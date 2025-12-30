  • Новость часаИз петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В России 2025 год начал масштабную перекройку рынка труда
    Медведев: Вонючему ублюдку Зеленскому придется прятаться до конца жизни
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы
    Трамп раскритиковал попытку атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Захарова пообещала «не дипломатический ответ» Киеву
    Власти Никарагуа осудили «фашистскую атаку» БПЛА на резиденцию Путина
    Медведев назвал главный итог 2025 года
    Генштаб заявил о наступлении широким фронтом на Славянск
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперёд внутренней на фоне явных трудности внутри европейских стран.

    0 комментариев
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    36 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    5 комментариев
    30 декабря 2025, 09:20 • Новости дня

    Боррель скрывал доходы от Abengoa при работе президентом EUI

    Tекст: Вера Басилая

    В 2012 году Жозеп Боррель оставил пост президента Европейского университетского института после того, как его уличили в сокрытии доходов от компании Abengoa, где он совмещал руководство с платной работой.

    Расследование Европейской прокуратуры по деятельности Европейской службы внешних связей выяснило, что экс- глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не задекларировал внешние доходы от испанской энергетической компании Abengoa в 2012 году, передает РИА «Новости».

    Тогда испанские СМИ сообщили, что он получил около 300 тыс. евро в год за работу в совете директоров после ухода из Европарламента, но не раскрыл этот факт, когда возглавил Европейский университетский институт (EUI).

    По уставу института, президент обязан декларировать все источники дохода для поддержания беспристрастности, однако Боррель скрыл информацию, ограничившись служебным письмом, где назвал нарушение «процедурной ошибкой». Представители института сочли поступок конфликтом интересов, поскольку Abengoa лоббировала проекты, связанные с деятельностью института, сообщают испанские СМИ.

    Несмотря на этот инцидент, Боррель продолжил карьеру и стал верховным представителем ЕС по иностранным делам с 2019 по 2024 годы. Сейчас новый интерес к его биографии связан с расследованием Европейской прокуратуры относительно работы Европейской службы внешних связей в 2021-2022 годах, включая финансирование Дипломатической академии Европейского союза.

    Полиция Бельгии, по поручению Европейской прокуратуры, 2 декабря провела обыски в Европейском колледже и в зданиях внешнеполитической службы Евросоюза в Брюсселе.

    Полиция Бельгии задержала, допросила и отпустила из-под стражи трех человек, включая экс-главу европейской дипломатии Федерику Могерини.

    Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, но вскоре ей позволили покинуть отделение полиции.

    Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    Комментарии (12)
    28 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС

    Telegraph: Стармер пропустил разговор лидеров ЕС с Зеленским из-за нехватки времени

    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер не принял участие в телефонном разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед встречей главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph.

    Причиной стала нехватка времени у Стармера, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что участие премьер-министра Британии в этом совещании изначально не планировалось. В ходе телефонного разговора Британию представлял советник главы правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он нередко бывает участником подобных обсуждений от имени Лондона.

    Помимо Пауэлла, на звонке присутствовали и другие советники европейских лидеров по вопросам безопасности.

    Напомним, Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом.

    Белый дом сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (13)
    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (10)
    27 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    В Италии оценили ущерб от запрета импорта сантехники в Россию

    Италия потеряет 140 млн евро из-за запрета поставок сантехники в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянские предприятия могут ежегодно недополучать порядка 140 млн евро из-за запрета на экспорт сантехники в Россию, существенно пострадают малые и средние компании, заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

    Италия может лишиться примерно 140 млн евро в год из-за запрета на поставку сантехники в Россию, рассказал президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, передает РИА «Новости».

    По его оценке, совокупные потери с учетом других попавших под санкции товарных категорий могут достичь 250 млн евро в год.

    Трани отметил, что подобные ограничения наносят серьезный ущерб множеству компаний в Италии, в особенности малым и средним, которые ранее крепко удерживали свои позиции на российском рынке. Он подчеркнул, что последствия ограничительных мер для отдельных производителей будут более ощутимы.

    Напомним, российская экономика с 2022 года столкнулась с масштабными западными санкциями. По данным агентства, против России действует почти 31 тыс. ограничений, а Евросоюз уже принял 19 пакетов санкций.

    Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, в том числе унитазов и биде, в Россию в рамках 19 пакета санкций.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что россияне с юмором восприняли это решение, а европейские производители теперь несут убытки.

    Комментарии (13)
    28 декабря 2025, 02:12 • Новости дня
    Лавров назвал ЕС главным препятствием к миру на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не скрывает подготовки к войне с Россией и становится ключевым препятствием к миру на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр обратил внимание на недавние попытки европейских политиков передать замороженные российские валютные резервы, находящиеся в Бельгии, украинскому режиму. «Но не получилось», – сказал он.

    Лавров заявил, что Москва ценит усилия США по достижению мирного урегулирования и готова к дальнейшей работе с американскими переговорщиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что режим Владимира Зеленского и его европейские союзники не проявляют готовности к конструктивным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    Маска умершего биатлониста Баккена была выставлена на высоту 7 тыс. метров

    Гипоксическая маска умершего биатлониста Баккена была выставлена на высоту 7 тыс. метров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На теле умершего норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли маску, выставленную на имитацию высоты в 7 тыс. метров, сообщили скандинавские СМИ.

    Гипоксическая маска, обнаруженная на умершем норвежском биатлонисте Сиверте Баккене, была настроена на высоту 7 тыс. метров, передает РИА «Новости»  со ссылкой на VG. Это оборудование используют спортсмены для имитации тренировок в условиях недостатка кислорода. Данный режим предполагает крайне низкое содержание кислорода во вдыхаемом воздухе.

    Уточняется, что пока неизвестно, самостоятельно ли Баккен выставил такие параметры, и существовала ли такая настройка в момент его гибели. По одной из версий, уровень мог быть изменен в процессе реанимации спортсмена сразу после обнаружения тела.

    Для установления точной причины смерти будет выполнена судебно-медицинская экспертиза. Результаты анализов ожидаются в начале следующей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баккен скончался 23 декабря в возрасте 27 лет на итальянском курорте Лавацца. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При этом спортсмен находился в гипоксической маске.


    Комментарии (2)
    27 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    «Газпром» сообщил о сокращении запасов газа в Прибалтике

    «Газпром» предупредил о сокращении запасов газа в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень заполненности единственного подземного газохранилища в Прибалтике опустился до 49,5%, что обычно бывало только к середине февраля, отметили в «Газпроме».

    Газодобывающая компания «Газпром» в своем официальном Телеграм-канале сообщила о существенных трудностях с газоснабжением в Прибалтике. Компания обратила внимание на то, что Инчукалнское подземное хранилище газа в Латвии, единственное в регионе, уже более чем наполовину опустошено.

    «Крайне сложная ситуация в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля», – говорится в сообщении газовой компании.

    Также в «Газпроме» подчеркнули, что перед стартом сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено только на 61%. Снижение запасов в хранилище отмечается на фоне зимнего периода, что повышает риски для стабильности газоснабжения в регионе и требует повышенного внимания к ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о серьезных рисках для Европы из-за низких темпов закачки газа в подземные хранилища.

    Напомним, Россия заняла третье место по объему стоимости импорта газа Евросоюзом по итогам октября. А заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что за два года европейские страны перечислили России больше средств за газ, чем потратили на поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп: Решение по замороженным российским активам не принято

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о передаче замороженных российских активов Европой для восстановления Украины пока не принято, заявил глава американского государства Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским.

    «Ничего из этого еще не было решено», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях. Президент США также выразил убеждение, что сейчас есть условия для заключения мирного соглашения, но конкретных сроков он не ставит. По его словам, обсуждаемая сделка по завершению конфликта будет выгодной для всех сторон.

    Трамп отдельно подчеркнул значимость участия США в посреднических усилиях и отметил, что Россия ценит это.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву. Лидеры стран ЕС не сумели согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов.

    В поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. 

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Беглый сенатор Хорошавцев был освобожден судом в Италии после задержания

    Сбежавший экс-сенатор Хорошавцев был освобожден в Италии после задержания в отеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор и экс-глава «Башнефти» Виктор Хорошавцев, обвиняемый в крупном мошенничестве в России, был арестован в гостинице в Италии и вскоре освобожден решением миланского суда, пишут местные СМИ.

    Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, обвиняемый в мошенничестве в России, был задержан на севере Италии по международному ордеру. Однако вскоре он был освобожден, передает ТАСС, ссылаясь на итальянскую газету Corriere della Sera.

    Суд Милана отклонил запрос о содержании Хорошавцева под стражей. Адвокаты аргументировали свою позицию тем, что юридическое сотрудничество с Москвой невозможно, так как Россия вышла из Совета Европы и прекратила участие в соответствующих соглашениях.

    Издание сообщает, что экс-сенатор был задержан 25 декабря в гостинице, куда приехал навестить свою дочь. Сейчас он проживает в Испании, где у него есть вид на жительство, а также является гражданином Израиля.

    Ранее суд в Мадриде уже отказывал России в экстрадиции Хорошавцева. Кроме того, Corriere della Sera напоминает, что имя бывшего сенатора фигурировало в журналистских расследованиях, связанных с бизнесом в ОАЭ и Хорватии.

    С 2003 по 2009 год Хорошавцев занимал пост члена Совета Федерации от Удмуртии, после чего возглавил ОАО «Система-инвест» – дочернюю компанию АФК «Система». Под его управление тогда перешла восьмая по объему добычи российская нефтяная компания «Башнефть» и практически весь топливно-энергетический комплекс Башкирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Тверской суд Москвы арестовал Хорошавцева заочно, а также он объявлен в федеральный и международный розыск.

    Хорошавцев, согласно судебным документам, с июня 2024 года находится за пределами России и уехал в Турцию.

    Напомним, в России он обвиняется в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Потерпевшей стороной по делу является госкорпорация «Агентство страхования вкладов».

    Хорошавцеву грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие считает, что обвиняемый действовал вместе с неустановленными и не задержанными лицами.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 13:06 • Новости дня
    CNN: Европейских лидеров не будет на переговорах Трампа с Зеленским во Флориде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры, как ожидается, не будут принимать участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

    Как отмечается в сообщении CNN, «никакие европейские лидеры, как ожидается, не будут включены во встречу», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп увидел «хороший шанс» на договоренности с Зеленским на выходных.

    В Совфеде призывали Зеленского вести переговоры без «душеприказчиков» из ЕС и НАТО.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 01:21 • Новости дня
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    @ Официальное интернет-представительство президента Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы, которые намерен рассмотреть на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры Зеленский вел из Галифакса, где встречался с премьер-министром Канады Марком Карни.

    Зеленский пояснил, что ЕС известны не все детали, поскольку обсуждение велось Киевом и Вашингтоном в основном в двустороннем формате. Также Зеленский добавил, что рассчитывает после переговоров с Трампом организовать встречу с руководителями европейских стран для обсуждения полученных наработок и детального разбора инициатив. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на гарантии безопасности со стороны США, однако существуют и такие гарантии, которые зависят от позиций европейских лидеров, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что лидеры стран Евросоюза планировали обсудить с Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен вопрос поддержки Украины. Европейские лидеры, вероятно, не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского во Флориде.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 13:48 • Новости дня
    Reuters: Разговор Зеленского с европейскими лидерами пройдет без Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и рядом европейских лидеров в субботу, пишет Reuters.

    По информации Reuters, в разговоре не будет участвовать президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

    Ранее агентство сообщало, ссылаясь на представителя Еврокомиссии, что в обсуждении примет участие и Дональд Трамп.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что европейские лидеры, как ожидается, не будут принимать участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде.

