Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Путин провел совещание по развитию новых регионов России
Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудил вопросы восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Российский лидер в субботу организовал видеоконференцию, посвященную экономике и социальной сфере воссоединенных субъектов, передает РИА «Новости». Участники встречи затронули темы модернизации транспортной сети и строительства инфраструктуры.
Подобные вопросы уже поднимались на встрече в Кремле в июне 2025 года. Тогда президент дистанционно открыл несколько значимых социальных объектов на территории республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.
К 2030 году новые территории должны достигнуть общероссийского уровня качества жизни населения и основных экономических показателей. Соответствующие задачи закреплены в специальной программе развития, охватывающей около 300 мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2024 года российский лидер провел большое совещание по развитию новых субъектов.
Позже глава государства заявил об обязательном улучшении условий жизни в Донбассе и Новороссии.
Осенью прошлого года президент поздравил жителей с днем воссоединения исторических регионов с Россией.