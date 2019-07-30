По факту нападения на росгвардейцев на незаконной акции в Москве возбуждены новые дела

После нападения на росгвардейцев во время несогласованной акции в Москве 27 июля возбуждено еще два уголовных дела, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, одно уголовное дело возбуждено по факту распыления перцового газа, а причиной другого стал бросок фрагмента бордюрного камня в военнослужащих, передает ТАСС.

«По фактам противоправных действий в отношении военнослужащих Росгвардии, обеспечивавших правопорядок на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве принято к производству еще два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – сказал источник.

Отметим, всего по фактам нападений на сотрудников Росгвардии 27 июля расследуется уже три уголовных дела. Ранее суд Москвы арестовал до 27 сентября Евгения Коваленко, который бросил в спецназовца мусорный бак.

Напомним, в субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.