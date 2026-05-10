Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.4 комментария
Wall Street Journal заявила о «пропаже» верховного лидера Ирана Хаменеи
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «пропал без вести» именно тогда, когда он требуется переговорщикам, пишет Wall Street Journal.
«Верховный лидер Ирана пропал без вести именно тогда, когда переговорщикам он нужен больше всего», – пишет Wall Street Journal.
Издание заявило, что иранское руководство столкнулось с серьезной проблемой при попытках договориться о прекращении боевых действий, так как новый руководитель хранит молчание.
По данным американских и иранских чиновников, он получил тяжелые ранения в результате февральского авиаудара. Эта атака унесла жизни его супруги, сына и отца – бывшего верховного лидера Али Хаменеи.
С момента нападения граждане страны не видели своего нового руководителя вживую. Издание пишет, что общественности демонстрируют лишь текстовые послания, а также фотографии, вероятно, отредактированные искусственным интеллектом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что провел очную встречу с раненым руководителем страны Моджтабой Хаменеи. При атаке на свою резиденцию верховный лидер получил сильные ожоги лица. СМИ заявляли, что после гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в государстве сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.