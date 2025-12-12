Стоимость золота на бирже Comex превысила 4350 долларов

Стоимость золота поднялась выше 4350 долларов впервые с октября

Tекст: Мария Иванова

Стоимость золота на бирже Comex впервые с 21 октября 2025 года превысила отметку в 4350 долларов за тройскую унцию, передает ТАСС.

Согласно данным торгов, цена на февральские фьючерсы дошла до 4351 доллара за тройскую унцию на 12.54 по московскому времени, что на 0,88% выше уровня предыдущего закрытия.

К 13.00 мск стоимость золота немного снизилась, но оставалась на уровне 4350,6 доллара за унцию, что означает рост на 0,87%. Это самый высокий показатель цены с конца октября этого года.

Ранее золото демонстрировало рост на фоне нестабильности на мировых финансовых рынках и снижения доходности гособлигаций США. Инвесторы продолжают рассматривать этот драгоценный металл как защитный актив на фоне экономической неопределенности.

Напомним, накануне цена золота на бирже Comex превысила отметку 4300 долларов.

Днем ранее стоимость серебра обновила исторический максимум.

Между тем исторический максимум цены на золото в 4360 долларов за тройскую унцию был установлен на бирже Comex 17 октября.