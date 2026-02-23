«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.24 комментария
Дмитриев назвал картину с арестом принца Эндрю концом британской короны
Кирилл Дмитриев назвал появление в Лувре картины с изображением задержания члена британской королевской семьи принца Эндрю символом заката монархии в Британии.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию портала Politics UK, разместившего фото картины из Лувра с задержанным экс-принцем Эндрю, передает ТАСС. «Конец британской короны», – написал он на своей странице в соцсети Х.
На полотне, выставленном активистами в парижском музее, бывший член королевской семьи изображен крупным планом на заднем сиденье автомобиля.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой 66-й день рождения и доставлен в полицию для допроса по подозрению в злоупотреблении полномочиями.
Правоохранители проверяют информацию о передаче конфиденциальных сведений американскому финансисту Джеффри Эпштейну в период работы принца спецпредставителем по торговле.
Позже фигуранта отпустили без предъявления обвинений, однако следственные действия продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать положение члена британской королевской семьи.
Британские правоохранители планируют завершить обыски по делу о связях Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном к началу новой недели.
Король Карл III разрешил сотрудникам дворца предоставить полиции доступ к документам бывшего принца. Биограф Эндрю Мортон предрек снижение влияния монархии из-за этого скандала.