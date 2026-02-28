35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Спасший ребенка в Петербурге дворник вернулся в Ташкент
Спасший ребенка в Петербурге дворник вернулся в Узбекистан
Гражданин Узбекистана, поймавший выпавшего из окна седьмого этажа мальчика, прилетел на родину, где ему вручили сертификат на бесплатные перелеты.
Самолет с Хайрулло Ибадуллаевым на борту приземлился в субботу в столице республики, передает РИА «Новости».
В международном аэропорту Ташкента состоялась торжественная встреча соотечественника, совершившего героический поступок.
В пресс-службе авиакомпании Centrum Air рассказали о наградах для спасителя. «Туроператор Centrum Holidays преподнес герою подарок для его семьи – путевку на Умру для родителей Хайруллы Ибадуллаева», – отметили представители перевозчика. Также мужчине вручили сертификат на бесплатные полеты в течение пяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дворник в Петербурге поймал выпавшего из окна седьмого этажа мальчика. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил мужчину медалью за этот героический поступок. Спустя несколько дней прохожие спасли еще одного ребенка после падения с десятого этажа.