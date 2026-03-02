Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом

Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.8 комментариев
Военные подразделения Ирана нанесли удар по самолету Военно-воздушных сил США, находившемуся в воздушном пространстве над Кувейтом, передает ТАСС.
Иранское новостное агентство Tasnim распространило информацию об инциденте и разместило соответствующие видеоматериалы. На опубликованных кадрах запечатлено падение сбитого летательного аппарата.
По заявлению источника, находившиеся на борту пилоты успели воспользоваться системами спасения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны. ВВС исламской республики нанесли удары по базам США в Персидском заливе. Тегеран атаковал американские военные объекты в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.