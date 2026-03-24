Филиппины ввели режим ЧП из-за угрозы энергоснабжению
Власти Филиппин приняли решение о введении специального режима для стабилизации энергетического сектора и поддержки населения на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике. Документ опубликован в официальном журнале правительства республики и уже вступил в силу сроком на один год, передает ТАСС.
В тексте указа отмечается, что решение принято из-за угрозы стабильности и доступности энергоснабжения, вызванной продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который приводит к перебоям в поставках, росту мировых цен и волатильности на рынке нефти. Подчеркивается, что Филиппины существенно зависят от импорта энергоресурсов.
Режим ЧП позволит правительству оперативно реагировать на перебои в глобальных цепочках поставок и принимать скоординированные меры для устранения рисков. Вводится единый пакет мер по поддержке промышленности, транспорта, продовольственного сектора и обеспечению стабильного энергоснабжения, а также для защиты уязвимых групп населения.
Создается специальный комитет, который возглавит президент. В его состав войдут ключевые министры, ответственные за энергетику, транспорт, финансы, общественное благосостояние и сельское хозяйство. Комитет займется обеспечением бесперебойных поставок товаров первой необходимости и разработкой долгосрочных стратегий снижения спроса на нефтепродукты.
Сейчас республика импортирует около 98% нефти из стран Ближнего Востока, а основная часть поставок проходит через Ормузский пролив. По данным местных СМИ, в стране отмечается существенный рост цен на бензин и дизельное топливо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блокировка Ираном Ормузского пролива спровоцировала резкий скачок мировых цен на нефть и удобрения.
Позже Индия и Филиппины были названы одними из наиболее уязвимых стран из-за высокой зависимости от импорта энергоресурсов.
Кроме того, эскалация конфликта вокруг Ирана грозит и Австралии полным исчерпанием запасов горючего уже к середине апреля.