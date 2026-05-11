Песков сообщил о постоянных контактах Ушакова с Уиткоффом

Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Песков: Контакты Ушакова и Уиткоффа идут постоянно
Контакты помощника президента России Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом поддерживаются на постоянной основе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Контакты с ним идут, постоянные… Ушаков контактирует, он на постоянной связи с ним (с Уиткоффом)», – сказал он, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, в настоящее время нет четких планов относительно возможного визита спецпосланника президента США в Россию. Он добавил, что Москва рассчитывает на сохранение и развитие контактов с Уиткоффом.
Накануне Ушаков сообщил, что Уиткофф и американский бизнесмен и зять президента США Джаред Кушнер могут в ближайшее время посетить Россию.
Ранее Кремль выразил надежду на продолжение визитов переговорщиков США в Россию.