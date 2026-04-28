Путин заявил о потере Западом лидерства и росте влияния Глобального Юга

Путин отметил переход лидерства к странам Глобального Юга

Tекст: Вера Басилая

Запад постепенно теряет свои лидерские позиции в мире, уступая место странам Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог», сообщается на сайте Кремля.

«Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга», – сказал Путин.

Президент отметил, что все элементы глобального роста – от экономики и финансов до технологий и демографии – в последние годы необратимо меняются.

«Буквально на наших глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. В ней все большую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах, могут сами определять вектор своего развития, опираясь на собственные ценности, ресурсы и приоритеты, идентичность и суверенное мировоззрение», – заявил президент.

