Стоимость серебра превысила исторический максимум

Tекст: Елизавета Шишкова

Цена на серебро с поставкой в марте 2026 года обновила исторический максимум, передает ТАСС. Согласно данным торгов, стоимость тройской унции драгоценного металла выросла на 0,72% – до 65,06 долларов в 17.27 мск.

В течение считанных минут стоимость серебра опустилась до 64,535 долларов за унцию, что на 0,09% ниже уровня открытия. Наблюдается волатильность цены в диапазоне выше 64 долларов за тройскую унцию.

10 декабря цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года достигла уровня 62 долларов за тройскую унцию.

Между тем цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex поднялась выше 4350 долларов за тройскую унцию.