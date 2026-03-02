  • Новость часаКремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    2 марта 2026, 13:05 • Новости дня

    Иран заявил об уничтожении трех истребителей ВВС США

    Силы ПВО Ирана сбили три истребителя ВВС США над регионом

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили три американских истребителя над одним из регионов страны, сообщил представитель штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия».

    Представитель штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия» сообщил о том, что силами иранской противовоздушной обороны были сбиты три истребителя ВВС США, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны Кувейта сообщило, что в стране произошло крушение нескольких американских военных самолетов.

    Сообщалось, что Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом.

    Силы ПВО Ирана уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.

    ВВС Исламской республики нанесли удары по базам США в Персидском заливе.

    2 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кувейте утром произошло крушение нескольких американских военных самолетов, экипажи были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии, сообщило кувейтское Минобороны.

    Несколько американских военных самолетов потерпели крушение на территории Кувейта, все летчики остались живы, передает ТАСС.

    Информация об инциденте была подтверждена официальным представителем Минобороны Кувейта.

    Известно, что все летчики были оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

    Ранее военные подразделения Ирана сбили истребитель ВВС США в воздушном пространстве Кувейта.

    Силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.

    2 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    Атака на объект нефтяной компании произошла в субботу, передает Reuters со ссылкой на информированный источник. Предприятие расположено в восточной части королевства.

    «Удар беспилотником нанесен по НПЗ Aramco в Рас-Таннуре, работа приостановлена в качестве меры предосторожности, ситуация под контролем», – говорится в сообщении агентства.

    Решение об остановке деятельности принято руководством комплекса, чтобы полностью исключить возможные риски для персонала и оборудования, передает РИА «Новости».

    Как отмечает ТАСС со ссылкой на Semafor, пожар возник на объекте саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    В настоящий момент профильные службы оценивают последствия инцидента на месте событий, однако подробности о масштабе ущерба пока не приводятся.

    НПЗ в Рас-Таннуре является крупнейшим в мире комплексом по переработке и экспорту нефти, его остановка способна нанести серьезный ущерб мировому рынку энергоресурсов.

    Ранее сообщалось, что нефтяной рынок ожидает скачка цен из-за перекрытия Ормузского пролива.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    NYT: Иран смог поразить шесть военных объектов США на Ближнем Востоке
    NYT: Иран смог поразить шесть военных объектов США на Ближнем Востоке
    @ U.S. Air Force/ZUMA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли серьезный ущерб американской военной инфраструктуре в нескольких странах Ближнего Востока, пишут американские СМИ.

    Анализ спутниковых снимков и видеозаписей показал, что Тегеран атаковал как минимум шесть американских объектов, пишет New York Times.

    Под огнем оказались военные сооружения в Бахрейне, Ираке, ОАЭ и три площадки в Кувейте.

    В Манаме пострадал штаб Пятого флота ВМС США, где были уничтожены терминалы спутниковой связи и повреждены здания. На авиабазе Али ас-Салем в Кувейте обрушились крыши нескольких строений, а в иракском Эрбиле горели четыре объекта.

    Американские чиновники заявили о гибели трех военнослужащих и ранении пятерых при ударе по лагерю Арифджан. Также задымление зафиксировано в зоне отдыха ВМС в порту Джебель-Али в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран атаковал военные базы США в семи государствах Ближнего Востока. Военно-воздушные силы страны нанесли удары по американским объектам в Персидском заливе и Ираке.

    2 марта 2026, 12:07 • Новости дня
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    @ Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи приведут к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР, сообщает The New York Times.

    Масштабные авиаудары по Ирану приведут к его значительному ослаблению. Даже несмотря на возможную смену руководства и попытки режима выстоять, Иран уже не сможет оказывать прежнее влияние на соседей и регион в целом. Эксперты отмечают, что разрушения и гибель ключевых военных лидеров нанесут серьезный удар как по внутренней стабильности, так и по позиции Ирана во внешней политике, пишет The New York Times.

