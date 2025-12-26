Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон ВСУ после захвата штаба
В социальных сетях на Украине стали появляться призывы к расформированию 102-го батальона теробороны ВСУ после захвата их штаба в Гуляйполе российскими штурмовиками, рассказали в российских силовых структурах.
«В связи с событиями в Гуляйполе в украинских социальных сетях украинцы стали требовать расформировать 102-й обр ТРО. Радикальные нацисты обвиняют в утрате Гуляйполя», – рассказал ТАСС информатор.
Среди украинцев широко обсуждается вина 102-й бригады в отсутствии личного состава на позициях, действиях саботажа со стороны офицерского состава, а также в искажении информации для командования.
Источник добавил, что, по мнению российских силовиков, личный состав штабного командного пункта ВСУ покинул здание в панике, бросив телефоны и секретные документы.
Также боевики 102-й бригады могли не знать о бегстве смежных подразделений 225-го полка, которые не сообщили о своей эвакуации руководству.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.
ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных.