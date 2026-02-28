INA: У Ирана не будет «красных линий» при ответных ударах по Израилю

INA сообщило о готовности Ирана к неограниченному ответу на удары Израиля и США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иранские власти заранее знали о готовящихся атаках со стороны Израиля и США и приняли необходимые меры, передает ТАСС со ссылкой на иракское агентство INA. Сообщается, что Тегеран подготовил ответные действия, которые не ограничиваются по времени.

Высокопоставленный источник INA в Иране заявил: «Для Тегерана не будет красных линий» при возможных ударах по Израилю. Он также подчеркнул, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько жилых домов в центре Тегерана были разрушены в результате ударов. А командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявило, что Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран.

Напомним, что министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. А президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана и заявил о планах сменить власть в Иране.