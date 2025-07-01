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Песков опроверг затягивание переговоров по Украине Москвой
Россия не затягивает переговоры по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия не затягивает переговоры по урегулированию ситуации на Украине и стремится достичь поставленных целей политико-дипломатическими методами, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова спецпосланника США Кита Келлога о якобы затягивании Москвой переговорного процесса.
Песков отметил: «Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы, естественно, заинтересованы в первую очередь в том, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции политико-дипломатическими средствами, поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать».
Он подчеркнул, что Москва последовательно занимает позицию, при которой политико-дипломатические усилия и поиск решений являются приоритетом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США выступают за скорейшее прекращение огня на Украине и начало трехсторонних переговоров, обвиняя Россию в затягивании мирного урегулирования.
Песков отметил, что вопрос о дате третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может проясниться в ближайшее время.
также Песков заявил, что скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона.