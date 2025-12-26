Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Рябков заявил о невозможности победы НАТО в открытом конфликте с Россией
Замглавы МИД России подчеркнул, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.
Политики, рассчитывающие на победу над Россией в открытом конфликте «под натовскими знаменами», глубоко ошибаются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Рябков подчеркнул: «Я не хотел бы предаваться спекуляциям и теоретическому построению наихудших сценариев. Я <…> могу лишь сказать: глубоко ошибаются те, кто, возможно, рассчитывает на победу над Россией в открытом конфликте с участием западной группы стран, под натовскими знаменами».
Дипломат также добавил, что рассчитывать на такой исход западным странам «не стоит». По его словам, у них «не выйдет» добиться успеха в подобном противостоянии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков ранее заявил о существенном прогрессе на переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
А на прошлой неделе Рябков подтвердил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.
Также Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы узнать, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.