Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.
Axios: США и Израиль отложили удары по Ирану из-за погоды
Руководство США и Израиля планировало начать военную операцию против Ирана на неделю раньше, ориентировочно 21–22 февраля, но атака была перенесена из-за погодных условий, сообщает Axios.
Решение о переносе операции было принято по оперативным причинам, связанным с неблагоприятными погодными условиями для действий авиации. Кроме того, источники Axios отметили, что дополнительное время потребовалось для усиления координации между вооруженными силами США и Израиля.
Перенос сроков позволил Вашингтону окончательно определиться между дипломатическим и силовым подходами к ситуации вокруг Тегерана.
При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.
США уничтожили практически все военно-политическое руководство Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал гибель командования проявлением самопожертвования ради защиты страны.
Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.