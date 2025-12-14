Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.37 комментариев
Россияне выиграли медальный зачет на XXIII чемпионате мира по боксу
Российская сборная по боксу на чемпионате мира в Дубае получила наибольшее количество наград высшей пробы, выиграв семь золотых медалей и заняв первое место в медальном зачете.
Спортсмены из России выступали на турнире с флагом и гимном страны, напоминает ТАСС.
Всеволод Шумков завоевал золото в категории до 60 кг, Илья Попов – до 63,5 кг, Исмаил Муцольгов – до 75 кг, Джамбулат Бижамов – до 80 кг, Шарабутдин Атаев – до 86 кг, Муслим Гаджимагомедов – до 92 кг, Давид Суров – свыше 92 кг.
В числе серебряных призеров оказались Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг). Бронзовую медаль в категории до 57 кг выиграл Андрей Пегливанян.
В турнире впервые в истории все представители России, заявленные на чемпионат мира, вышли в полуфинал.
Второе место в общем зачете получила команда Казахстана с тремя золотыми медалями. Сборная Узбекистана заняла третье место, заработав два золота.
