что украинская делегация в ООН лицемерно делает вид, что не понимает русский язык, однако в кулуарах спокойно общается на нем.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расчеловечиванием слова языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим государственным языком.
В июне украинские власти вычеркнули русский язык из перечня защищаемых государством.