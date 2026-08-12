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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    12 августа 2026, 16:45 • Новости дня

    Захарова напомнила Армении об угрозах Зеленского параду Победы из Еревана

    Захарова: Москва не забыла молчание Еревана при угрозах Зеленского параду Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона помнит отсутствие реакции армянских политиков на заявления украинского президента Владимира Зеленского об ударах по Красной площади во время его визита в республику, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Москва обратила внимание на поведение властей Армении во время визита Владимира Зеленского.

    «Никто не забыл, что «суверенные» политики и чиновники республики не нашли в себе смелости осадить Зеленского, угрожавшего из армянской столицы ударами по Параду Победы на Красной площади», –  цитирует дипломата сайт МИД РФ.

    Кроме того, Захарова напомнила о попытках нового главы одного из учебных заведений Минобороны Армении оправдать нацистов. Она также упомянула домашний арест руководителя Союза ветеранов республики перед выборами, который, по ее словам, был осуществлен под надуманными предлогами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил недоумение из-за отсутствия реакции армянской стороны на угрозы Владимира Зеленского.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал ненормальным предоставление площадки для антироссийских выступлений в Ереване.

    Российское внешнеполитическое ведомство сделало представление послу Армении Гургену Арсеняну о недопустимости подобных инцидентов.

    12 августа 2026, 14:24 • Новости дня
    Военный эксперт Дандыкин: ТОФ готов задерживать суда недружественных стран
    Военный эксперт Дандыкин: ТОФ готов задерживать суда недружественных стран
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если в Европе считают возможным высаживаться на суда, захватывать и, более того, продавать их содержимое, то Россия имеет право действовать зеркально. При этом Тихоокеанский флот располагает необходимыми техническими возможностями для реализации таких мер, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин поручил командованию ТОФ «отвечать зеркально» на недружественные действия Запада в отношении российских коммерческих судов.

    «Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается напряженной. США укрепляют военные союзы с Японией и Южной Кореей. Параллельно развивается AUKUS – трехсторонний альянс с участием Штатов, Австралии и Британии. В рамках партнерства Вашингтон намерен продать Канберре атомные подводные лодки (АПЛ) класса Virginia. Упомянутые страны проводят учения и отрабатывают задачи, направленные против России и Китая», – напомнил военный эксперт Василий Дандыкин.

    На фоне этих тенденций роль Тихоокеанского флота сложно переоценить. Собеседник указал, что это один из двух ядерных флотов РФ. Второй – Северный, оба они обеспечивают морскую составляющую ядерной триады страны. «В составе Тихоокеанского флота есть атомные подводные крейсеры стратегического назначения, в том числе самые современные из них – субмарины проектов «Борей» и «Борей-А», а также многоцелевые атомные подводные лодки», – детализировал эксперт.

    Дандыкин отметил, что возможности флота за последние годы сильно выросли и процесс укрепления продолжается. «ТОФ получил соединение дизельных электрических подводных лодок (ДЭПЛ). Модернизируются старые корабли, например, фрегат «Маршал Шапошников», строятся новые, в том числе малые ракетные с «Калибрами». В ближайшей перспективе в состав флота войдут фрегаты первого ранга 22350», – уточнил он.

    В этой связи собеседник упомянул слова командующего ТОФ Виктора Лиины о готовности флота зеркально отвечать на пиратство ЕС и задерживать суда недружественных России стран. «Если противник считает возможным высаживаться на суда, захватывать и, более того, продавать их содержимое, то мы имеем право действовать так же. Технические возможности для этого есть: и разведка, и корабли, и высадочные группы морской пехоты. Причем речь идет о бойцах, имеющих большой боевой опыт», – подчеркнул спикер.

    Эксперт напомнил, что Россия вводила временные ограничения на проход иностранных судов и военных кораблей в районе Южных Курильских островов. Такие меры объявлялись, в частности, с 16 апреля по 1 мая 2025 года и вызвали официальный протест со стороны Японии. «Японский премьер Санаэ Такаити настроена агрессивно по отношению к России. Намерения ТОФ задерживать суда у Южных Курил без сомнения вызовет острую реакцию Токио», – спрогнозировал Дандыкин.

    В среду Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, проходящих с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. Президент России заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Он добавил, что напряженность растет и в Арктике. По его словам, Россия всегда была готова сотрудничать и использовать преимущества Северного морского пути на основе международного морского права. На этом фоне Путин подчеркнул важность учений ТОФ. По его словам, они необходимы для поддержания боевой готовности и совершенствования военной составляющей в регионе с обязательным учетом опыта специальной военной операции. «Предложение командующего о развитии Тихоокеанского флота, предложение об усовершенствовании его возможностей и потенциала будут поддержаны», – сказал российский лидер.

    Говоря о недавних решениях Евросоюза, глава государства подверг критике планы по возможному захвату российских судов и их имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. «Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», – предупредил Путин.

    Командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что флот имеет все силы для осмотра и задержания торговых судов недружественных стран в своей зоне ответственности. Он добавил, что проанализированы маршруты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его данным, с 24 апреля по 6 августа 2026 года вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало 1001 судно, из них более 370 – под флагами недружественных стран.

    «При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач», – подчеркнул Лиина.

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    12 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин заявил о смене позиции Японии по мирному договору с Россией
    Путин заявил о смене позиции Японии по мирному договору с Россией
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Токио при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ носили конструктивный характер, однако в настоящее время позиция японского руководства изменилась.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на учениях Тихоокеанского флота заявил об изменении позиции Японии в вопросе решения проблемы Курильских островов, передает ТАСС.

    По словам Путина, еще в середине 1950-х годов Советский Союз и Япония подписали декларацию, которая создавала условия для дальнейшего движения к мирному соглашению. Однако впоследствии Токио отказался от договоренностей. Позднее Россия, по словам президента, откликнулась на инициативу японской стороны и возобновила переговоры о возможных путях заключения мирного договора.

    «В тот момент времени у нас сложились конструктивные отношения с рядом японских руководителей, в том числе и с бывшим, трагически погибшим премьер-министром Синдзо Абэ, который много сделал для сближения Японии и России, для сближения наших позиций. Теперь мы видим, к сожалению, изменения в позициях, подчеркну, ничем не спровоцированные с нашей стороны», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду президент России отметил введение Токио неспровоцированных санкций против Москвы.

    До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила неизменность курса на решение территориального спора.

    Однако позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о выборе нынешними японскими властями пути конфронтации.

    Комментарии (7)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    13 августа 2026, 07:22 • Новости дня
    Путин на острове Итуруп заявил о «коде победителя» у россиян
    Путин на острове Итуруп заявил о «коде победителя» у россиян
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе визита на курильского острова Итуруп президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    Во время рабочей встречи с президентом губернатор Лимаренко рассказал об участии земляков в помощи бойцам ВС России на СВО. Жители даже самых отдаленных поселений стараются помогать со словами «все для победы»!

    «Такие у нас люди. Генетический код победителя», – приводит ТАСС слова Путина в ответ.

    До рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Путин в его сопровождении посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Он ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками, сообщили в Кремле.

    Затем президент осмотрел Курильскую центральную районную больницу и среднюю  общеобразовательную школу имени Героя России Э.Д.Норполова. Путин побывал в спортзале и классах, школьном музее, пообщался с учениками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин впервые лично посетил Курильские острова.

    До этого президент прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Также Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.

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    13 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Россия назвала условия для возобновления импорта армянской сельхозпродукции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки армянской сельхозпродукции в Россию могут быть восстановлены после того, как Ереван выполнит требования по безопасности товаров. В Минсельхозе подчеркнули необходимость контроля за пестицидами, сырьем и прослеживаемостью поставок. Ранее в поступавших из Армении товарах неоднократно выявляли карантинных вредителей, способных нанести серьезный ущерб урожаю.

    Возможность возвращения армянской сельхозпродукции на российский рынок напрямую связана с выполнением требований безопасности. Об этом заявила глава российского ведомства Оксана Лут по итогам переговоров с министром экономики Армении Геворгом Папояном, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

    «Обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование армянскими производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования, является важнейшим условием возобновления импорта товаров, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения», – подчеркнули в министерстве.

    Российская сторона неоднократно предупреждала Ереван о нарушениях, однако поставки зараженной продукции продолжались. Среди обнаруженных карантинных объектов были вредители, способные уничтожить до 70% урожая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия приостановила поставки молочной продукции с армянских предприятий.

    Месяцем ранее Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из республики.

    В мае ведомство признало армянскую плодоовощную продукцию не соответствующей российским требованиям.

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    14 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    @ Rosatom/Global Look Press

    Китай начал активно осваивать Северный морской путь, рассматривая его как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой, а Южная Корея уже готовится провести по нему первый тестовый рейс. Пекин стремится закрепиться на арктическом направлении, особенно после нормализации геополитической обстановки.

    Для Китая интерес к Северному морскому пути является частью более широкой стратегии расширения присутствия в Арктике, пишет CNN. Еще в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Полярного шелкового пути» – арктического продолжения китайской инициативы «Пояс и путь». Предполагалось, что новый маршрут позволит расширить экономическое присутствие Китая в регионе и связать его с Россией, странами Северной Европы и другими направлениями.

    При этом первоначальные планы Пекина по масштабным инвестициям в арктические порты и инфраструктуру не были реализованы в полном объеме. Сложные ледовые условия и короткий навигационный сезон сдерживали развитие маршрута. Но в нынешнем сезоне уже не менее шести китайских судоходных компаний планируют совершить более 50 рейсов по маршруту. Большинство из них связывает Китай и Россию, а перевозки включают контейнерные, наливные и многоцелевые суда.

    Одновременно Пекин расширяет использование Северного морского пути для доставки российских энергоресурсов. Маршрут становится одним из каналов поставок российского сжиженного природного газа в Китай.

    Следующим этапом для китайских компаний становится развитие регулярных перевозок между Китаем и Европой. Судоходная компания Sea Legend должна запустить первый регулярный сезонный контейнерный сервис по Северному морскому пути. Заявленное время в пути составляет около 20 дней – примерно вдвое меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.

    Перевозчик рассчитывает со временем перейти к круглогодичной навигации и доставлять в Европу китайские электромобили и гибридные автомобили, литиевые батареи и оборудование для солнечной энергетики. Еще одна китайская компания, New New Shipping, уже развивает сообщение между Китаем и российским Мурманском.

    При этом интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Южнокорейская судоходная компания PanStar готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что страна намерена «лидировать в открытии эпохи Северного морского пути».

    В Китае считают, что накопленный опыт работы на маршруте может обеспечить местным компаниям преимущества в будущем. Старший научный сотрудник Института международных стратегических и безопасностных исследований в Шанхае Чжао Лун заявил, что китайские перевозчики уже получили определенный сравнительный перевес благодаря присутствию в Арктике.г Говоря о периоде, «когда геополитическая ситуация нормализуется», он спрогнозоровал, что «тогда будет еще одна волна китайских компаний, которые пойдут в Россию и будут больше инвестировать в российскую Арктику».

    Таким образом, Пекин, отмечает CNN, стремится закрепиться на Северном морском пути еще до того, как маршрут сможет стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок по российской арктической трассе одновременно дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции «Полярного шелкового пути».

    Пока Северный морской путь остается сложным маршрутом. На его работу влияют ледовая обстановка, высокая стоимость перевозок из-за необходимости ледокольного сопровождения на отдельных участках. Однако сокращение площади арктического льда в перспективе может увеличить продолжительность навигации и расширить возможности для международной торговли.

    На этом фоне Китай стремится занять выгодные позиции заранее, рассчитывая, что после нормализации геополитической обстановки его опыт позволит расширить инвестиции в российскую Арктику и претендовать на одну из ведущих ролей в развитии Северного морского пути.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о запуске регулярного еженедельного контейнерного маршрута из КНР в Европу через Северный морской путь.

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    13 августа 2026, 03:35 • Новости дня
    Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России

    Путин провел совещание по безопасности восточных границ России

    Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в хоте посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ страны.

    Во совещании участвовали командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командира 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов.

    Путин начал совещание с напоминания о том, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но обязанность армии – обеспечивать безопасность Российского государства на всех его рубежах, на всех территориях.

    «Территория непростая, вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, и я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваши предложения о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчинённым условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    До совещания Путин пообедал с экипажем крейсера «Варяг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин 12 августа прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Путин также назвал учения Тихоокеанского флота залогом безопасности России.

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    14 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Китай призвал Японию соблюдать послевоенный порядок по Курилам

    Пекин напомнил Токио о необходимости уважать итоги Второй мировой войны

    Китай призвал Японию соблюдать послевоенный порядок по Курилам
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешнеполитическое ведомство КНР отреагировало на протесты японской стороны из-за визита российского лидера Владимира Путина на Курильские острова, напомнив об исторических документах.

    Китай призывает Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал недавнюю поездку президента России Владимира Путина на остров Итуруп, передает РИА «Новости».

    «Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация», – заявил китайский дипломат. Он добавил, что Пекин неизменно выступает за уважение и защиту результатов победы в мировой антифашистской войне.

    Ранее глава российского государства посетил Сахалинскую область, где провел встречу с губернатором Валерием Лимаренко и осмотрел социальные объекты на Итурупе. В ответ МИД Японии выразил протест, поскольку Токио претендует на четыре острова Южных Курил, вошедшие в состав СССР по итогам войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова. Министерство иностранных дел Японии выразило официальный протест из-за этого визита.

    В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Токио о серьезных проблемах при попытках оспорить принадлежность данных территорий.

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    12 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Министр обороны Молдавии Носатый отказался понимать русский язык
    Министр обороны Молдавии Носатый отказался понимать русский язык
    @ Noemi Bruzak/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в беседе с журналистами сделал вид, что не понимает русский язык, хотя в его резюме указано, что он им владеет.

    Носатый в среду на брифинге отказался отвечать на вопрос журналиста на русском языке, заявив, что не понимает его, передает РИА «Новости».

    При этом на сайте правительства указано, что чиновник свободно говорит по-русски, по-румынски и по-английски.

    Известно, что в начале 90-х годов глава ведомства обучался в военных училищах Киева и Одессы. Подобный инцидент уже происходил в 2024 году, когда министр не стал разговаривать по-русски с оппозиционным депутатом Федором Гагаузом.

    Статус русского языка в Молдавии последовательно снижается. До 2014 года предмет был обязательным в школах, однако по инициативе Майи Санду его перевели в разряд иностранных. Позже Конституционный суд признал устаревшим закон о межнациональном общении.

    В мае этого года парламент одобрил проект кодекса, запрещающего использование русского языка в высшем законодательном органе. В июле власти закрыли Российский центр науки и культуры в Кишиневе.

    Парламент Молдавии принял в первом чтении кодекс об отмене русского языка на пленарных заседаниях.

    Президент Молдавии Майя Санду в конце прошлого года утвердила закрытие Русского дома в Кишиневе.

    Бывший глава Молдавии Игорь Додон предрек провал политики властей по искоренению русского языка.

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    13 августа 2026, 06:25 • Новости дня
    Путин впервые посетил Курилы
    Путин впервые посетил Курилы
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин прибыл на архипелаг в рамках масштабного турне по регионам Сибири и Дальнего Востока, Курильские острова он посетил лично впервые.

    Российский лидер ранее никогда не бывал на этих территориях, передает ТАСС.

    До этого высшее руководство страны осматривало архипелаг пять раз. Четыре визита нанес Дмитрий Медведев в разные годы на постах президента и председателя правительства. В 2021 году остров Итуруп посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Текущая поездка президента Путина стала продолжением большого маршрута, включающего Улан-Удэ и Новосибирск.

    «Президент прибыл на Курильские острова. Первый пункт программы – посещение рыбоперерабатывающего комбината «Ясный» на острове Итуруп», – сообщили в Max-канале Кремля.

    В Южно-Сахалинске Путин поднялся на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Он выслушал доклад командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лиины о ходе военных учений и пообедал с экипажем.

    Также президент провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин 12 августа прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Путин также назвал учения Тихоокеанского флота залогом безопасности России.

    Комментарии (6)
    14 августа 2026, 08:05 • Новости дня
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам следует восстановить дипломатические контакты с Москвой в течение ближайших двух месяцев для нормализации международной обстановки, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Финский лидер отвечая на вопросы читателей детского журнала Koululaisen, подчеркнул важность скорейшего восстановления политических связей с Россией, передает канал «360».

    «Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», – заявил президент Финляндии.

    По мнению Стубба, переговорный процесс необходимо вести в тесной координации с другими европейскими странами. При этом политик отметил важность выстраивания диалога не только на общеевропейском, но и на двустороннем уровне.

    В июне президент Финляндии Александр Стубб признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.

    Финский лидер выразил готовность представлять интересы Евросоюза на будущих переговорах с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к дипломатическому разговору с европейцами.

