    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива
    В ФРГ после удара по Ирану появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    США заявили о полном уничтожении кораблей Ирана в Оманском заливе
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране без наземной операции
    При ударе дрона по отелю в Бахрейне ранены два сотрудника Пентагона
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране
    Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    11 комментариев
    3 марта 2026, 06:23 • Новости дня

    Премьер Новой Зеландии Лаксон не смог определиться с позицией по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новозеландский премьер Кристофер Лаксон заявил об отсутствии данных для оценки атак по иранской территории, но заявил, что против применения тактики ковровых бомбардировок.

    Лаксон подчеркнул, что не обладает сведениями, доступными Вашингтону и Тель-Авиву, передает РИА «Новости» со ссылкой на New Zealand Herald.

    По словам новозеландского политика, у Вашингтона и Тель-Авива есть разведданные, на которых основывались их удары по Ирану. Лаксон пояснил, что сам не видел эти данные, потому не может судить о законности ударов.

    По словам политика, страна не должна делать поспешных выводов в сложившейся ситуации. Он также пересмотрел свои прежние комментарии о поддержке любых мер против иранского руководства, назвав ту позицию ошибкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана. ВВС исламской республики в ответ разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил эту военную эскалацию на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 12:07 • Новости дня
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    @ Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи приведут к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР, сообщает The New York Times.

    Масштабные авиаудары по Ирану приведут к его значительному ослаблению. Даже несмотря на возможную смену руководства и попытки режима выстоять, Иран уже не сможет оказывать прежнее влияние на соседей и регион в целом. Эксперты отмечают, что разрушения и гибель ключевых военных лидеров нанесут серьезный удар как по внутренней стабильности, так и по позиции Ирана во внешней политике, пишет The New York Times.

    По мнению Санам Вакил из Chatham House, «Исламская Республика в нынешнем виде не переживет этого». Она добавила: «Ближний Восток уже не будет прежним. На протяжении 47 лет регион жил с враждебным и дестабилизирующим режимом, который сначала пытались изолировать, а затем контролировать».

    Издание отмечает, что даже если режим не падет, что по-прежнему является заявленной целью президента Трампа, эта масштабная атака, вероятно, будет иметь стратегические последствия на Ближнем Востоке, сравнимые с распадом Советского Союза.

    Специалисты прогнозируют, что Иран может попытаться повысить цену войны для США и Израиля, расширяя конфликты через свои прокси-группы, чтобы добиться прекращения боевых действий.

    В случае эскалации противостояния с участием «Хезболлы», шиитских милиций и хуситов конфликт может перерасти в региональную войну, что скажется на ценах на нефть и инфляции, а возможная блокировка Ормузского пролива окажет глобальное влияние. В долгосрочной перспективе ослабленный Иран может утратить роль ключевого игрока, а Израиль укрепит свои позиции в регионе.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.

    В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой гибель атака на Иран и гибель Хаменеи.

    Комментарии (25)
    2 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент, сообщило в понедельник Центральное командование США.

    Центральное командование США сообщило, что первого марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты над Кувейтом в ходе операции «Эпическая ярость», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел из-за дружественного огня, как указано в официальном заявлении военных в соцсети.

    Власти Кувейта признали свою причастность к уничтожению техники ВВС США. Американские военные поблагодарили силы обороны страны за признание факта и поддержку. Сейчас ведется расследование причин происшествия.

    Представитель штаба войск ПВО Ирана заявил об уничтожении трех американских истребителей.

    ВВС США объяснили потерю самолета над Кувейтом ошибкой при идентификации.

    Комментарии (11)
    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    NourNews: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран осуществил запуск сверхтяжелой ракеты в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке.

    Агентство NourNews опубликовало видеозапись запуска, подчеркнув, что атака была направлена на американские объекты в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал одиннадцатую волну операции «Правдивое обещание – 4» и запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по целям в городе Беэр-Шева в Израиле.

    Между тем военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Операция США против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (10)
    2 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами

    Иран использовал гиперзвуковые Fattah-2 и баллистические Qadr в ответной операции

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные задействовали новейшие гиперзвуковые комплексы Fattah-2 и баллистическое вооружение для поражения объектов противника на Ближнем Востоке.

