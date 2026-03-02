Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом

США сообщили о потерях от ударов Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Трое американских военных погибли и еще пятеро получили тяжелые ранения в ходе военной операции против Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM). Операция под кодовым названием «Эпическая ярость» проходила в воскресенье.

«По состоянию на 9.30 ET (17.30 мск) трое военнослужащих США погибли в бою и пятеро получили серьезные ранения в ходе операции »Эпическая ярость«. Еще несколько человек получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и в настоящее время возвращаются к службе», – говорится в публикации командования в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона и Тель-Авива после гибели верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.