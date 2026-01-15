Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.7 комментариев
Путин призвал мировое сообщество требовать соблюдения международного права во всем мире
Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в Москве призвал международное сообщество более решительно добиваться соблюдения международного права, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул важность того, чтобы все страны мира могли реализовывать свои суверенные права без внешнего давления и вмешательства.
Путин обратил внимание, что десятки государств сегодня сталкиваются с хаосом, беззаконием и нарушением своих прав, не располагая достаточными возможностями для самостоятельной защиты. Он отметил, что во многом причиной этого является недостаточное уважение к принципам международного права.
В ходе выступления президент заявил: «Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку». Путин также подчеркнул, что такой миропорядок должен гарантировать всем странам право выбирать собственную модель развития, самостоятельное определение судьбы и сохранение национальной культуры и традиций.
