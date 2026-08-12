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    12 августа 2026, 17:05 • Общество

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    «Ставка президента на фундаментальную науку сработала». Эксперты оценили участие Путина в запуске мегасайенс-установки СКИФ

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа.

    Накануне Владимир Путин посетил Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Президент отметил, что данный синхротрон относится к поколению 4+ и является одним из самых мощных в мире, а по некоторым параметрам и вовсе не имеет аналогов. «Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции», – сказал глава государства.

    При этом создание СКИФа не обошлось без сложностей: ряд государств отказался от поставок техники для проекта. Но, как объяснил Путин, это лишь усилило Россию: отечественные ученые создали 30 позиций критически важного оборудования. «Нарастили в этой сфере свои технологические компетенции и свой технологический суверенитет», – уточнил российский лидер.

    Напомним, строительство СКИФ в наукограде Кольцево (Новосибирская область) началось в 2021 году. Финансирование осуществлялось в рамках национального проекта «Наука и университеты». Объект относится к научной инфраструктуре класса мегасайенс. Он представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования для исследований на пучках синхротронного излучения.

    Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей – химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках.  И, как отмечают эксперты, поддержка таких проектов позволяет сформировать задел для развития экономики и промышленности – в перспективе это даст России возможность создавать уникальную высокотехнологичную продукцию.

    «Создание мегаустановок типа СКИФ – это не просто демонстрация научного и технологического суверенитета, но и готовность участвовать в самых передовых исследованиях, а также отличная площадка для международного научного сотрудничества», – сказал Владимир Решетов, профессор НИЯУ МИФИ и МФТИ.

    «Тот факт, что президент лично присутствует при запуске источника фотонов, говорит о самом пристальном внимании со стороны государства к науке и о способности наших ученых и инженеров самостоятельно решать любые проблемы», –

    пояснил ученый, добавив, что СКИФ является уникальной во всех смыслах установкой, которая позволяет проводить исследования на стыке физики, биологии, материаловедения и информатики.

    При этом установка стала визитной карточкой инициативы Владимира Путина по созданию сети установок мегасайенс, добавляет Марта Лесюк-Прокопишина, исполнительный директор сетевого издания «Научно-образовательная политика». «Ее запуск – знаковое событие, за которым пристально следило все академическое сообщество», – подчеркнула она.

    По ее мнению, строительство подобных проектов – это важный научный и политический шаг, позволить который себе могут лишь немногие государства. «А это напрямую влияет на позиционирование России в мире», – поясняет собеседница, отмечая, что президент в целом уделяет особое внимание научным исследованиям и разработкам.

    «Приоритет науки и технологий дал импульс как развитию сложившихся научных школ, так и возникновению новых,

    что обеспечило принятие системных решений для долгосрочной работы в этой сфере. Итогом этих преобразований стало качественное обновление всей исследовательской инфраструктуры страны – от фундаментальной науки до прикладных разработок», – подчеркивает эксперт.

    «СКИФ символизирует формирование устойчивой экосистемы, где наука работает на технологический суверенитет, экономический рост и укрепление международного авторитета государства. Именно это и определяет будущее страны на десятилетия вперед», – поясняет Лесюк-Прокопишина.

    Ставка президента России на фундаментальную науку сработала, потому что акцент был сделан на создание собственной масштабной научно-технологической базы страны, считает хирург-онколог Эрик Праздников, вице-президент общества врачей России. «СКИФ – один из наиболее ярких примеров такого подхода. Владимир Путин лично поддержал строительство центра, и в результате за несколько лет Россия получила синхротрон поколения «4+» – установку мирового уровня, позволяющую фактически заглянуть внутрь вещества и исследовать процессы на атомном и молекулярном уровне», – отмечает он.

    Действительно, исследовательский потенциал у технологии колоссальный. Решетов напоминает: в последние годы произошел прорыв в решении задачи реконструкции пространственной структуры белков на основе их химической формулы и кодовой последовательности соответствующего белку фрагмента ДНК. «Модели на основе искусственного интеллекта научились отлично это делать. Но чтобы эти модели не сошли с ума и не стали нести чушь, мы должны регулярно проверять их предсказания экспериментально», – акцентирует он.

    С этой задачей как раз и справляется установка СКИФ. «С помощью этого импульсного источника рентгеновских фотонов можно снимать скоростное кино, на котором видно, как одна молекула цепляется к другой и как рецепторы вируса обманывают защитные системы нашего организма», – объяснил ученый.

    Он также уточнил, что запуска установки с нетерпением ждут материаловеды и химики.

    «Узконаправленное и монохроматическое излучение СКИФ с длиной волны, сопоставимой с размером атома, позволяет видеть, как работают катализаторы, идет химический синтез, растут кристаллы и видоизменяются материалы, находящиеся в атомных реакторах.

    Понимание химических и физических процессов на уровне конкретных атомов позволит создавать материалы и структуры с уникальными химическими и физическими свойствами, крайне необходимые машиностроению, авиации, космосу и медицине», – говорит Решетов.

    Кроме того, установка внесет значительный вклад и в развитие медицины. «Синхротронные исследования позволяют изучать структуру белков и других биологических молекул, механизмы заболеваний, взаимодействие потенциальных лекарственных соединений с их мишенями. Это открывает дополнительные возможности для разработки новых лекарств, совершенствования диагностики и развития персонализированной медицины, в том числе в онкологии», – полагает Праздников.

    «Принципиально важно, чтоб фундаментальная наука не существовала отдельно от реальной экономики.

    Такие центры должны становиться точками рождения новых машин, материалов, лекарств и производств.

    Возможности СКИФ востребованы в химии, физике, материаловедении, микроэлектронике, энергетике, геологии, фармацевтике и биомедицине. Это тот научный задел, который определит конкурентоспособность российской промышленности на десятилетия вперед и позволит производить собственную уникальную высокотехнологичную продукцию», – подчеркивает онколог.

    «Современное оборудование без людей не совершает открытий. Поэтому стратегическая цепочка должна быть непрерывной: талантливый школьник – студент – молодой ученый – исследовательский центр – отечественная технология – производство – улучшение качества и продолжительности жизни человека. Именно так инвестиции государства в науку превращаются в инвестиции в будущее России», – заключил Праздников.

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