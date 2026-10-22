Россия готова помочь Америке не только с дизелем

Tекст: Ольга Самофалова

Россия готова поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок, сообщил президент России Владимир Путин, который в среду в Константиновском дворце в Санкт-Перербурге провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в наших телефонных разговорах. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок», – сказал Путин.

Речь идет не о возобновлении поставок, а о расширении. Потому что российские удобрения и так поставляются в США.

Согласно данным американской таможни, с января по май 2026 года США импортировали из России удобрений на рекордную для этого периода сумму – более 1 млрд долларов. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда импорт составил 806,4 млн долларов. По итогам первых пяти месяцев Россия попала на второе место среди крупнейших поставщиков удобрений в Штаты. Первую строчку в этом списке занимает Канада (1,8 млрд долларов), третье – Саудовская Аравия (318,3 млн долларов).

Какие объемы удобрений Россия может поставить в США теперь, точно сложно сказать, так как сделка еще не оформлена и объемы не названы. Однако Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) допускала увеличение общего экспорта российских удобрений в 2026 году с 45 млн до 46 млн тонн, то есть примерно на 1 млн тонн, но это прирост для всех покупателей, а не резерв для США, говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

«Часть дополнительных американских закупок можно обеспечить ростом выпуска, а часть – перенаправлением партий с менее выгодных направлений, включая европейское.

Но утверждать, что удобрения обязательно заберут у Индии или Бразилии, оснований нет, распределение будет зависеть от действующих контрактов, цен и стоимости доставки», – считает эксперт.

Куда Россия поставляет свои удобрения и в каких объемах? По данным РАПУ, в 2025 году Россия экспортировала 45 млн тонн удобрений, заняв долю в 19% на мировом рынке. Бразилия закупила 11,1 млн тонн, или примерно четверть российского экспорта, Индия 6 млн тонн, около 13%. В целом на страны БРИКС пришлось 22,8 млн тонн, то есть чуть больше половины поставок. Наши удобрения ценны, поэтому их покупают и страны Запада – США и страны ЕС, отмечает Чернов.

Надо сказать, российские производители удобрений не страдают от отсутствия покупателей, за ними стоит очередь. Однако расширение числа покупателей и ажиотаж вокруг нашего товара нам только на руку, так как можно выбирать, куда продавать – туда, где платят лучше. «Острой проблемы со сбытом в масштабах отрасли не видно. По словам главы РАПУ Андрея Гурьева, в 2025 году экспорт вырос на 7% до рекордных 45 млн тонн. Правда, высокий спрос еще не означает, что любой покупатель предлагает выгодную цену и удобные условия оплаты. Для России расширение поставок в США в первую очередь позволит увеличить выбор покупателей и компенсировать ухудшение условий торговли с ЕС, который повышает пошлины на российские удобрения», – говорит Чернов.

А вот для США дефицит удобрений стал в 2026 году реальной проблемой, что создало риски для посевной кампании и продовольственной безопасности страны. Дональду Трампу даже приходилось приостанавливать действие пошлин на фосфатные удобрения.

Здесь схлестнулся комплекс причин. Во-первых, через Ормузский пролив проходила значительная часть мировых поставок азотных удобрений и сырья для них, в частности серы. И перекрытие пролива привело к колоссальному дефициту и росту цен на серу, а также нехватке самих удобрений. Во-вторых, США как раз импортирует половину необходимого объема азотных удобрений – из Саудовской Аравии и России. В-третьих, Китай до конца августа останавливал экспорт своих удобрений, и это сократило предложение на мировом рынке.

В итоге цены на удобрения выросли на треть в этом году, что позволяет подзаработать нашим компаниям без наращивания объемов. Если еще получится нарастить поставки в США, не сбив при этом цены, то это будет хорошая сверхприбыль для нашего бизнеса и для бюджета.

«Американским фермерам нужны более доступные удобрения, поскольку дорогие удобрения вместе с дорогим топливом сокращают прибыль от продажи урожая. Проблему признают и власти США. Глава Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон в мае объявил о расследовании роста цен на удобрения. Полагаю, что расширением географии закупок Вашингтон рассчитывает усилить конкуренцию и снизить расходы аграриев», – говорит Чернов.

Однако от сделки по удобрениям выиграют не только сами США и Россия. Опосредованно получит свою выгоду и Евросоюз, который старается выдавить российские удобрения со своего рынка высокими пошлинами.

«Положительный эффект для ЕС возможен, если российские поставки заместят в США продукцию других экспортеров, которые смогут предложить свои удобрения Европе. Это расширит выбор для европейских покупателей и может сдержать цены от повышения.

ЕС уже пытается удешевить импорт путем отмены пошлин на ряд азотных удобрений в пределах квот, но исключив российскую и белорусскую продукцию», – говорит Чернов.

Однако возможен и другой – плохой – сценарий для ЕС. «Если американцы начнут покупать больше тех партий удобрений, которые раньше шли в Европу, то европейским аграриям придется активнее искать замену», – говорит Чернов. Это как раз может вылиться в рост цен на европейском рынке.

Как сделка США и России по удобрениям скажется на мировом рынке? «Думаю, влияние будет сдерживающим для цен, но резкого падения мировых цен только из-за этих договоренностей я не ожидаю, потому что, если удобрения просто сменят направление поставок, их общее количество на рынке не увеличится. Более заметное снижение цен возможно при росте производства и сокращении расходов на перевозки и расчеты. Поэтому главный вопрос для цен: сколько дополнительной продукции действительно поступит на рынок, а не на какую сумму объявят соглашение», – заключает собеседник.