Bloomberg: Страны Азии столкнулись с затяжным энергетическим кризисом
Государства Азиатско-Тихоокеанского региона экстренно перестраивают энергетическую политику на фоне затянувшегося кризиса на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе, отмечает Bloomberg.
Ормузский пролив остается практически закрытым для судоходства, что вынуждает государства использовать все доступные инструменты.
Правительства вынуждены увеличивать субсидии для сдерживания цен, ограничивать потребление топлива и переводить чиновников на удаленную работу. «Субсидии, экспортные ограничения и требования работать из дома смягчают первоначальную боль, но не предотвратят более глубоких проблем, если перебои затянутся», – заявила Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Natixis.
Страны ищут альтернативные источники нефти и газа, в том числе закупая энергоносители в России. Ситуация обнажила зависимость Азии от ближневосточного топлива, что может отразиться на всем: от цепочек поставок чипов на Тайване до урожая риса.
Китай диверсифицирует источники поставок, Индия закупает нефть в Венесуэле и России, а Япония распечатала резервы и возобновляет работу угольных станций. Пакистан столкнулся с отключениями электричества до 14 часов из-за отсутствия поставок СПГ из Катара.
