Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям

Tекст: Мария Иванова

По всей видимости, Трамп пришел к выводу о допустимости потерь, хотя до этого колебался, по его мнению «успех принесёт принципиально важные выгоды в виде окончательного переустройства Ближнего Востока в интересах Израиля и США», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

При этом Лукьянов отметил, что «такого масштаба военная кампания без согласия Конгресса США противоречит Конституции. В случае с Ираком Конгресс давал разрешение на военные действия заранее. Здесь ничего подобного не было. Ва-банк так ва-банк. Расчёт на быстрый и красивый эффект. А если нет?», – задается вопросом политолог.

Кроме того, он отметил, что «вести с Трампом переговоры – дело сомнительной ценности, если судить по иранскому опыту. Просто-таки бессмысленно», – отметил он.

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.

Ранее министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.