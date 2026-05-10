Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.3 комментария
Киев сообщил о передаче Москве списков на обмен пленными «тысяча на тысячу»
Украинская сторона направила России перечень военнослужащих для масштабного обмена по формуле «тысяча на тысячу» при содействии американских партнеров, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Политик отметил, что Соединенные Штаты взяли на себя гарантии проведения процедуры. По его словам, обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в настоящее время находится на стадии подготовки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Киев согласовали прекращение огня до 11 мая.
Российские и украинские службы начали сверку списков военнопленных.
Российская сторона получила от Киева встречный документ по формуле «тысячу на тысячу».