Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
Россияне с юмором восприняли решение Евросоюза запретить поставки сантехники в Россию, тогда как европейские производители несут убытки. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«ЕС, очевидно, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает ее экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). При этом он отметил, что в ассоциации итальянских предпринимателей запрет восприняли серьезно: «Хотя для россиян это забавно – запрет на использование сантехники забавен, но для нас это не смешно».
При этом, отметил Дмитриев, европейские чиновники публично выражают удовлетворение запретом, несмотря на недовольство убытками со стороны представителей отрасли. Он добавил, что ЕС, по всей видимости, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, поэтому ограничил экспорт этих товаров в Россию.
Ранее Евросоюз ввел новый пакет санкций, который запрещает ввоз в Россию сантехники, включая унитазы и биде. Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.