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    13 августа 2026, 20:08 • Новости дня
    Мадьяр уклонился от ответа о будущем АЭС «Пакш-2»

    Мадьяр не дал прямого ответа об остановке строительства АЭС «Пакш-2»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался прямо отвечать на вопрос о возможном прекращении строительства АЭС «Пакш-2» с участием Росатома. Глава правительства призвал дождаться окончательных результатов аудита проекта, отмечает РИА «Новости».

    «При правительстве «Тисы» будут реализованы такие проекты, которые с точки зрения экономической эффективности, безопасности и защиты окружающей среды соответствуют интересам Венгрии и венгерских граждан», – заявил политик в ответ на вопрос журналистов о судьбе станции. Мадьяр подчеркнул, что проект имеет множество аспектов, включая финансирование, субподрядчиков и сроки строительства.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что строительство АЭС «Пакш-2» набрало хороший темп, и госкорпорация придерживается согласованного плана. В июне госкорпорация направила в Венгрию письмо о готовности к аудиту работ и ждет решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил замену Росатома в проекте АЭС «Пакш-2» после аудита. Новое правительство страны запланировало пересмотр закрытых соглашений по возведению этой станции.

    Ранее из-за рекордного обмеления Дуная власти остановили работу действующей АЭС «Пакш».

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    13 августа 2026, 12:48 • Новости дня
    Политолог: Визит Путина на Итуруп стал пощечиной реваншизму Японии

    Политолог Данилин: Путин показал Японии незыблемость суверенитета России над Курилами

    Политолог: Визит Путина на Итуруп стал пощечиной реваншизму Японии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит президента Владимира Путина на Итуруп стал пощечиной реваншистским амбициям Японии. Кроме того, приезд главы государства показал, насколько важны для страны благополучие местных жителей и развитие территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

    «Визит президента Владимира Путина на Итуруп – не просто рабочая поездка, а мощное политическое заявление о незыблемости суверенитета России над Курилами», – считает Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По словам политолога, приезд президента на остров еще раз подчеркнул, что Курилы – русская земля, и этот статус не подлежит пересмотру. «Путин показал всему миру: эти территории не являются предметом торга», – добавил эксперт. Он напомнил, что принадлежность островов закреплена международными документами как реалии, сложившиеся по итогам Второй мировой войны.

    «Москва неоднократно демонстрировала готовность к диалогу и поиску решений с Токио, опираясь на Совместную декларацию 1956 года. Но Япония ответила отказом и ввела антироссийские санкции, усугубив ситуацию. Визит Путина на Итуруп стал пощечиной японским реваншистским амбициям», – указал собеседник.

    Данилин также обратил внимание на развитие социальной и экономической инфраструктуры Курил. «Визит Путина также стоит рассматривать как подтверждение того, что даже в условиях проведения спецоперации государство помнит о людях, работает над решением важных для них вопросов», – подчеркнул спикер.

    «Доказательство тому то, что в Курильском районе идет активное строительство социальных объектов. Власти региона уделяют большое внимание кадровым вопросам и благоустройству территорий. Инвесторы реализуют десятки проектов в рамках преференциального режима на островах», – перечислил собеседник.

    Особый акцент он сделал на запуске первой солнечной электростанции на Итурупе. «Проект снижает зависимость от привозного дизельного топлива и экономит бюджетные средства. Также он демонстрирует процесс модернизации инфраструктуры островов, переход на новые технологические рельсы», – отметил политолог.

    Кроме того, глава государства не упускает из виду вызовы безопасности России, продолжил собеседник. «В ответ на попытки НАТО нарастить присутствие на Дальнем Востоке Путин усиливает Тихоокеанский флот. И в этом смысле опыт СВО играет нам на руку. Он помогает внедрять уже проверенные передовые практики и новейшие технологии. Президент настраивает военных, моряков и пограничников на работу по охране границ. Да, наиболее горячо сейчас на западных рубежах, но нельзя терять бдительность и на Востоке», – резюмировал Данилин.

    В четверг президент России Владимир Путин приехал с визитом на Курильский остров Итуруп, где в сопровождении губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Глава государства ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками завода.

    Также президент посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу им. Героя России Эдуарда Норполова. Путин осмотрел спортзал, классы, музей, пообщался с учениками, сообщает Кремль. Стоит отметить, что Путин впервые побывал на Курилах. Во время встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске в январе 2024 года он рассказывал, что ни разу не был на Курильских островах, и пообещал непременно посетить их.

