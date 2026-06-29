  • Новость часаМинистр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    @ Peter Morrison/AP/TASS

    29 июня 2026, 11:50 Мнение

    Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе
    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем
    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами
    Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница рассказала о выборе вуза

    Британия знаменита не только своими трехсотлетними газонами, но и «расовыми беспорядками» – традицией, конечно, далеко не столь старой, но уже успевшей укорениться.

    Недавно в североирландском Белфасте разразились массовые бесчинства с поджогами и погромами, после того, как на 40-летнего рентгенолога Стивена Огилви напал вооруженный ножом выходец из Судана. Потерпевший лишился левого глаза, получил повреждения правого и серьезные травмы шеи и спины, так что едва остался в живых. Обвинение в покушении на убийство предъявлено 30-летнему Хади Алодиду. Он приехал в Британию в 2023 году, получил статус беженца и вид на жительство.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер осудил беспорядки. И в самом деле, погромы и поджоги – преступление, оно должно пресекаться государством. От них страдают, по большей части, совершенно посторонние и невиновные люди. Однако эти действия важно не только гневно осудить. Стоит спокойно проанализировать, как такая ситуация сложилась, и как флегматичные островитяне дошли до белого каления.

    Массовая миграция – одна из примет современного мира, и любой мегаполис, включая Москву, отличается явной этнической пестротой. В этом отношении опыт других стран – в том числе, опыт печальный – важно внимательно рассмотреть. Какие ошибки привели к такому прискорбному развитию событий? Как нам не повторить их?

    Сама по себе миграция, в тех или иных масштабах, происходит неизбежно. Однако реакция на это явление может быть разной. И то, что долгие десятилетия практиковалось в Британии, получило название «мультикультурализм».

    Мультикультурализм не просто констатировал факт, что в обществе живут люди разных культур, но провозглашал, что государство должно не поощрять ассимиляцию мигрантов, а, напротив, поддерживать и сохранять их культурные, религиозные и языковые различия. Мол, «разнообразие – наша сила». Это предполагало отказ от общего культурного стандарта – вновь прибывшие не считались обязанными усваивать язык и обычаи местных.

    Такая идеология предполагала неприкосновенность культурной идентичности вновь прибывших. Любая критика обычаев этнических общин (например, так называемого «женского обрезания» или вообще низкого статуса женщин) объявлялась расизмом или «культурным империализмом».

    Эта политика опиралась, в частности, на комплекс «белой вины». В Британии (и англоязычном мире вообще) много говорили (и говорят) о том, как плохо в прошедшие века белые колонизаторы обращались с людьми других культур. Они свысока смотрели на всех остальных как на «угрюмых, мятущихся дикарей, наполовину бесов, наполовину – детей», которыми «белый человек» должен был помыкать ради их же блага. Неевропейские культуры воспринимались как дикарство, а нехристианские верования – как грубые суеверия.

    Мультикультурализм исходил из необходимости покаяться во всем этом высокомерии и признать, что другие культуры, обычаи и образы жизни ничем не хуже.

    В нем довольно быстро обнаружился отчетливый антихристианский оттенок – миссионеры, которые полагали свою жизнь на проповедь Евангелия неевропейским народам, стали рассматриваться как злодеи, погубившие цветущую местную духовность. Это было одним из факторов, стоящим за желанием избавиться от христианской символики в геральдике и христианского присутствия в культуре вообще. Уже довольно давно стало ясно, что мультикультурализм не работает. Он вызывает явление, называемое «балканизацией» – то есть ситуацию, когда люди, живущие в одной стране, совершенно не воспринимают себя как один народ. Как так получается?

    Для идеологии, восходящей к эпохе Просвещения, было характерно противопоставление «религии» и «разума» по нескольким измерениям. В частности, считалось, что «разум» – это универсальное свойство всех людей, в то время как религия разделяет их на враждующие группировки.

    Эта идеология полагала, что ценности, которые она сама считала важными – равенство всех людей (в частности, мужчин и женщин), признание за каждым членом человеческого рода достоинства и ценности, примат индивидуальной совести над волей коллектива, готовность видеть и исправлять прошлые несправедливости, милосердие к слабым и оступившимся – являются чем-то самоочевидным для людей всех культур.

