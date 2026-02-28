ЦБ сообщил о возможном ослаблении рубля при новом бюджетном правиле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тремасов сообщил на конференции Cbonds и Smartlab, что ужесточение бюджетного правила способно привести к ослаблению рубля, передает ТАСС. По его словам, укрепление рубля в прошлом году во многом было связано с изменением параметров бюджетного правила, теперь же, при движении в обратную сторону, ожидается обратный эффект.

«Понятно, что это будет оказывать ослабляющее влияние на курс рубля, но влияние это не драматичное», – заявил Тремасов. Он добавил, что параметры бюджетного правила могут повлиять также на траекторию ключевой ставки в 2026 году.

По словам советника главы ЦБ, степень этого влияния станет понятна позднее, а подробности будут озвучены на мартовском заседании Банка России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина признала ошибку в коммуникациях по ключевой ставке. Эксперты отметили работу Центробанка над исправлением этих ошибок. Центробанк допустил возможность сохранения или снижения ключевой ставки до декабря.