    Тем временем uлава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с визитом Путина на Курилы, заявив, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, приводит Reuters слова дипломата. Японский премьер-министр Санаэ Такаити назвала «неприемлемым» визит Путина на Итуруп. По словам главы правительства, этот шаг задевает чувства японцев.

    Новость о прибытии Путина на Курилы стремительно вышла в лидеры японского сегмента соцсети X. Информагентство Kyodo выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие заняло центральное место на сайте NHK – общественного телевидения Японии.

    Отметим, днем ранее глава государства поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг», чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Кроме того, Путин обсудил с командующим ТОФ Виктором Лииной рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также президент напомнил, что Япония официально причислила Россию к источникам основных угроз и ввела неспровоцированные Москвой санкции.

    Токио оказывает поддержку Киеву. Речь идет, в частности, об инвестировании японскими компаниями средств в производство беспилотников на Украине. Эти действия японских властей расцениваются Москвой как враждебные шаги, направленные на затягивание текущего конфликта, отметил посол России в Японии Николай Ноздрев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Япония сбросила маску «исключительно оборонительной страны».

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    12 августа 2026, 15:23 • Новости дня
    Лантратова сообщила об отказе Киева забирать пленных украинцев

    Лантратова: Украина не хочет менять 224 пленных, они Киеву не нужны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киевские власти проигнорировали предложение Москвы вернуть осужденных граждан, предпочитая использовать ситуацию исключительно в медийных целях, сообщила омбудсмен РФ по правам человека Яна Лантратова.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале на платформе Мах сообщила о нежелании украинской стороны возвращать своих граждан.

    «Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром – ради одного: чтобы забрать своих... Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни людей», – заявила омбудсмен.

    По ее словам, украинское руководство регулярно отвергает инициативы Москвы по обмену пленными. Только за последний месяц российская сторона передала три различных перечня, включающих как рядовых солдат, так и осужденных по разным статьям на территории России. Однако встречных шагов не последовало.

    «Мы не бросили никого. Мы боремся за каждого. И мы вернем их домой. Вопрос лишь в том, готова ли Украина посмотреть правде в глаза и обменять людей на людей, а не играть в одни ворота», – написала Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Москва и Киев согласовали списки для возвращения удерживаемых лиц.

    Позже представители двух стран обсудили детали возвращения пленных домой.

    В конце прошлого месяца уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала скорое проведение процедуры обмена.

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    13 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Посол России в Японии указал на враждебные шаги Токио

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия японских властей по оказанию поддержки Киеву расцениваются Москвой как враждебные шаги, направленные на затягивание текущего конфликта, отметил посол России в Японии Николай Ноздрев.

    По словам дипломата, речь идет об инвестировании японскими компаниями средств в производство беспилотников на Украине. Кроме того, Япония принимает участие в программах НАТО по поддержке Киева.

    «Все это мы рассматриваем как однозначно враждебные шаги администрации Санаэ Такаити, направленные на затягивание конфликта и подрыв национальной безопасности Российской Федерации», – подчеркнул Ноздрев в беседе с РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров в июле сообщил о сторонниках диалога с Россией в Японии.

    Посол Ноздрев заявил об усилении поддержки киевского режима Японией.

    Президент Владимир Путин ранее заявил о необоснованных санкциях Японии против России.

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    13 августа 2026, 02:28 • Новости дня
    Названа тройка городов-лидеров по числу студентов

    Минобрнауки составило топ-3 студенческих городов России

    Названа тройка городов-лидеров по числу студентов
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва, Петербург и Казань заняли ведущие позиции в национальном рейтинге привлекательности для получения высшего образования, сообщили в Минобрнауки России.

    Ведущими центрами притяжения учащихся высших учебных заведений признаны Москва, Петербург и Казань, передает РИА «Новости».

    «Топ-десять российских городов по числу студентов: Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород», – говорится в сообщении ведомства.

    Представители министерства отметили планы по масштабному развитию образовательной инфраструктуры. Ожидается, что к 2036 году в стране появится 40 новых студенческих кампусов.

    Возведение подобных объектов уже ведется в Нижнем Новгороде, Тюмени, Челябинске и Южно-Сахалинске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назван топ-10 недружественных стран по студентам в вузах России. Молодые специалисты назвали ожидаемый доход на старте карьеры. Путин назвал уникальными условия в новосибирском Академгородке.

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    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

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