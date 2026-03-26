Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

Tекст: Ольга Никитина

Когда придут пенсии в апреле 2026 года: график выплат по регионам

Пенсионные выплаты в 2026 году не имеют единой даты перечисления по всей стране. Время поступления денег у каждого пенсионера определяется индивидуально – здесь играют роль три фактора: регион проживания, дата оформления пенсии и выбранный вариант получения. Однако существует общий временной промежуток: средства зачисляют с 3 по 25 число каждого месяца.

Ниже для примера приведен график перечисления пенсий на банковские карты в некоторых российских регионах в апреле 2026 года:

Вологодская область – 10, 15, 21 апреля

Воронежская область – с 3 по 24 апреля

Краснодарский край – до 22 апреля

Красноярский край – до 21 апреля

Нижегородская область – с 2 по 21 апреля

Новгородская область – 16, 21, 24 апреля

Пермский край – 8, 15, 23 апреля

Республика Татарстан – с 10 по 17 апреля, а также 22 апреля

Ростовская область – 10, 16, 23 апреля

Самарская область – 14 апреля

В выходные и праздничные дни пенсии не перечисляют. В апреле это 4–5, 11–12, 18–19 и 25–26 числа. Если дата выплаты приходится на субботу или воскресенье, деньги приходят в предшествующий рабочий день. В некоторых регионах действуют особые правила. Например, в Нижегородской области пенсии, выпавшие на выходные, переносят на четверг. Так как 4 апреля – суббота, первый день перечисления сдвинули на 2 апреля. В Свердловской области установлены другие сроки: пенсии будут выплачены до 27 апреля.

Пенсия по почте в апреле 2026 года: сроки доставки и правила получения

Пенсия по почте: доставка осуществляется с 3 по 24 апреля. Получить выплату можно в отделении связи или заказать доставку на дом.

Как узнать дату выплаты пенсии и где проверить график СФР

Уточнить точную дату получения пенсии можно по телефону горячей линии местного отделения Социального фонда России (СФР). Графики выплат также публикуют на региональных сайтах фонда.

Способы получения пенсии в 2026 году: банк, карта «Мир» и Почта России

Пенсионеры могут получать выплаты одним из трех способов.

Банковский перевод. Деньги зачисляют на счет, не привязанный к карте, или на карту платежной системы «Мир». Перечень банков, участвующих в доставке пенсий, зависит от региона.

Доставка на дом или в кассу организации, занимающейся доставкой пенсий. В некоторых регионах работают специализированные организации, которые по договору с Социальным фондом доставляют пенсии на дом или выплачивают их в своих кассах. Узнать, есть ли такая организация в вашем населенном пункте, можно в местном отделении СФР.

Почта России. Можно самостоятельно приходить за пенсией в отделение связи или оформить доставку на дом.

Важно: если не получать пенсию в течение шести месяцев, выплаты приостановят. Чтобы их возобновить, потребуется написать новое заявление.

При необходимости способ получения пенсии можно изменить. Для этого подают заявление через портал госуслуг, в МФЦ или в региональном отделении СФР. Сделать это может сам пенсионер или его представитель при наличии нотариально заверенной доверенности. Рассмотрение заявления занимает до трех рабочих дней.

Индексация пенсий в апреле 2026 года: кому повысят выплаты и на сколько

С 1 апреля 2026 года индексация коснется получателей социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Повышение составит 6,8%. Это увеличение затронет около 4,3 млн человек. В бюджете СФР на эти цели заложено порядка 44 млрд рублей.

Кто получает социальную пенсию и как изменятся выплаты после индексации

Кто получает социальную пенсию:

граждане, у которых недостаточно стажа для назначения страховой пенсии;

инвалиды всех групп;

лица, потерявшие кормильца;

дети, чьи родители неизвестны.

После индексации размер социальной пенсии по старости вырастет до 9424,12 рубля. Самые высокие выплаты – у инвалидов I группы и детей-инвалидов: после повышения они составят 22 617,67 рубля. Средний размер социальной пенсии после апрельской индексации ожидается на уровне 16 600 рублей.

Социальная пенсия по старости ниже страховой. Если выплата не достигает прожиточного минимума пенсионера, назначается социальная доплата. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. В регионах он может быть выше – тогда и доплата будет больше.

Пенсии по государственному обеспечению: кому положены выплаты

Кто имеет право на пенсию по государственному обеспечению:

военнослужащие, проходившие службу по призыву;

участники Великой Отечественной войны;

космонавты и летчики-испытатели;

граждане, пострадавшие в радиационных и техногенных катастрофах, а также члены их семей;

награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда».

Две пенсии одновременно: кто имеет право и как оформить переход

Право на получение двух пенсий одновременно имеют только отдельные льготные категории: например, инвалиды вследствие военной травмы, государственные служащие, а также дети-инвалиды, чьи родители погибли при прохождении военной службы. Остальные пенсионеры получают одну выплату по своему выбору. Если человек получал социальную пенсию, но позже накопил необходимый стаж, он может подать заявление на переход на страховую пенсию по старости. В этом случае социальная выплата прекращается.

Детские пособия в апреле 2026 года: график перечислений и даты выплат

Большинство детских пособий перечисляют 3, 5 и 8 числа каждого месяца за предыдущий месяц. Если дата попадает на выходной или праздник, график корректируется.

3 апреля (пятница) придут:

выплата при рождении или усыновлении первого ребенка;

выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет для малоимущих семей;

единое пособие на детей до 17 лет;

пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;

пособие ребенку военнослужащего-призывника.

8 апреля (среда) – день перечисления пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

Выплаты, приходящиеся на выходные, переносят на ближайший рабочий день. Например, пособие из материнского капитала, которое обычно перечисляют 5-го числа, в апреле из-за субботы придет 3 апреля.

Способы получения пособий такие же, как у пенсий: на карту «Мир» или счет без привязанной карты, а также через почту с 1 по 25 число. Конкретную дату доставки можно уточнить в отделении СФР или по горячей линии. Изменить способ получения можно через МФЦ, отделение Социального фонда или портал госуслуг. Заявление рассматривают до трех дней.

Часто задаваемые вопросы о пенсиях и пособиях в апреле 2026

Когда придет пенсия в апреле 2026?

Дата поступления пенсии зависит от региона проживания и выбранного способа получения. На банковские карты выплаты перечисляют в соответствии с региональным графиком: например, в Вологодской области – это 10, 15 и 21 апреля, в Нижегородской – с 2 по 21 апреля, в Ростовской – 10, 16 и 23 апреля. Через «Почту России» пенсию доставляют с 3 по 24 апреля. Уточнить точную дату можно по телефону горячей линии местного отделения Социального фонда России или на его региональном сайте.

Будет ли индексация пенсий в апреле 2026?

Да, с 1 апреля 2026 года социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют на 6,8%. Повышение затронет около 4,3 млн человек, в том числе инвалидов, граждан, потерявших кормильца, а также тех, у кого недостаточно стажа для назначения страховой пенсии. После индексации средний размер социальной пенсии составит около 16 600 рублей.

Какие детские пособия придут в апреле 2026?

В апреле 2026 года семьи получат следующие выплаты: единое пособие на детей до 17 лет, выплату из материнского капитала на ребенка до трех лет для малоимущих семей, пособие при рождении или усыновлении первого ребенка, пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет, пособие ребенку военнослужащего-призывника. Большинство этих выплат перечисляют 3, 5 и 8 апреля с корректировкой на выходные дни. Если дата выпадает на субботу или воскресенье, деньги приходят в предшествующий рабочий день.

Что делать, если пенсия задерживается?

Если пенсия не поступила в установленный срок, первым делом проверьте, не выпала ли дата выплаты на выходной – в этом случае перечисление переносится на предшествующий рабочий день. Если задержка не связана с выходными, обратитесь в местное отделение Социального фонда России по телефону горячей линии или лично. Также можно оставить обращение через портал госуслуг. При себе желательно иметь паспорт и СНИЛС. Если пенсию приносит почтальон, уточните график доставки в своем почтовом отделении.

Главное о пенсиях и пособиях в апреле 2026 года: ключевые правила выплат

График выплат зависит от региона. Точную дату можно узнать в местном отделении СФР или на его сайте.

Если дата выпадает на выходной, пенсию перечисляют в предшествующий рабочий день.

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению повысят на 6,8%.

Средний размер социальной пенсии после индексации составит около 16 600 рублей.

Детские пособия перечисляют 3, 5 и 8 апреля с корректировкой на выходные дни.

Способ получения выплат можно изменить в любое время через МФЦ, СФР или госуслуги.