    По мнению Санам Вакил из Chatham House, «Исламская Республика в нынешнем виде не переживет этого». Она добавила: «Ближний Восток уже не будет прежним. На протяжении 47 лет регион жил с враждебным и дестабилизирующим режимом, который сначала пытались изолировать, а затем контролировать».

    Издание отмечает, что даже если режим не падет, что по-прежнему является заявленной целью президента Трампа, эта масштабная атака, вероятно, будет иметь стратегические последствия на Ближнем Востоке, сравнимые с распадом Советского Союза.

    Специалисты прогнозируют, что Иран может попытаться повысить цену войны для США и Израиля, расширяя конфликты через свои прокси-группы, чтобы добиться прекращения боевых действий.

    В случае эскалации противостояния с участием «Хезболлы», шиитских милиций и хуситов конфликт может перерасти в региональную войну, что скажется на ценах на нефть и инфляции, а возможная блокировка Ормузского пролива окажет глобальное влияние. В долгосрочной перспективе ослабленный Иран может утратить роль ключевого игрока, а Израиль укрепит свои позиции в регионе.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.

    В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой гибель атака на Иран и гибель Хаменеи.

    2 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    @ Luis M. Alvarez/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи, что спровоцировало резкий скачок нефтяных котировок и рост геополитической напряженности во всем мире.

    Американские военные нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи, передает Bloomberg.

    До этого американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что ознаменовало резкий переход Вашингтона к тактике открытого физического устранения противников. Эти действия демонстрируют отказ от прежних дипломатических ограничений в пользу прямого силового давления.

    Эскалация конфликта моментально ударила по мировым рынкам: нефть марки Brent подскочила в цене до 82 долларов за баррель. Экономисты прогнозируют, что полное перекрытие стратегически важного Ормузского пролива может взвинтить котировки до 108 долларов. Крупнейшие судоходные компании экстренно приостанавливают транзит, а международные авиаперевозчики отменяют рейсы в ближневосточном регионе.

    «Трамп, похоже, стал тревожно готов использовать огромную военную мощь США без каких-либо ограничений, руководствуясь только тем, что он считает интересами Америки в данный конкретный момент», – заявил бывший советник по нацбезопасности Британии Питер Рикеттс.

    Москва и Пекин жестко осудили действия Вашингтона, назвав их циничным нарушением международных норм, однако Трамп пообещал продолжать операцию до полного достижения целей.

    Союзники США в Европе выражают глубокую обеспокоенность тем, что агрессивный и непредсказуемый подход нынешнего хозяина Белого дома становится новой нормой глобальной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах сменить власть в Иране. Позже президент США сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей руководства Исламской республики. Аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

    2 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Российские туристы массово застряли на Бали из-за закрытия аэропорта Дубая

    Закрытие аэропорта Дубая отрезало российским туристам путь домой с Бали

    Tекст: Мария Иванова

    Российские отдыхающие на Бали не могут вовремя вылететь домой: из-за временного закрытия аэропорта Дубая сорваны стыковочные рейсы.

    Отмены и переносы рейсов затронули пассажиров, планировавших возвращение в Москву и Петербург транзитом через Эмираты, передает РИА «Новости».

    Путешественники жалуются на отсутствие конкретики от авиакомпаний и вынужденное продление проживания в отелях.

    «Наш рейс Денпасар – Дубай сначала перенесли на несколько часов, потом вовсе отменили. В авиакомпании сказали ждать дальнейшей информации, но конкретных сроков никто не называет», – рассказала россиянка Анастасия, находящаяся в районе Кута.

    Другие отдыхающие сообщили, что часть пассажиров уже несколько суток пытается переоформить билеты, однако альтернативных маршрутов практически нет. Людям приходится за свой счет продлевать аренду жилья, стоимость которого выросла из-за ажиотажного спроса.

