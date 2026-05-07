Al Arabiya: Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива
Иран и США достигли договоренности о снятии ряда ограничений на проход судов через Ормузский пролив, что может разблокировать транспортировку в Персидском заливе, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.
По данным Al Arabiya, Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива в обмен на смягчение американской блокады иранских портов, передает РИА «Новости».
Источники канала сообщили, что стороны согласовали условия, при которых Вашингтон начнет снимать ограничения, а Тегеран – открывать пролив для судоходства.
Источники Al Arabiya отмечают, что в ближайшее время возможен прорыв в вопросе судов, застрявших в Персидском заливе из-за противостояния между США и Ираном.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при условии прекращения угроз в адрес Тегерана.
Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.