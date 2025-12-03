Tекст: Ольга Иванова

Решение о прекращении действия соглашения с Россией по поводу работы Русского дома в Кишиневе официально одобрено президентом Майей Санду, сообщает ТАСС. Документ был опубликован в «Официальном вестнике», что завершило процесс денонсации соглашения.

В соответствии с постановлением парламента, Министерству иностранных дел Молдавии поручено уведомить Россию о том, что республика выходит из соглашения в одностороннем порядке. Ожидается, что взаимодействие между странами по соответствующей теме будет прекращено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Молдавии принял решение о денонсации соглашения с Россией и закрытии Русского дома в Кишиневе.

В Кишиневе начался сбор подписей и организована электронная петиция в поддержку Российского центра науки и культуры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что руководство Молдавии продолжает курс на негативное отношение к России, что вредит интересам населения страны.

Посол России в Молдавии Олег Озеров подчеркнул, что жители Молдавии не видят в России врага, несмотря на антироссийскую пропаганду.