    Христианство, как думали ее адепты, тут не причем, оно только мешало людям осознать эти самоочевидные вещи. Одним из результатов такого взгляда и стал мультикультурализм – вера в то, что большие группы людей из нехристианских культур могут быть легко интегрированы в западное общество и усвоить его ценности.

    На уровне отдельных людей так, конечно, бывает – но когда миграция становится массовой, для людей гораздо более выгодной стратегией становится держаться за своих и привычные ценности своего мира. А они – другие. Потому что адепты Просвещения трагически упустили из вида, что их ценности, нравится им это или нет, порождены христианством. Сама готовность каяться в грехах предков и делать что-то, чтобы искупить их – порождение именно христианской истории.

    В Турции, например, торжественно празднуют годовщины завоевания Константинополя – и никому в голову не приходит задаться вопросом: «а не притеснили ли мы при этом бедных греков? А не следует ли нам платить и каяться по этому поводу?» Сама постановка такого вопроса в нехристианском контексте была бы непонятна.

    В центре христианской цивилизации стоит возвещение о том, что единородный Сын Божий умер на кресте – смертью, предназначенной для рабов, для побежденных, для тех, кто был полностью сокрушен и предельно унижен. Это порождало постепенно проникавшую в сознание пугающую мысль – Бог с теми, кто страдает и кто терпит несправедливость. Распиная своего ближнего, ты распинаешь Его.

    Стремление как-то исправить и загладить прошлые несправедливости, даже когда его выражают враждебные христианству люди, исходит именно их этих христианских корней.

    И тут возникает «культурное недоразумение». Люди других традиций могут совершенно иначе смотреть на вещи. Они могут видеть в таком покаянном настрое признак слабости, несостоятельности, неуверенности в своей правоте. А если ваша культура настолько слаба – что же, будет только правильно и справедливо, если ее вытеснит наша.

    Мы не знаем, как события в Британии будут развиваться дальше, и не зашла ли там ситуация слишком далеко. Но в любом случае нас больше интересует наша страна. Мировой опыт показывает, как важно поддерживать общую для всех языковую, культурную и правовую среду. Общество может включать в себя людей самого разного происхождения, оттенка кожи и разреза глаз – в этом нет никакой проблемы. Но, чтобы оставаться обществом, оно нуждается в общих законах, правилах и представлениях о должном и уместном.

    Для нас представления о правильном и неправильном сформированы православной русской культурой. У нас есть моногамный брак и нет «женского обрезания». У нас женщины вольны одеваться, как они хотят, и запрещены «убийства чести». У нас могут быть разные родные языки – но все мы общаемся между собой по-русски.

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом – и нам не стоит их повторять. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    Депутат назвал законной целью украинский завод дронов в Латвии
    Поляки и украинцы устроили массовую поножовщину в Стараховицах
    Эксперты предупредили о подорожании услуг из-за спасения «Почты России»
    Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах
    Жара в Калининграде побила исторический температурный рекорд

    Газпром создает новый более доходный бизнес

    Газпром меняет традиционную модель бизнеса. Он хочет не просто добывать и поставлять газ покупателям. Теперь российский гигант намерен перерабатывать газ и создавать продукт добавленной стоимости. Это тот самый случай, когда из обычного сырьевого потока создается отдельный бизнес. И продукция этого нового бизнеса дороже газа и может применяться во многих сферах. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США

    Появляются новые идеи того, как можно бороться с самым грозным на сегодняшний день инструментом ведения морской войны – авианосными ударными группами (АУГ) ВМС США. Почему американские авианосцы по-прежнему являются крайне сложной целью для поражения и что считают возможным в перспективе противопоставить им в структурах российского ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе

    Новая военная структура создается в Японии - Военно-воздушные силы станут Аэрокосмическими уже в ближайший год. Это не просто переименование, перед нами важное управленческое решение. Каковы достижения Японии в космосе и почему японский милитаризм уже в обозримой перспективе способен стать для России реальной угрозой? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации