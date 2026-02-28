35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
INA: У Ирана не будет «красных линий» при ответных ударах по Израилю
INA сообщило о готовности Ирана к неограниченному ответу на удары Израиля и США
Иранские власти заранее подготовились к атакам Израиля и США и готовы ответить без ограничения по времени, подчеркнув отсутствие «красных линий» для Тегерана, отмечают СМИ соседнего Ирака.
Иранские власти заранее знали о готовящихся атаках со стороны Израиля и США и приняли необходимые меры, передает ТАСС со ссылкой на иракское агентство INA. Сообщается, что Тегеран подготовил ответные действия, которые не ограничиваются по времени.
Высокопоставленный источник INA в Иране заявил: «Для Тегерана не будет красных линий» при возможных ударах по Израилю. Он также подчеркнул, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько жилых домов в центре Тегерана были разрушены в результате ударов. А командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявило, что Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран.
Напомним, что министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. А президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана и заявил о планах сменить власть в Иране.