    Ранее Трамп увидел «хороший шанс» на договоренности с Зеленским на выходных.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 07:27 • Новости дня
    Junge Welt: ЕС признает свою незначительность или сорвет сделку России и США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В то время, как Москва и Вашингтон пытаются договориться об условиях окончания конфликта на Украине, Европейский союз пытается сделать вид, что в этом урегулировании без него не обойтись, отмечает немецкое издание Junge Welt.

    Евросоюз может либо адаптироваться к тенденции России и США по урегулированию и признать свою незначительность, либо он может попытаться сорвать сделку, отметили авторы статьи Junge Welt, передает РИА «Новости».

    Если ЕС сможет сорвать договоренности, то он может убедить себя и весь мир, что обойтись без него в Восточной Европе невозможно, говорится в материале.

    Политики Европы, рассказывая о «русской угрозе», и призывая Украину «не останавливать борьбу», всего лишь пытаются придать себе веса.

    Напомним, президент США Трамп и Зеленский провели телефонные разговоры с европейскими лидерами, до этого их переговоры шли без участия европейских представителей около двух часов.

    По словам Трампа, при переговорах с лидерами Европы и Зеленским получилось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Финский политик призвал к отставке главы ЕК

    Финский политик Мема призвал к отставке главы ЕК фон дер Ляйен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финский политик Армандо Мема от партии «Альянс свободы» публично призвал к немедленной отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Соответствующий призыв был опубликован им в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». Мема раскритиковал ЕК за регулярное «пренебрежение гражданами Евросоюза» и за практику, которую он назвал демонстрацией диктатуры в Брюсселе.

    «Санкции против Жака Бода незаконны и по-настоящему показывают лицо Европейского союза, чистую диктатуру. Еврокомиссия нарушает все конвенции ЕС и принципы верховенства права. Тем временем коррумпированные чиновники ЕС остаются безнаказанными по делам об отмывании денег. Мы требуем немедленной отставки Урсулы фон дер Ляйен за ежедневное пренебрежение гражданами ЕС», – написал он.

    Ранее EUobserver со ссылкой на документы сообщил о планах Евросоюза расширить санкционный пакет. В него собираются включить восемь россиян, бывшего американского морпеха, экс-разведчика из Франции и швейцарского офицера. Как отмечается, пять россиян связаны с Валдайским дискуссионным клубом, трое подозреваются в хакерской деятельности. В расширенный список включены американец Джон Дуган, французский гражданин Ксавье Моро и швейцарец Жак Бод.

    В июле премьер Венгрии Виктор Орбан потребовал отставки главы Еврокомиссии.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 12:19 • Новости дня
    «Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы в декабре

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне новогодних праздников в Европе зафиксирован рекордный отбор газа из подземных хранилищ, сообщили в «Газпроме».

    «24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

    Отмечается, что к 25 декабря в ПХГ Европы осталось 66,3 млрд куб. м газа, что на 9,9 млрд куб. м меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Особенно острая ситуация сложилась в Германии, где уровень заполненности хранилищ опустился ниже 60%.

    В ноябре запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 80%.

    Ранее «Газпром» сообщил о сокращении запасов газа в Прибалтике.

    Комментарии (0)
    Главное
    Западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Зеленского в США
    FT назвала перепалку Трампа с Зеленским одним из ключевых событий года
    В Сирии поменяли банкноты с портретами Асада
    Казначейство России объявило о готовности принимать цифровые рубли
    В Институте русского языка назвали самые популярные слова 2025 года
    С нового года россиянам разрешили ставить шесть отметок в паспорте
    Сотни россиян застряли в Стамбуле из-за «несуществующего» рейса

    В России 2025 год начал масштабную перекройку рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают, что означает рекордно низкий уровень безработицы – и почему все эти изменения означают для россиян, в том числе, рост зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации