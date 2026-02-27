Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Иран отказался уничтожать ядерные объекты по требованию США
WSJ: Третий раунд переговоров показал, что Иран и США далеки от соглашения
Переговоры США и Ирана по ядерной программе в Женеве вновь завершились без результата: Тегеран отверг требование уничтожить объекты и вывезти обогащенный уран, пишет газета Wall Street Journal.
Американские и иранские дипломаты по-прежнему далеки от компромисса, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Встреча в Швейцарии завершилась без подписания итоговых документов.
Вашингтон настаивал на жестких мерах. По данным источников, США потребовали от Тегерана уничтожить ядерные объекты в Форду, Натанзе и Исфахане, а также отдать весь накопленный уран.
Иранская сторона категорически отвергла идею вывоза запасов топлива за рубеж. Тегеран также не согласился прекращать обогащение урана и вводить ограничения на свою национальную программу.
Сейчас делегации, которые возглавляют Аббас Аракчи и Стив Уиткофф, пытаются выработать приемлемые условия сделки. Всего стороны провели уже три раунда консультаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд переговоров между представителями США и Ирана завершился в Женеве.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг наличие требований Вашингтона по полному отказу от обогащения урана.