    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д'Артаньяна
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    26 марта 2026, 07:47 • Справки

    Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    Когда придут пенсии в апреле 2026 года: график выплат по регионам

    Пенсионные выплаты в 2026 году не имеют единой даты перечисления по всей стране. Время поступления денег у каждого пенсионера определяется индивидуально – здесь играют роль три фактора: регион проживания, дата оформления пенсии и выбранный вариант получения. Однако существует общий временной промежуток: средства зачисляют с 3 по 25 число каждого месяца.

    Ниже для примера приведен график перечисления пенсий на банковские карты в некоторых российских регионах в апреле 2026 года:

    • Вологодская область – 10, 15, 21 апреля

    • Воронежская область – с 3 по 24 апреля

    • Краснодарский край – до 22 апреля

    • Красноярский край – до 21 апреля

    • Нижегородская область – с 2 по 21 апреля

    • Новгородская область – 16, 21, 24 апреля

    • Пермский край – 8, 15, 23 апреля

    • Республика Татарстан – с 10 по 17 апреля, а также 22 апреля

    • Ростовская область – 10, 16, 23 апреля

    • Самарская область – 14 апреля

    В выходные и праздничные дни пенсии не перечисляют. В апреле это 4–5, 11–12, 18–19 и 25–26 числа. Если дата выплаты приходится на субботу или воскресенье, деньги приходят в предшествующий рабочий день. В некоторых регионах действуют особые правила. Например, в Нижегородской области пенсии, выпавшие на выходные, переносят на четверг. Так как 4 апреля – суббота, первый день перечисления сдвинули на 2 апреля. В Свердловской области установлены другие сроки: пенсии будут выплачены до 27 апреля.

    Пенсия по почте в апреле 2026 года: сроки доставки и правила получения

    Пенсия по почте: доставка осуществляется с 3 по 24 апреля. Получить выплату можно в отделении связи или заказать доставку на дом.

    Как узнать дату выплаты пенсии и где проверить график СФР

    Уточнить точную дату получения пенсии можно по телефону горячей линии местного отделения Социального фонда России (СФР). Графики выплат также публикуют на региональных сайтах фонда.

    Способы получения пенсии в 2026 году: банк, карта «Мир» и Почта России

    Пенсионеры могут получать выплаты одним из трех способов.

    Банковский перевод. Деньги зачисляют на счет, не привязанный к карте, или на карту платежной системы «Мир». Перечень банков, участвующих в доставке пенсий, зависит от региона.

    Доставка на дом или в кассу организации, занимающейся доставкой пенсий. В некоторых регионах работают специализированные организации, которые по договору с Социальным фондом доставляют пенсии на дом или выплачивают их в своих кассах. Узнать, есть ли такая организация в вашем населенном пункте, можно в местном отделении СФР.

    Почта России. Можно самостоятельно приходить за пенсией в отделение связи или оформить доставку на дом.

    Важно: если не получать пенсию в течение шести месяцев, выплаты приостановят. Чтобы их возобновить, потребуется написать новое заявление.

    При необходимости способ получения пенсии можно изменить. Для этого подают заявление через портал госуслуг, в МФЦ или в региональном отделении СФР. Сделать это может сам пенсионер или его представитель при наличии нотариально заверенной доверенности. Рассмотрение заявления занимает до трех рабочих дней.

    Индексация пенсий в апреле 2026 года: кому повысят выплаты и на сколько

    С 1 апреля 2026 года индексация коснется получателей социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Повышение составит 6,8%. Это увеличение затронет около 4,3 млн человек. В бюджете СФР на эти цели заложено порядка 44 млрд рублей.

    Кто получает социальную пенсию и как изменятся выплаты после индексации

    Кто получает социальную пенсию:

    • граждане, у которых недостаточно стажа для назначения страховой пенсии;

    • инвалиды всех групп;

    • лица, потерявшие кормильца;

    • дети, чьи родители неизвестны.

    После индексации размер социальной пенсии по старости вырастет до 9424,12 рубля. Самые высокие выплаты – у инвалидов I группы и детей-инвалидов: после повышения они составят 22 617,67 рубля. Средний размер социальной пенсии после апрельской индексации ожидается на уровне 16 600 рублей.

    Социальная пенсия по старости ниже страховой. Если выплата не достигает прожиточного минимума пенсионера, назначается социальная доплата. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. В регионах он может быть выше – тогда и доплата будет больше.

    Пенсии по государственному обеспечению: кому положены выплаты

    Кто имеет право на пенсию по государственному обеспечению:

    • военнослужащие, проходившие службу по призыву;

    • участники Великой Отечественной войны;

    • космонавты и летчики-испытатели;

    • граждане, пострадавшие в радиационных и техногенных катастрофах, а также члены их семей;

    • награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда».

    Две пенсии одновременно: кто имеет право и как оформить переход

    Право на получение двух пенсий одновременно имеют только отдельные льготные категории: например, инвалиды вследствие военной травмы, государственные служащие, а также дети-инвалиды, чьи родители погибли при прохождении военной службы. Остальные пенсионеры получают одну выплату по своему выбору. Если человек получал социальную пенсию, но позже накопил необходимый стаж, он может подать заявление на переход на страховую пенсию по старости. В этом случае социальная выплата прекращается.

    Детские пособия в апреле 2026 года: график перечислений и даты выплат

    Большинство детских пособий перечисляют 3, 5 и 8 числа каждого месяца за предыдущий месяц. Если дата попадает на выходной или праздник, график корректируется.

    3 апреля (пятница) придут:

    • выплата при рождении или усыновлении первого ребенка;

    • выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет для малоимущих семей;

    • единое пособие на детей до 17 лет;

    • пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;

    • пособие ребенку военнослужащего-призывника.

    8 апреля (среда) – день перечисления пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

    Выплаты, приходящиеся на выходные, переносят на ближайший рабочий день. Например, пособие из материнского капитала, которое обычно перечисляют 5-го числа, в апреле из-за субботы придет 3 апреля.

    Способы получения пособий такие же, как у пенсий: на карту «Мир» или счет без привязанной карты, а также через почту с 1 по 25 число. Конкретную дату доставки можно уточнить в отделении СФР или по горячей линии. Изменить способ получения можно через МФЦ, отделение Социального фонда или портал госуслуг. Заявление рассматривают до трех дней.

    Часто задаваемые вопросы о пенсиях и пособиях в апреле 2026

    Когда придет пенсия в апреле 2026?
    Дата поступления пенсии зависит от региона проживания и выбранного способа получения. На банковские карты выплаты перечисляют в соответствии с региональным графиком: например, в Вологодской области – это 10, 15 и 21 апреля, в Нижегородской – с 2 по 21 апреля, в Ростовской – 10, 16 и 23 апреля. Через «Почту России» пенсию доставляют с 3 по 24 апреля. Уточнить точную дату можно по телефону горячей линии местного отделения Социального фонда России или на его региональном сайте.

    Будет ли индексация пенсий в апреле 2026?
    Да, с 1 апреля 2026 года социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют на 6,8%. Повышение затронет около 4,3 млн человек, в том числе инвалидов, граждан, потерявших кормильца, а также тех, у кого недостаточно стажа для назначения страховой пенсии. После индексации средний размер социальной пенсии составит около 16 600 рублей.

    Какие детские пособия придут в апреле 2026?
    В апреле 2026 года семьи получат следующие выплаты: единое пособие на детей до 17 лет, выплату из материнского капитала на ребенка до трех лет для малоимущих семей, пособие при рождении или усыновлении первого ребенка, пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет, пособие ребенку военнослужащего-призывника. Большинство этих выплат перечисляют 3, 5 и 8 апреля с корректировкой на выходные дни. Если дата выпадает на субботу или воскресенье, деньги приходят в предшествующий рабочий день.

    Что делать, если пенсия задерживается?
    Если пенсия не поступила в установленный срок, первым делом проверьте, не выпала ли дата выплаты на выходной – в этом случае перечисление переносится на предшествующий рабочий день. Если задержка не связана с выходными, обратитесь в местное отделение Социального фонда России по телефону горячей линии или лично. Также можно оставить обращение через портал госуслуг. При себе желательно иметь паспорт и СНИЛС. Если пенсию приносит почтальон, уточните график доставки в своем почтовом отделении.

    Главное о пенсиях и пособиях в апреле 2026 года: ключевые правила выплат

    График выплат зависит от региона. Точную дату можно узнать в местном отделении СФР или на его сайте.

    Если дата выпадает на выходной, пенсию перечисляют в предшествующий рабочий день.

    С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению повысят на 6,8%.

    Средний размер социальной пенсии после индексации составит около 16 600 рублей.

    Детские пособия перечисляют 3, 5 и 8 апреля с корректировкой на выходные дни.

    Способ получения выплат можно изменить в любое время через МФЦ, СФР или госуслуги.

    Песков: Растущий мировой спрос может сделать российскую нефть дефицитом
    Патрушев: Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз»
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта
    Иран заявил об уничтожении американского F-18
    Захарова: Запад реагирует на русскую народную музыку и танцы как черт на ладан
    В Одесской области запретили русский язык в культуре и образовании

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

