Tекст: Вера Басилая

По данным портала Axios, руководство США и Израиля планировало начать военную операцию против Ирана на неделю раньше, ориентировочно 21–22 февраля, передает ТАСС.

Решение о переносе операции было принято по оперативным причинам, связанным с неблагоприятными погодными условиями для действий авиации. Кроме того, источники Axios отметили, что дополнительное время потребовалось для усиления координации между вооруженными силами США и Израиля.

Перенос сроков позволил Вашингтону окончательно определиться между дипломатическим и силовым подходами к ситуации вокруг Тегерана.

При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

США уничтожили практически все военно-политическое руководство Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал гибель командования проявлением самопожертвования ради защиты страны.

Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.