    Транспортный коллапс произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по объектам в Иране. В Москве заявили, что ответственность за последствия этого рукотворного кризиса полностью лежит на западных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генконсульство России в Дубае рекомендовало соотечественникам воздержаться от необязательных поездок. Авиакомпания UTair временно приостановила перелеты между Россией и Дубаем из-за ограничений в воздушном пространстве.

    Российские спортсмены застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после удара Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    База ВВС Британии на Кипре эвакуирует второстепенный персонал после атаки беспилотника, которая произошла вскоре после разрешения США использовать британские базы для ударов по Ирану, пишет The Guardian.

    После удара беспилотника по британской базе ВВС Акротири на Кипре, власти страны и Минобороны Британии приняли решение о временной эвакуации второстепенного персонала с базы, сообщает The Guardian. В результате атаки был нанесён незначительный материальный ущерб, пострадавших нет.

    Жителям близлежащих районов было рекомендовано оставаться в укрытиях до особого распоряжения. Представитель Минобороны подчеркнул, что уровень защиты сил в регионе повышен до максимального, а база оперативно отреагировала для обеспечения безопасности.

    Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил, что по базе ударил беспилотник Shahed и подчеркнул: «Наша страна никоим образом не участвует и не намерена участвовать в каких-либо военных операциях». По заявлениям администрации, эвакуация затрагивает только персонал британской базы, остальные объекты на острове продолжают работу в обычном режиме.

    Инцидент произошёл спустя несколько часов после того, как Британия разрешила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по иранским ракетным объектам. Прямого участия британских военных в ударах нет – базы используются для «ограниченных и оборонительных целей».

    В свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, британское правительство недавно усилило свою военную инфраструктуру на Кипре. По оценкам премьера, риску подвергаются порядка 200 тыс. британских граждан, включая военнослужащих, находящихся в регионе Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Британии подтвердило удар беспилотника Ирана по базе на Кипре. Два истребителя Typhoon вылетели с британской базы Акротири. На авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв.

    2 марта 2026, 11:14 • Новости дня
    Американский самолет Palm Jet поразили в районе базы Виктория в Ираке

    Tекст: Мария Иванова

    В районе иракской базы Виктория поражен американский самолет Palm Jet, при ударе также оказалась выведена из строя используемая США взлетно-посадочная полоса аэродрома.

    Иранская государственная телерадиокомпания заявила, что американский самолет Palm Jet подвергся удару в районе базы Виктория в Ираке, передает РИА «Новости».

    «Американский самолет Palm Jet был поражен в районе базы Виктория, взлетно-посадочная полоса аэродрома, использующаяся американскими силами, также повреждена», – сообщил вещатель.

    По данным иранского канала, поражение борта произошло непосредственно в зоне аэродромной инфраструктуры. В подтверждение своих заявлений телерадиокомпания опубликовала кадр из видеозаписи. На изображении, как уточняется, запечатлен момент вертикального падения воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные подразделения Исламской республики сбили истребитель ВВС США в воздушном пространстве Кувейта. Силы ПВО Ирана уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.


    2 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Кремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
    Кремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва поддерживает постоянный диалог с Тегераном и другими вовлеченными странами на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждает ситуацию вокруг этой страны. Он подчеркнул, что кроме Ирана, Россия поддерживает общение с руководством других стран, на которые влияет текущий конфликт, в том числе с государствами Персидского залива, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что в течение дня у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор, темой которого станет ситуация вокруг Ирана.

    Представитель Кремля отметил, что после этого разговора будет предоставлена дополнительная информация.

    По словам Пескова, Россия пока не ведет контактов с партнерами по БРИКС на фоне ситуации вокруг Ирана. Диалог сейчас идет прежде всего со сторонами, затронутыми конфликтом.

    Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва готова выступить посредником в разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    2 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    КСИР нанес удар по дата-центру Amazon в ОАЭ

    Дроны-камикадзе КСИР атаковали дата-центр Amazon Web Services в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    В ОАЭ дата-центр Amazon Web Services оказался под ударом иранских боевых дронов, после чего вспыхнул пожар.

    Иранские военные 1 марта направили барражирующие боеприпасы на инфраструктуру Amazon Web Services, передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ. В результате инцидента в здании начался пожар.

    «Источники сообщили, что атака была осуществлена боевыми дронами Корпуса стражей исламской революции», – пишет агентство.

    Местным экстренным службам для тушения огня пришлось полностью обесточить комплекс. Пожарные были вынуждены отключить не только основную сеть, но и резервные генераторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Исламской республики.

    Ударам ракет и беспилотников КСИР подверглись американские базы в ОАЭ и Саудовской Аравии. Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ на территории Эмиратов.

    2 марта 2026, 11:01 • Новости дня
    Иран призвал жителей Израиля немедленно покинуть «оккупированные земли»

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные объявили о нанесении ударов по правительственным и военным объектам в Тель-Авиве, Хайфе и Восточном Иерусалиме и призвали израильтян покинуть «оккупированные земли», сообщает Fars.

    Согласно заявлению КСИР, атаки были направлены на правительственный квартал в Тель-Авиве, военные и центры безопасности в Хайфе, а также объекты в Восточном Иерусалиме, передает ТАСС.

    Кроме того, КСИР рекомендовал жителям Израиля держаться подальше от военных баз и государственных учреждений, а также немедленно покинуть территорию страны.

    В заявлении также подчеркнули, что ранее иранская сторона предупреждала о расширении атак на военные базы и «оккупированные земли» врагов-агрессоров и отмечала, что сирены тревоги в Израиле не будут замолкать.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.

    В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    В понедельник израильские военные зафиксировали повторный запуск снарядов по территории Израиля, в центральных районах страны снова прозвучали сирены воздушной тревоги.

    В ответ на атаку США и Израиля Иран применил ракеты и беспилотники для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 11:50 • Новости дня
    Моди отреагировал на удары по Ирану

    Индия призвала разрешить конфликт дипломатией после гибели лидера Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне ударов США и Израиля по Ирану власти Индии выразили глубокую тревогу и потребовали урегулировать конфликт через диалог и дипломатию.

    Премьер-министр Нарендра Моди заявил о поддержке дипломатических методов решения разногласий, передает РИА «Новости».

    «Нынешняя ситуация в Западной Азии вызывает у нас глубокую озабоченность. Индия поддерживает разрешение всех споров путем диалога и дипломатии», – подчеркнул политик.

    Ранее США и Израиль начали массированную атаку на иранские объекты, включая цели в Тегеране. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.

    Обострение случилось вопреки недавним переговорам по ядерной сделке в Женеве.

    Жертвой бомбардировок стал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в стране объявлен траур продолжительностью 40 дней.

    Владимир Путин охарактеризовал убийство как циничное попрание международных норм. МИД России призвал к немедленной деэскалации и остановке боевых действий.


    2 марта 2026, 11:44 • Новости дня
    Погибшие американские военные числились в подразделении базы в Кувейте

    WP: Погибшие военные США числились в подразделении базы в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Военные США, погибшие в ходе операции против Ирана, служили в тыловом подразделении, расквартированном на базе в Кувейте, пишет The Washington Post.

    Военнослужащие, погибшие в ходе операции против Ирана, числились в составе формирования, дислоцированного в эмирате, передает ТАСС со ссылкой на данные The Washington Post.

    Американские чиновники пояснили, что трое погибших бойцов были задействованы в тыловых структурах войск США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило гибель трех военнослужащих в ходе операции «Эпическая ярость». Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по американским базам «Али ас-Салям» и «Мухаммеда Аль-Ахмеда» в Кувейте.

    Газета The Washington Post сообщила о первых боевых потерях Вашингтона в нынешнем конфликте.


    2 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    Стихийный мемориал образовался у посольства Ирана в Москве

    Жители Москвы организовали мемориал у посольства Ирана после ударов США

    Tекст: Мария Иванова

    У здания иранской дипломатической миссии в Москве появились цветы и детские игрушки в память о жертвах недавних атак.

    Возле посольства Ирана в Москве к утру понедельника сохраняется спокойная обстановка, у входа в дипмиссию лежат свежие цветы и мягкие игрушки, флаг страны приспущен в знак траура, передает РИА «Новости».

    Жители столицы продолжают приходить к зданию посольства, чтобы почтить память погибших в результате недавних ударов США и Израиля.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.

    В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.

    В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели 115 учеников в результате удара по начальной школе.

    Жители Тегерана массово направились в центр столицы для прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи.

    2 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    Bloomberg: Убийство Хаменеи перевело Иран в режим выживания

    Tекст: Ольга Иванова

    Гибель аятоллы Али Хаменеи в результате авиаудара США и Израиля привела к усилению мер безопасности и консолидации власти в Иране, сообщили СМИ.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате авиаудара США и Израиля, напоминает Bloomberg. Ему было 86 лет, он руководил страной почти четыре десятилетия, к его фигуре накопилось немало антипатии внутри страны, но его смерть стала мощным потрясением для всего Ближнего Востока. Спутниковые снимки показали, что резиденция и офис главы государства в центре Тегерана оказались разрушены, вместе с Хаменеи погибли четверо членов его семьи, включая дочь и внука.

    Сразу после гибели Хаменеи контроль над ситуацией взяли вооруженные силы страны и Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Они остаются едиными, контролируют силовой аппарат и решительно настроены сопротивляться США и Израилю до конца», – заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех. Сообщается, что на улицах Тегерана и других городов усилены меры безопасности, появились военизированные патрули и полиция, а в соцсетях появились видео с празднующими гибель Хаменеи жителями.

    В ближайшее время Иран продолжит жить по действующей конституции. Руководство временно переходит к совету из трех человек – президента Масуда Пезешкиана, главы судебной власти и старшего клирика из Совета стражей, а Ассамблея экспертов должна выбрать преемника Хаменеи. По словам профессора Мехрана Камрава из Джорджтаунского университета в Катаре, «его смерть неизбежно приведет к серьезным последствиям для жизни Исламской Республики, прежде всего в ее внутренней и внешней политике».

    После январских массовых протестов, в ходе которых погибли более 7 тыс. человек, в стране нет организованной оппозиции, любые неугодные режиму политические движения подавляются, а большую часть альтернативной политической повестки формируют иранцы за рубежом. Бывший наследный принц Реза Пехлеви вновь стал заметной фигурой, однако в самой стране он остается спорной персоной.

    Смерть Хаменеи также вызывает вопросы относительно ядерной политики Ирана. Несмотря на прежнее стремление Хаменеи к нераспространению, призывы к пересмотру ядерной доктрины звучали всё громче, особенно после нападения Израиля и США прошлым летом. Система власти, в том числе экономической и политической, во многом теперь зависит от КСИР, который за последние два десятилетия приобрел серьезное влияние.

    В международной политике уход Хаменеи разделил реакцию мировых лидеров: президент России Владимир Путин назвал его «выдающимся государственным деятелем», а Китай осудил убийство как «неприемлемое». Внутри страны Хаменеи вспоминают прежде всего как жесткого лидера, не терпевшего инакомыслия. «Его наследие – это жесткость и репрессии», считает аналитик Bloomberg Economics Дина Эсфандияри.

    Похороны Хаменеи, дата которых пока не объявлена, могут стать крупнейшим государственным событием, но из-за войны их проведение остается под вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия созывает чрезвычайное совещание на фоне эскалации конфликта с Ираном. Страны Евросоюза демонстрируют разные взгляды на происходящее.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданным для европейских лидеров. Это усугубило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

