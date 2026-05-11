Песков сообщил о постоянных контактах Ушакова с Уиткоффом

Песков: Контакты Ушакова и Уиткоффа идут постоянно

Tекст: Валерия Городецкая

«Контакты с ним идут, постоянные… Ушаков контактирует, он на постоянной связи с ним (с Уиткоффом)», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, в настоящее время нет четких планов относительно возможного визита спецпосланника президента США в Россию. Он добавил, что Москва рассчитывает на сохранение и развитие контактов с Уиткоффом.

Накануне Ушаков сообщил, что Уиткофф и американский бизнесмен и зять президента США Джаред Кушнер могут в ближайшее время посетить Россию.

Ранее Кремль выразил надежду на продолжение визитов переговорщиков США в Россию.