    Исламская республика при ударах по Израилю и американским базам использовала гиперзвуковые ракеты Fattah-2, а также баллистические Qadr и Emad, передает ТАСС.

    Гостелерадиокомпания страны продемонстрировала кадры боевого применения этих систем.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную военную операцию, объяснив ее якобы исходящими от Тегерана угрозами. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства.

    Корпус стражей исламской революции объявил о старте ответной операции. Ракетным ударам подверглись цели в Израиле и объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели и ранении около 200 американских военных.

    Комментарии (5)
    2 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Иран заявил о «полномасштабной войне» с США
    Иран заявил о «полномасштабной войне» с США
    @ Mubarak Hussain/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля.

    Иран находится в состоянии полномасштабной войны после нападения Соединенных Штатов и Израиля, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

    По словам Аракчи, Иран нанес ответные удары по территории Израиля и по базам Соединенных Штатов в регионе, а также готов защищаться столько, сколько потребуется.

    Глава МИД Ирана отдельно подчеркнул, что страна намерена отомстить за убийство верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, назвав его «лидером-мучеником».

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вести военные действия против Ирана на протяжении четырех недель.

    В результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    Россия заявила о готовности выступить посредником для мира на Ближнем Востоке.

    Комментарии (4)
    2 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля

    Эксперт Рожин: Уроки прошлогоднего конфликта с США помогают Ирану выстоять сейчас

    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля
    @ Vahid Salemi/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Единственный шанс Ирана выйти «живым» из войны с США и Израилем – затягивать конфликт. Так Тегеран сможет сделать экономические потери монархий Персидского залива недопустимыми. Ущерб заставит страны обратиться к Вашингтону с просьбой перейти к деэскалации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил об убийстве 48 иранских лидеров.

    «Ирану удается проявлять стойкость при противостоянии с Израилем и США благодаря учтенным урокам прошлогодней кампании. В некотором роде Тегерану удается сводить конфликт в ничью за счет накопленных ракет, а не флота или авиации», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «За последние полгода иранское руководство отдало в ВПК приоритет наращиванию производства ракет и БПЛА. Тегеран не сомневался, что в ближайшее время конфликт повторится и не питал иллюзий относительно своих вооруженных сил в сравнении с американо-израильской коалицией», – заметил собеседник.

    «Кроме того, Иран создал определенную систему управления вооруженными силами. Это позволило обеспечить функционирование обороны даже при частичном выпадения командного состава. И как мы видим, это работает: иранские силы сохраняют боеспособность. Они проводят скоординированные атаки по множеству объектов ближневосточного региона, прорывая узлы ПВО противника», – указал он.

    «Также ряд экспертов высказывают предположения, что Тегеран получает разведывательную информацию с китайских спутников. Возможно, в течение последнего полугода в страну шли также поставки техники из ряда других стран. В итоге, сейчас Иран готов к противостоянию лучше, чем в июне 2025 года», – полагает аналитик.

    «Что касается флота, то здесь главная задача Ирана состоит в блокаде Ормузского пролива, с чем он, предварительно, справляется. Очевидно, иранское командование даже не попытается вступать в прямые бои с американским судами ввиду отсутствия шансов на успех», – продолжил эксперт.

    «Думаю, конфликт развивается примерно в соответствии с ожиданиями Тегерана. И сейчас он занимается системным повышением издержек для всех участников войны – даже ценой собственных потерь. Иран заставляет США и Израиль платить высокую цены за атаки. Но больше всего на себе это ощущают монархии Персидского залива», – подчеркнул спикер.

    «Затягивание конфликта даже на несколько дней будет создавать ОАЭ, Кувейту, Катару, Саудовской Аравии недопустимые экономические издержки. Каждые новые сутки войны скажутся на мировых финансовых, фондовых и сырьевых рынках. Тегеран ждет, что уже на следующей неделе Абу-Даби, Эль-Кувейт, Доха и Эр-Рияд начнут обращаться к Вашингтону с просьбами перейти к деэскалации», – пояснил он.

    «Кроме того, у самих США начинают истощаться запасы снарядов ПРО. Таким образом, главной переменной в прогнозировании нынешнего конфликта является количество ракет и дронов у Ирана. Единственная тактика, при которой Тегеран будет иметь шанс выйти живым из нынешней войны – это ее затягивание и повышение ставок для всех участников», – резюмировал Рожин.

    Ранее Иран сообщил об ударах сотнями ракет и беспилотников по американским базам в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Центральное командование вооруженных сил США доложило о гибели трех военнослужащих. Еще пятеро получили серьезные ранения. Кроме того, иранские вооруженные силы сбили американский истребитель F-15 над ирано-кувейтской границей, передает агентство Tasnim.

    Министерство обороны Кувейта подтвердило крушение самолета. Последний подобный инцидент фиксировался в 1995 году во время конфликта в Косово, когда югославские войска сбили американский истребитель-невидимку F-117. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран сам решит, «как и когда закончится эта война».

    «У нас было два десятилетия, чтобы изучить поражения американских военных на востоке и западе. Мы извлекли соответствующие уроки», – заявил он, имея в виду американские военные вторжения в Ирак и Афганистан в начале 2000-х годов. «Бомбардировки в нашей столице никак не влияют на нашу способность вести войну», – добавил дипломат.

    В то же время Центральное командование США заявило, что Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент.

    В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в ходе атак по Ирану были убиты 48 лидеров страны. Также, по его словам, американские военные уничтожили девять иранских военных кораблей и «преследуют остальные», передает Reuters.

    Всего за двое суток операции американские самолеты и корабли нанесли удары по более чем тысячи иранских целей. Сообщалось о сбросах 900- килограммовых бомб с самолетов-невидимок B-2 на укрепленные подземные ракетные базы Ирана. Американист Малек Дудаков объяснял газете ВЗГЛЯД, с чем связаны планы Трампа закончить иранскую кампанию именно за четыре недели.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана

    Пентагон: Операция США против Ирана «Эпическая ярость» является воздушной

    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана
    @ Sra Julia Lebens/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    «Два дня назад по прямому приказу президента Дональда Трампа военное министерство начало операцию «Эпическая ярость» – наиболее смертоносную, наиболее сложную и наиболее точную воздушную операцию в истории», – заявил он, передает ТАСС.

    При этом Хегсет не упомянул о возможном участии сухопутных сил.

    Напомним, Пентагон официально присвоил военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    США впервые применили против Ирана новейшие ракеты PrSM дальностью 500 км. Также при ударе по Ирану использовали новый вариант крылатой ракеты Tomahawk.

    Комментарии (8)
    2 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Сенатор Грэм назвал следующую после Ирана цель США

    Сенатор Грэм назвал Кубу следующей целью США

    Сенатор Грэм назвал следующую после Ирана цель США
    @ Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Куба станет следующей целью США после Ирана и выразил уверенность в скором падении власти в Гаване.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News заявил, что после Ирана следующей целью Вашингтона станет Куба, передает РИА «Новости».

    По словам политика, нынешний режим в Гаване вскоре падет, а его дни сочтены.

    «Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены. Иранский режим вот-вот развалится», – заявил Грэм в эфире телеканала.

    Сенатор связал ожидаемое падение власти на Кубе с событиями на Ближнем Востоке, подчеркнув, что иранское руководство, по его мнению, теряет контроль над ситуацией. Грэм отметил, что считает власть в Иране неустойчивой и находящейся под угрозой распада.

    Журнал The Atlantic сообщал, что американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность «дружественного захвата Кубы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    Комментарии (11)
    2 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог Ципис: У конфликта на Ближнем Востоке есть три пути развития

    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Первый вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке предполагает свержение политического и военного руководства Ирана и приход к власти, например, Резы Пехлеви. Второй – разрушение Исламской республики и воцарение там хаоса. При третьем сценарии режим устоит, и в этом случае США придется сворачивать операцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «С каждым днем прямых ударов по Израилю становится все больше. Пока обстановка терпимая, паники в стране нет. Объясняется это тем, что израильтяне привыкли: абсолютно та же ситуация была во время 12-дневной войны с Ираном», – рассказал Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Впрочем, несколько отличий нынешних событий от прошлогодних все же есть. Одно из них состоит в том, что «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Тегерана. В этой связи еврейское государство вынуждено открыть второй фронт в Ливане.

    Политолог напомнил, что Бейрут и Тель-Авив ранее достигли договоренностей о прекращении огня, в результате этого «Хезболла» должна была отказаться от своего вооружения и передать его ливанской армии, выполняющей роль контролера. «Судя по всему, власти Ливана мало что сделали на этом направлении», – указал Ципис.

