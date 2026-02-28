35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
Трамп выступил с полноценным ультиматумом иранским властям: объявление войны до достижения цели, максимальные задачи вплоть до смены режима. Видимо, он пришёл к выводу, что риски потерь – допустимы, отметил политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
По всей видимости, Трамп пришел к выводу о допустимости потерь, хотя до этого колебался, по его мнению «успех принесёт принципиально важные выгоды в виде окончательного переустройства Ближнего Востока в интересах Израиля и США», – написал эксперт в своем Telegram-канале.
При этом Лукьянов отметил, что «такого масштаба военная кампания без согласия Конгресса США противоречит Конституции. В случае с Ираком Конгресс давал разрешение на военные действия заранее. Здесь ничего подобного не было. Ва-банк так ва-банк. Расчёт на быстрый и красивый эффект. А если нет?», – задается вопросом политолог.
Кроме того, он отметил, что «вести с Трампом переговоры – дело сомнительной ценности, если судить по иранскому опыту. Просто-таки бессмысленно», – отметил он.
Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.
Ранее министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.