    «Теперь Израиль в ответ на атаку наносит удары по складам группировки и ставит своей целью обезглавить «Хезболлу», – добавил он. Собеседник допускает несколько сценариев окончания конфликта на Ближнем Востоке. «Первый – режим в Иране получится свергнуть. К власти тогда приведут, возможно, сына бывшего иранского шаха Резу Пехлеви, который сейчас находится в США», – рассуждает эксперт.

    «Второй вариант развития событий предполагает разрушение Исламской республики, как это было с Ираком, Сирией и Ливией, и превращение ее в падшее государство: там воцарится хаос», – продолжил спикер. Наконец, при третьем сценарии режим устоит. В этом случае США будут вынуждены думать, как свернуть операцию без репутационных потерь, добавил Ципис.

    «Дело в том, что у Штатов ресурсы весьма ограничены. Они пока ведут войну с моря. В нынешних условиях довольно быстро иссякают запасы топлива, вооружения, пропитания. Если Иран выдержит месяц, то американцам придется либо высаживать десант на территорию Ирана, либо сворачивать военно-морскую операцию, эвакуировать группировку из региона и возобновлять переговоры с Тегераном», – заключил политолог.

    Ранее начальник генштаба армии Израиля Эяль Замир объявил о наступательной операции против ливанского движения «Хезболла». «Мы не только в обороне, мы сейчас хотим перейти в наступление. Нужно готовиться ко многим суткам боев», – сказал он. Тель-Авив не исключает наземного вторжения, сообщил AlHadath израильский источник в службах безопасности.

    В ночь на 2 марта пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о ракетной атаке со стороны Ливана, совершенной «Хезболлой». В движении отметили, что целью был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы. Согласно заявлению, эти меры стали местью за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за «неоднократные акты агрессии Израиля».

    Армия обороны еврейского государства в ответ нанесла серию ударов по целям в Бейруте. «Подразделения ЦАХАЛ готовились к такому сценарию в рамках стандартной боевой подготовки к операции «Рычащий лев». Любой враг, угрожающий нашей безопасности, заплатит высокую цену», – заявил Замир.

    Al-Arabiya и Al-Hadath со ссылкой на источники сообщили, что в результате израильского удара по Ливану погиб глава политического крыла «Хезболлы» «Верность сопротивлению» в парламенте Мохаммед Раад. Жертвами действий израильской армии стали 31 человек, ранения получили 149 граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные центра экстренных ситуаций при ливанском Минздраве.

    «Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел Израиля, и (генеральный секретарь ливанской шиитской организации) Наим Касем, решивший стрелять под давлением Ирана, теперь является мишенью для уничтожения», – заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Напомним, в субботу утром Израиль и США начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар. По информации Reuters, компания остановила работу НПЗ. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия выигрывает от конфликта США и Ирана.

    В понедельник утром Исламская республика нанесла удар по офису израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его судьба остается неизвестной, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB. КСИР также поразили месторасположение командующего ВВС Израиля.

    Комментарии (6)
    2 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе

    Захарова обвинила фон дер Ляйен в сатанизме за слова о «новой надежде» для Ирана

    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о появлении «новой надежды» у иранского народа.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила о трагедии в Минабе, где были убиты полторы сотни учениц начальной школы, и выразила возмущение, что на фоне этого говорится о «новой надежде» для народа Ирана.

    «Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»?», – написала дипломат.

    Дипломат охарактеризовала позицию главы Еврокомиссии как «сатанизм во всей красе». Захарова подчеркнула, что прокляты будут как совершившие преступление, так и те, кто видит в этом «новую надежду».

    Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    Ранее не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране. Удары Израиля и США по Ирану привели к гибели 35 человек в провинции Фарс.

    Комментарии (4)
    2 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи

    Al Alam: Жена Хаменеи умерла от полученных во время атак Израиля и США ранений

    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи скончалась от ранений, полученных в результате ударов, нанесенных США и Израилем по территории Ирана, сообщил иранский телеканал Al Alam.

    По информации NourNews, она находилась в состоянии комы после атаки 28 февраля, передает ТАСС.

    Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права

    В ходе встречи заместителя главы МИД России Георгия Борисенко с послом Ирана Каземом Джалали российская сторона выразила категорическое осуждение убийства Хаменеи и других иранских представителей.

    Комментарии (3)
    3 марта 2026, 00:57 • Новости дня
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

    CENTCOM сообщил об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

    Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

    Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    2 марта 2026, 23:02 • Новости дня
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране

    Экс-глава МИ-6 Сойерс назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считает, что надежды на смену режима в Иране после ударов США и Израиля не оправданы и выглядят нереалистично.

    Смена власти в Иране из-за ударов США и Израиля маловероятна, заявил бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Сойерс в эфире телеканала Sky News, передает ТАСС. Экс-глава МИ-6 подчеркнул, что текущий военный конфликт не приведет к ожидаемым многими изменениям режима в Тегеране.

    Сойерс отметил: «Это война по собственному желанию, в которую вступили Соединенные Штаты и Израиль. Она вызвала реакцию Ирана, вероятно, более масштабную, чем многие ожидали, против наших друзей и партнеров в Персидском заливе, а также против Израиля и американских баз». По словам бывшего главы МИ-6, конфликт выходит за рамки прежних ожиданий, и вся ситуация становится всё более опасной.

    Он подчеркнул, что применение военной силы всегда чревато последствиями, когда не определены четкие цели. Сойерс также заметил, что решение президента США Дональда Трампа поставило регион перед неизвестностью и усилило уровень нестабильности.

    По мнению экс-главы МИ-6, предполагать смену власти в Иране и приход к управлению либеральных сил – это «далеко от реальности и выглядит фантастично».

    Сойерс убежден, что ожидания появления либеральной демократии в стране крайне наивны, а сама военная операция – «высокорискованная и лишняя».

    В результате авиаудара США и Израиля по Ирану погиб аятолла Али Хаменеи, что привело к усилению мер безопасности и консолидации власти в стране.

    Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию верховного аятоллы Ирана, что вызвало резкий скачок нефтяных котировок и рост геополитической напряженности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Танкер Stena Imperative под флагом США получил повреждения в порту Бахрейна

    Танкер Stena Imperative под флагом США пострадал от двух боеприпасов в порту в Бахрейне

    Tекст: Ольга Иванова

    В порту Бахрейна произошел инцидент с американским танкером Stena Imperative, который получил повреждения после попадания двух боеприпасов.

    Танкер Stena Imperative, который ходит под флагом США, был поврежден двумя боеприпасами в порту Бахрейна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters и источники в сфере грузоперевозок. Инцидент произошёл, когда судно находилось на стоянке.

    В публикации агентства отмечается прямая цитата: «Танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами на стоянке в порту в Бахрейне». Другие детали происшествия, включая возможные причины атаки и информацию о пострадавших, пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал ракетами и дронами танкер-заправщик авианосной группы США.

    Центр морской безопасности Омана сообщил об атаке на нефтяной танкер MKD VYOM у берегов страны, в результате которой погиб член экипажа.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану

    El Pais: Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану

    Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану
    @ Gons/wikipedia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не будут предоставляться для операций США против Ирана, пока отсутствует соответствующее решение международных структур, сообщает El Pais со ссылкой на официальные лица Испании.

    Власти Испании запретили Соединенным Штатам использовать базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера для нанесения ударов по Ирану, передает «Вести».

    Как сообщила министр обороны Маргарита Роблес, соглашение между Мадридом и Вашингтоном допускает использование военных объектов только «в рамках международной законности».

    Роблес подчеркнула: «Самолеты-заправщики, которые были в Мороне или Роте, не проводили и не будут проводить никаких работ по обслуживанию или поддержке [вооруженных сил США]. Базы будут оказывать поддержку только в том случае, если это будет необходимо с гуманитарной точки зрения. Пока не будет резолюции, договор не будет применяться».

    44 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля. Президент США Дональд Трамп озвучил возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться четыре недели или завершиться раньше.

    Напомним, США и Израиль нанесли совместный удар по Ирану, атаковав правительственные здания, штаб-квартиры спецслужб и объекты, связанные с ядерной программой Тегерана. В ответ Иран осуществил масштабный удар по Израилю и американским базам в регионе. Эксперты отметили, что речь идет о начале полномасштабной войны, целью которой является падение режима аятолл.

    Комментарии (8)
